Современные поп-философы заявляют, что человечество уже при жизни нынешнего поколения должно победить старение, а потом и смерть. Русский дискурс о сознании, жизни и смерти находится совершенно на ином уровне, нежели банальные рассуждения о технологиях продления жизни и «записи сознания на диск».5 комментариев
Мизулина предупредила о шантаже блогеров через блокировку iPhone
Злоумышленники вымогают деньги у блогеров, владеющих смартфонами Apple, убеждая их авторизоваться в чужом аккаунте под предлогом рекламного сотрудничества с маркетплейсами, сообщила директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.
Мошенники связываются с потенциальными жертвами в мессенджерах, выдавая себя за менеджеров рекламных агентств, пояснила Мизулина в Telegram-канале.
Они предлагают услуги платного продвижения товаров на популярных маркетплейсах.
«Под предлогом сотрудничества по продвижению товаров популярных маркетплейсов жертву от имени представителя «рекламного агентства для блогеров» убеждают войти в чужой аккаунт Apple ID (якобы чтобы скачать приложение), после чего удаленно блокируют ее устройство и предлагают платную разблокировку», – пояснила она.
Аферисты просят установить стороннее приложение, для чего жертве необходимо выйти из своего Apple ID и авторизоваться в так называемом корпоративном профиле.
После этого мошенники получают полный доступ к смартфону и активируют функцию «Режим пропажи». На заблокированном экране появляется инструкция по оплате разблокировки, однако даже после перевода средств устройство остается неактивным, а пользователь теряет доступ к личным данным.
Как писала газета ВЗГЛЯД, злоумышленники используют схему блокировки устройств Apple от лица работодателей.
Аферисты заманивают школьников бонусами в онлайн-играх для получения доступа к смартфонам.
За восстановление контроля над гаджетами вымогатели требуют от 100 до 500 евро.