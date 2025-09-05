Представление о России как о насквозь милитаризованной и дикой стране, где все население только и мечтает кого-нибудь завоевать – исходная точка всей западной искаженной рефлексии.0 комментариев
Зеленский заявил о прекращении поставок российской нефти в Словакию
Глава Украины Владимир Зеленский на встрече с премьер-министром Словакии Робертом Фицо объявил, что Украина прекратит поставки российских газа и нефти в Словакию.
Украина не будет поставлять в Словакию нефть и газ российского происхождения, заявил Зеленский на пресс-конференции после переговоров с премьер-министром Словакии Робертом Фицо, передает ТАСС.
Зеленский подчеркнул: «Мы готовы к поставкам газа и нефти в Словакию, если это не российский газ и не российская нефть. На этом точка».
С января 2025 года Украина уже прекратила транзит российского газа через свою территорию, однако нефть в Словакию и Венгрию продолжала поступать по нефтепроводу «Дружба». В августе текущего года по инфраструктуре этого нефтепровода на российской территории были нанесены удары беспилотниками и ракетами со стороны ВСУ, что привело к временной остановке поставок нефти в оба государства.
В ответ на перебои с поставками Будапешт и Братислава потребовали от Киева прекратить удары и обратились к Еврокомиссии с напоминанием о ее обязательствах по обеспечению энергетической безопасности стран Евросоюза, направив соответствующее письмо в Брюссель 22 августа. Поставки российской нефти по «Дружбе» в Венгрию и Словакию были возобновлены 28 августа после завершения ремонта поврежденной инфраструктуры.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Роберт Фицо отметил, что поддерживает европейские устремления Киева при условии полного выполнения выдвинутых Евросоюзом требований.
Тем не менее Роберт Фицо после встречи с Зеленским выразил уверенность в скором окончании военных действий и восстановлении связей с Россией.