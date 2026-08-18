Мизулина предупредила о шантаже блогеров через блокировку iPhone

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мошенники связываются с потенциальными жертвами в мессенджерах, выдавая себя за менеджеров рекламных агентств, пояснила Мизулина в Telegram-канале.

Они предлагают услуги платного продвижения товаров на популярных маркетплейсах.

«Под предлогом сотрудничества по продвижению товаров популярных маркетплейсов жертву от имени представителя «рекламного агентства для блогеров» убеждают войти в чужой аккаунт Apple ID (якобы чтобы скачать приложение), после чего удаленно блокируют ее устройство и предлагают платную разблокировку», – пояснила она.

Аферисты просят установить стороннее приложение, для чего жертве необходимо выйти из своего Apple ID и авторизоваться в так называемом корпоративном профиле.

После этого мошенники получают полный доступ к смартфону и активируют функцию «Режим пропажи». На заблокированном экране появляется инструкция по оплате разблокировки, однако даже после перевода средств устройство остается неактивным, а пользователь теряет доступ к личным данным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, злоумышленники используют схему блокировки устройств Apple от лица работодателей.

Аферисты заманивают школьников бонусами в онлайн-играх для получения доступа к смартфонам.

За восстановление контроля над гаджетами вымогатели требуют от 100 до 500 евро.