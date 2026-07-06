  • Новость часаЭксперт объяснила отказ Киева забирать тела украинских военных из Константиновки
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    Сергей Худиев Сергей Худиев Зачем нужен штамп в паспорте

    Массовая культура внушила людям, что свобода есть отсутствие обязательств. Миллионы песенок, сериалов и романов в мягкой обложке внушают людям, что возможность уйти в любое время – это благо. А «штамп в паспорте» – что-то скучное, неромантичное, да и вообще гиря на ноге. Никто не обязан хранить вечную верность.

    10 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Крым работает и отдыхает в новой реальности

    К происходящему в Крыму у местных людей есть принятие, что ли. Недовольство тоже есть. Кому понравится жить без привычных удобств под угрозой ударов. Но недовольство не войной. А скорее ВСУ, которых обкладывают матом на каждом шагу.

    6 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Украина и Польша обречены на конфронтацию

    Русофобия – слишком зыбкий базис для крепких отношений Польши и Украины. «Враг моего врага – еще не мой друг». Поляки всегда смотрели на украинцев, как на быдло. И историческая память об этом никуда не делась и не денется.

    5 комментариев
    6 июля 2026, 14:57 • Новости дня

    В Непале агрессивный слон убил четырех членов одной семьи за 14 лет

    Tекст: Денис Тельманов

    Слон по кличке Дхурбе, на счету которого десятки жертв, выследил переехавших в другую деревню людей и растоптал молодую женщину с четырехлетним ребенком.

    Трагедия произошла в это воскресенье, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Kathmandu Post.

    Местный житель Шаничара Боте потерял отца и мать в 2012 году из-за нападения этого же дикого животного, после чего перевез родных в безопасное место.

    «Мы раньше жили в Дропатинагаре, но страх перед дикими слонами заставил нас переехать в Джагатпур. Мы думали, что за большими реками будем в безопасности, но спустя годы слон нашел нас, ворвался в дом и забрал невестку и внука. Нам больше некуда бежать», – рассказал пострадавший.

    Обитающий в национальном парке Читван самец начал убивать людей в 2010 году, лишив жизни не менее 25 человек.

    Власти пытались отслеживать его с помощью спутниковых ошейников и спилили бивни, однако остановить агрессивного зверя не удалось.

    Представитель парка Абинач Тхапа Магар подтвердил, что в ночь трагедии координаты животного фиксировались точно в районе нападения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае этого года разъяренный слон в индийском штате Керала насмерть затоптал водителя автомобиля.

    В марте прошлого года дикое животное напало на машину с российскими туристками в Шри-Ланке. В январе 2025 года на религиозном фестивале в Индии слон ранил 17 человек.

    6 июля 2026, 06:59 • Новости дня
    ВСУ в Черниговской области Украины попытались просочиться к российской границе

    Tекст: Антон Антонов

    В Черниговской области Украины группы украинских военных пытались выйти к российской границе, но были уничтожены группировкой российских войск «Север».

    «В Черниговской области украинские националисты, возможно из войсковой разведки или ССО, малыми группами пытались просочиться в направлении госграницы в районе села Гремяч. В результате нашего огневого воздействия противник бежал в обратном направлении, где укрылся в заброшенном строении села Гремяч. Огнем артиллерии и FPV-дронами «Северяне» уничтожили украинских террористов», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный Ветер» в «Максе».

    На Сумском направлении штурмовики «Севера» продвигаются вглубь области и наносят удары по скоплениям живой силы и техники ВСУ в районах Уланово, села Мирлоги, поселка Хотень, Вольной Слободы, Толстодубово и Краснополья.

    В Шосткинском районе продолжаются стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, а также в районе Уланово. В Сумском районе российские штурмовые группы продвинулись на 14 участках до 400 м, бои не прекращаются в Писаревке, Марьино, Новой Сечи, Хотене и окрестных лесах, в Краснопольском районе столкновения идут в лесных массивах.

    На Харьковском направлении «Северяне» расширяют полосу безопасности, нанося удары по живой силе и технике ВСУ в районах Рубежного, Белого Колодезя, Захаровки, Ольховатки, Устиновки, Артельного, Зарубинки, Новоуживновки, Кленового, Старого Салтова, Великого Бурлука и Харькова.

    Штурмовые подразделения «Северян» ведут наступательные действия в поселке Казачья Лопань и прилегающих лесах, операторы FPV-дронов контролируют ключевые логистические маршруты противника.

    Отмечается, что ВСУ с привлечением работников ЖКХ Харьковской области пытаются восстановить противодроновые сети на основном дорожном направлении из Золочева.

    В ходе зачистки подвалов взят в плен военнослужащий ВСУ.

    На Волчанском направлении штурмовые подразделения «Севера» продвинулись на десяти участках до 600 м, стрелковые бои идут в селе Юрченково, поселке Белый Колодезь и лесных массивах района. На Великобурлукском направлении бои продолжаются в Петро-Ивановке и окрестностях, а также в лесах у сел Шевяковка, Бударки и Землянки.

    Около Шевяковки уничтожена группа националистов, трое украинских пограничников из состава первой пограничной заставы взяты в плен.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 190 человек (из них более 150 в Сумской и свыше 40 в Харьковской областях). Четверо украинских националистов взяты в плен», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в районе Петро-Ивановки группа испаноязычных наемников ВСУ отказалась выполнять задачу и отошла вглубь украинской территории.

    В селах Газопроводное и Александровка Черниговской области Украины жители отказались от объявленной украинскими властями обязательной эвакуации.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    6 июля 2026, 12:24 • Новости дня
    Эксперт: Россия ударами по Киеву уничтожает «глаза и руки» ВСУ

    Эксперт Кнутов: Удары по Киеву уничтожают потенциал ВСУ в создании дронов, ракет, РЛС и РЭБ

    Эксперт: Россия ударами по Киеву уничтожает «глаза и руки» ВСУ
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Российские удары по украинским предприятиям носят комплексный характер. Они не только способствуют сокращению производства боеприпасов и БПЛА, но и лишают ВСУ топлива, а также систем защиты, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее Россия нанесла массированный удар по заводам в Киеве.

    «В ходе российских атак минувшей ночи было повреждено предприятие «Киев-71» (объединение «Абрис ПТ»), выпускающее БПЛА большой и средней дальности типа «Стрела», «Мара», «Сирко», «Авенжер», «Эльф-К», «Флайт Арроу». Также на заводе производят FPV-дроны «Шрайк-10» и средства телеметрии, электронного и оптического оборудования», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    По его словам, вывод из строя этих предприятий значительно снизит потенциал ВСУ в части применения беспилотной авиации на поле боя, а также в ближнем и дальнем тылу. «Стоит отметить, что разведывательными перечисленные БПЛА являются только номинально. При смене носовой части они превращаются в ударные дроны», – заметил спикер.

    Также было повреждено сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности «Киев-1» (госпредприятие «Киевский завод «Буревестник»). Оно производит беспилотники большой и средней дальности, разрабатывало и выпускало радиолокационную технику. «Уничтожение мощностей по выпуску РЛС и РЭБ сокращает возможности ВСУ по предупреждению наших атак, а также по воздействию на российские беспилотники», – детализировал эксперт.

    Удары пришлись и по крупному судостроительному заводу «Кузница на Рыбальском», где собирают артиллерийские катера проекта 58155 «Гюрза-М». Кнутов напомнил, что идеологом их производства выступал еще Петр Порошенко (в России внесен в список террористов и экстремистов). Кроме того, на верфи выпускали и ремонтировали безэкипажные катера ударного типа.

    «Это крайне важно, особенно сейчас – в преддверии саммита НАТО. Украина по традиции может попытаться провести теракт против России в Черном море накануне встреч Зеленского с высокопоставленными западными политиками, чтобы показать очередную «перемогу». Такие атаки осуществляются как раз с помощью БЭК. Мы лишаем ВСУ этой возможности», – напомнил спикер.

    Помимо этого, был поражен «УкрАрмоТех», один из ключевых производителей и поставщиков бронеавтомобилей, БПЛА и боеприпасов для ракет различного типа. «ВСУ лишаются не только боевых машин, но и другой специальной военной техники, а также грузовиков и тягачей, используемых для поддержки военных», – отметил Кнутов.

    Под удар попал и завод «Квант» – ключевая научно-производственная база систем управления огнем, комплексов оптико-электронного противодействия, средств навигации и автоматики для ВВС и ВМС Украины. «Предприятие выпускало управляемые ракеты «Нептун-МД», дальность которых позволяет ВСУ атаковать регионы Центральной России вплоть до Московской области. Таким образом, атака предотвратила очередной украинский теракт против российских мирных жителей», – подчеркнул спикер.

    Кроме того, был поврежден Жулянский машиностроительный завод «Визар», где ремонтируют зенитно-ракетные системы и комплектующие для авиатехники и средств ПВО. «Очевидно, Россия выбивает как системы слежения за нашими БПЛА, так и средства поражения. Другими словами, мы лишаем ВСУ «глаз и рук», – объяснил эксперт.

    Собеседник указал, что в Киевской области был взорван склад горюче-смазочных материалов «Вишневое» («Нефтеэкспериментальное КП»). «По данным Минобороны, это инженерно-техническая база, специализирующаяся на проектировании, калибровке и техобслуживании резервуарных парков АЗС. Запасы бензина и дизеля, которые хранились на объекте, использовались для экстренных поставок топлива в зону боевых действий», – продолжил он.

    «Судя по всему, это продолжение линии по уничтожению украинских ТЭК и АЗС. Метрологический комплекс нужен для работы каждой бензоколонки – учета отпускаемого топливо и контроля его качества. Без него даже оставшиеся целыми станции не смогут нормально функционировать», – пояснил Кнутов.

    Помимо этого, аналитик допустил, что на одном из атакованных складов хранились и крылатые ракеты, в том числе «Фламинго», применяемые Киевом также в преддверии крупных международных мероприятий для создания эффекта боеспособности ВСУ.

    Собеседник также напомнил про атаки на четыре украинских аэродрома. «Украинская авиация лишается мест базирования, что, конечно, является серьезнейшим ударом для ВСУ, даже если сами самолеты не были повреждены», – отметил он. По словам эксперта, при получении сигнала тревоги, как правило, все находящиеся на аэродромах самолеты поднимаются воздух и начинают «выписывать восьмерки», чтобы по ним не попали средства поражения.

    «Думаю, сегодняшние удары в течение недели скажутся на снабжении боеприпасами, топливом, БПЛА и отремонтированной военной техникой частей ВСУ, находящихся на линии боевого соприкосновения. Это сократит боевые возможности украинских сил», – предположил собеседник.

    Ранее Минобороны России в своем канале в Max сообщило о последствиях массированного удара по предприятиям ВПК в Киеве и области, проведенного в ночь на понедельник. Атака была проведена «в ответ на террористические атаки» ВСУ, отметило ведомство.

    Также были поражены объекты топливно-энергетического комплекса в столичном регионе, а также инфраструктура военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях. Мэр украинской столицы Виталий Кличко назвал атаку «самой массированной». Газета ВЗГЛЯД рассказывала, что применение новых модификаций БПЛА «Герань» сделало российские атаки еще более эффективными.

    Видео последствий ударов по Киеву смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    5 июля 2026, 17:25 • Новости дня
    Эксперт объяснил слова Трампа против «серпа и молота»

    Американист Дробницкий: Трамп облек предвыборные опасения в понятный его избирателю образ серпа и молота

    Эксперт объяснил слова Трампа против «серпа и молота»
    @ Graeme Sloan/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Глава Белого дома Дональд Трамп считает угрозой США тенденцию по распространению идей марксизма и социализма. Причиной беспокойства стала, в частности, победа соответствующе настроенных политиков в ходе праймериз Демпартии, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий. Ранее американский лидер назвал коммунизм «раковой опухолью».

    «В термин «коммунизм» Трамп не закладывает, например, Китай, Вьетнам или правопреемника СССР – Россию. Это прямое указание главы Белого дома на опасную, по его словам, тенденцию в Демократической партии, где левый фланг сейчас представлен представителями марксистских и социалистских идей», – отметил американист Дмитрий Дробницкий.

    Спикер напомнил, что научный марксизм уже долгие годы преподается в западных образовательных учреждениях. «Например, в университетах «Лиги плюща» марксистские принципы фактически упоминаются в позитивном ключе», – подчеркнул собеседник.

    «Опасения Трампа вызваны тем, что представители радикально настроенных кругов Демпартии, приверженные идеям социализма, выиграли на праймериз у сторонников демократического мейнстрима. Они рвутся к власти. Большинство из них эмигранты в первом поколении, не англосаксы, выходцы из мусульманских обществ. Яркий пример – мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани», –  напомнил он.

    «Все вышесказанное Трамп облек в понятный его избирателю образ серпа и молота. Он послал своему электорату сигнал: «коммунизм и марксизм на марше, поэтому на ноябрьских промежуточных выборах надо голосовать за республиканцев», – пояснил аналитик.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил в ходе речи в честь Дня независимости США в округе Вашингтон: «Звездно-полосатые» уже предавали забвению серп и молот, и мы сделаем это снова, если потребуется». По его словам, коммунизм поднял «свою уродливую голову в Америке».

    Политик назвал коммунизм «раковой опухолью, которую нужно быстро вырезать». По мнению президента, коммунистические идеалы является полной противоположностью американским ценностям и исторически доказали свою неэффективность, передает The New York Times.

    Также Трамп указал на опасность коммунизма в ходе выступления в Южной Дакоте на горе Рашмор на фоне высеченных в скале портретов четырех американских президентов: Джорджа Вашингтона, Томаса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна, передает New York Post.

    По его словам, в последнее время «американская идентичность подвергается новой атаке». «Спустя поколение после того, как мы боролись и победили в холодной войне против угрозы коммунизма, в нашей стране наблюдается возрождение коммунистической угрозы, в том числе со стороны новоприбывших», – продолжил президент.

    «Это не просто политические разногласия, вроде споров о налогах или регулировании. Коммунизм представляет собой смертельную угрозу американской свободе. Это величайшая угроза нашей стране», – заявил Трамп. 

    Президент охарактеризовал коммунизм как «полную противоположность жизни, свободе и стремлению к счастью». «Это смерть, тирания и погоня за злом. Вы можете быть верны Карлу Марксу, или вы можете быть верны Америке. Вы можете быть коммунистом, или вы можете быть патриотом. Вы не можете быть и тем, и другим одновременно», – заявил Трамп. Он поклялся, что США никогда не станут коммунистической страной.

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    5 июля 2026, 16:43 • Новости дня
    Минобороны сообщило об отказе Киева принять тела военных в Константиновке
    Минобороны сообщило об отказе Киева принять тела военных в Константиновке
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Украинская сторона отвергла гуманитарную инициативу по возвращению тел своих погибших военнослужащих из взятой под контроль Константиновки, сообщили в Минобороны России.

    Как сообщает Минобороны на платформе Мах, инициатива была озвучена 4 июля, сразу после полного перехода Константиновки под контроль российских войск и прекращения там боевых действий.

    Однако в ходе проработки вопроса по линии спецслужб представители Украины от этой идеи отказались. «Таким образом, киевский режим не сделал абсолютно ничего, чтобы тела погибших украинских военнослужащих были достойно захоронены родственниками», – подчеркнули в Минобороны.

    В министерстве добавили, что подобные решения в очередной раз демонстрируют отношение украинских властей к своим военным как к расходному материалу. По оценке ведомства, эти люди попадают на линию фронта преимущественно в результате принудительной мобилизации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска были готовы в качестве гуманитарной миссии вернуть украинской стороне останки военнослужащих из Константиновки при условии временного прекращения огня.

    Мария Захарова заявила, назвав отказ Киева забирать тела своих солдат подтверждением неонацистской сущности украинских властей.

    Глава российской делегации на переговорах с Украиной Владимир Мединский объяснил отказ Киева принимать тела погибших военных нежеланием признавать масштаб потерь и отсутствием средств на компенсации семьям.

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    5 июля 2026, 19:52 • Новости дня
    «Нафтогаз» сообщил о крупных пожарах на объектах в трех регионах

    Tекст: Ольга Иванова

    Масштабные пожары вспыхнули на нескольких добывающих площадках компании «Нафтогаз» в Полтавской, Харьковской и Сумской областях, частично остановив работу оборудования.

    Компания «Нафтогаз Украины» заявила о масштабных возгораниях на ряде своих добывающих объектов в Полтавской, Харьковской и Сумской областях, передает РИА «Новости». В сообщении подчеркивается, что речь идет именно о производственных мощностях, однако их точное расположение и назначение не раскрываются.

    «На нескольких объектах поднялись масштабные пожары, есть значительные разрушения. Работа части оборудования остановлена», – говорится в публикации в Telegram-канале «Нафтогаз Украины». Других деталей, включая данные о возможных пострадавших или объемах повреждений, компания пока не привела.

    Время возникновения пожаров, а также меры по их ликвидации в сообщении не уточняются. Также не раскрывается, как именно инцидент повлиял на общий уровень добычи и транспортировки энергоресурсов компании.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-служба «Нафтогаза» подтвердила повреждение производственных мощностей компании в Харьковской и Полтавской областях.

    В Кременчугском районе Полтавской области государственная служба по чрезвычайным ситуациям задействовала десятки спасателей и единиц спецтехники для тушения крупных пожаров на промышленных объектах.

    Инфраструктура газодобычи «Нафтогаза» в Харьковской области получила критические повреждения, и на объекте возникло масштабное возгорание с разгерметизацией системы.

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    6 июля 2026, 12:07 • Новости дня
    ЦИК приняла документы «Единой России» на выборы в Госдуму

    Партия «Единая Россия» сдала в ЦИК документы на заверение списка из 400 федеральных и 225 одномандатных кандидатов на выборы в Госдуму.

    Делегация «Единой России» передала документы в Центральную избирательную комиссию в понедельник, передает РИА «Новости».

    В процедуре сдачи участвовали представители федеральной пятерки списка партии Владислав Головин и Евгений Поддубный, а также депутат Госдумы от «Единой России» Александр Сидякин.

    На съезде «Единой России» 28 июня был утвержден федеральный список кандидатов и кандидатов по одномандатным округам на предстоящие выборы депутатов Госдумы девятого созыва. В федеральный список вошли 400 человек, еще 225 кандидатов партия выдвинула по одномандатным округам.

    Председатель партии, заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на съезде огласил первую пятерку списка на сентябрьские выборы. В нее вошли глава МИД Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова, Герой России Евгений Поддубный и начальник главного штаба движения «Юнармия», Герой России Владислав Головин.

    Эксперты на круглом столе Экспертного института социальных исследований отметили электоральное лидерство «Единой России» в кампании в Госдуму девятого созыва в условиях СВО и внешнего давления.

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    6 июля 2026, 11:12 • Новости дня
    Politico: Бельгия возмущена уступкой ФИФА Трампу

    Бельгия осудила отмену наказания футболиста Балогуна после вмешательства Трампа

    Politico: Бельгия возмущена уступкой ФИФА Трампу
    @ Julio Cortez/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Бельгийские политики и футбольные чиновники выразили возмущение решением Международной федерации футбола отменить дисквалификацию нападающего сборной США Фоларина Балогуна перед матчем чемпионата мира.

    Решение об отмене наказания для американского футболиста Фоларина Балогуна вызвало резкую критику в Бельгии, передает Politico.

    Игрок был удален в матче против Боснии и Герцеговины, однако ФИФА приостановила действие дисквалификации на один год, сославшись на дисциплинарный кодекс.

    «Истинная сила заключается в победе в честной игре (и с соблюдением всех правил). Именно это Бельгия сделает завтра», – заявила министр спорта Валлонии Жаклин Галан. Бельгийская футбольная ассоциация выразила изумление и сообщила о поиске вариантов для защиты принципов честной игры.

    Президент США поблагодарил ФИФА за устранение несправедливости. По данным The New York Times, ранее он лично звонил главе организации Джанни Инфантино и попросил пересмотреть наказание.

    Бельгийская оппозиционная Социалистическая партия назвала случившееся позором и обвинила ФИФА в адаптации правил в угоду политическому давлению.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, представители Белого дома напрямую обратились в ФИФА с просьбой об отмене красной карточки Фоларина Балогуна.

    Главный тренер сборной Бельгии Руди Гарсия высмеял снятие дисквалификации с нападающего перед очным матчем команд.

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    6 июля 2026, 09:39 • Новости дня
    Минобороны назвало цели массированной атаки на Киев

    ВС России поразили заводы БПЛА, БЭКов и навигации ракет в Киеве

    Минобороны назвало цели массированной атаки на Киев
    @ Valentyn Ogirenko/REUTERS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Российские военные в ходе массированного удара поразили предприятия в украинской столице, производящие дальнобойные БПЛА, производства безэкипажных катеров (БЭКов), броневиков, оптики и навигации украинской армии, сообщило Минобороны.

    В украинской столице поражены сразу пять ключевых заводов, указало ведомство в Max.

    Под удар попало предприятие «Киев-71» (объединение «Абрис ПТ»), разрабатывающее и производящее БПЛА большой и средней дальности типа «Стрела», «Мара», «Сирко», «Авенжер», «Эльф-К», «Флайт Арроу», FPV-дроны «Шрайк-10».

    Там также производятся средства телеметрии, электронного и оптического оборудования.

    Поражено предприятие радиоэлектронной промышленности «Киев-1» (киевский завод «Буревестник»), где собирают дальнобойные беспилотники и создают радиолокационную технику ВСУ.

    Кроме того, удар пришелся по «Киеву-79» (ООО «УКР АРМО ТЕХ»), где производят броневики и бронезащиту техники ВСУ, боевые части для ракет и БПЛА.

    Поражен судостроительный завод (верфь) ЧАО «Кузницана Рыбальском», где собирают артиллерийские катера проекта 58155 «Гюрза-М», выпускают и ремонтируют безэкипажные катера ударного типа.

    Удару подвергся приборостроительный завод «Киев-1» («Квант»), где выпускают системы управления огнем, комплексы оптико-электронного противодействия, средства навигации и автоматики для ВВС и ВМС Украины, включая управляемые ракеты «Нептун-МД».

    На территории Киевской области уничтожен склад горюче-смазочных материалов, снабжавший топливом зону боевых действий. Помимо этого, удар пришелся по Жулянскому машиностроительному заводу, там зафиксирована обширная детонация зенитных ракетных систем.

    Ранее утром Минобороны сообщало о поражении украинских военных предприятий и топливно-энергетического комплекса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, 2 июля российские военные поразили ряд заводов в Киеве.

    В середине июня армия России атаковала киевский завод «Радар» и цех по производству беспилотников.

    Видео последствий ударов по Киеву смотрите в канале газеты ВЗГЛЯД в «Максе».

    Комментарии (12)
    6 июля 2026, 06:13 • Новости дня
    Фон дер Ляйен и Рютте объявили о завершении оборонного «аутсорсинга» для Европы
    Фон дер Ляйен и Рютте объявили о завершении оборонного «аутсорсинга» для Европы
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/TASS

    Tекст: Антон Антонов

    Европейская оборона больше не может опираться на «аутсорсинг», когда ответственность за безопасность Европы передавалась США, заявили генеральный секретарь НАТО Марк Рютте и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

    «Европа в рамках НАТО начала сильно полагаться на Америку в вопросе возможностей, которые ей могут понадобиться, если ее безопасности будет что-то угрожать... Эпоха, когда Европа отдавала подавляющую часть своей обороны на аутсорсинг, завершена», – говорится в совместной статье фон дер Ляйен и Рютте для Economist.

    Фон дер Ляйен и Рютте подчеркнули, что странам-союзникам НАТО и государствам ЕС необходимо больше истребителей, самолетов дозаправки в воздухе, кораблей и подводных лодок. По их словам, поддержка, которую европейские страны направляют на Украину, а также конфликт на Ближнем Востоке усилили давление на военные запасы, включая перехватчики и средства борьбы с беспилотниками, передает РИА «Новости».

    Фон дер Ляйен и Рютте отметили, что нынешние оборонные производственные мощности Европы не поспевают за растущим спросом. Они указали на риск дальнейшего истощения арсеналов без резкого наращивания выпуска вооружений и военной техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Рютте заявлял о неспособности Европы обеспечить свою безопасность без поддержки США.

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    6 июля 2026, 05:27 • Новости дня
    Вэнс: США не поддерживают наступления ВСУ
    Вэнс: США не поддерживают наступления ВСУ
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Американская администрация настаивает на переходе украинских вооруженных сил к сугубо оборонительной тактике, заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Администрация [президента США Дональда] Трампа склоняется к тому, что украинцы, пока мы, конечно, ведем переговоры, должны просто максимально защищаться», – сказал политик в интервью Times, передает РИА «Новости».

    Подобная позиция опирается на негативный опыт кампании ВСУ в 2023 году. Вэнс отметил, что давление западных стран во главе с Джо Байденом привело к украинскому контрнаступлению, которое в итоге обернулось тактической и стратегической катастрофой.

    В апреле Вэнс заявлял, что скорейшее урегулирование конфликта на Украине отвечает интересам США, Европы и Киева.

    В январе он указывал, что переговорный процесс по этому урегулированию весьма сложен.

    В прошлом году Вэнс отмечал, что главным препятствием в урегулировании остается территориальный вопрос.

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    6 июля 2026, 10:03 • Новости дня
    ФСБ: На рассылавшего бомбы участникам СВО завели дело о госизмене

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В отношении завербованного украинскими спецслужбами россиянина, рассылавшего замаскированные под парфюм взрывные устройства участникам СВО, возбуждено уголовное дело о государственной измене, сообщили в ФСБ.

    Уголовное дело по статье о государственной измене, а также о покушении на теракт, завели на агента Киева, отправлявшего на Урале бомбы участникам СВО, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

    Кроме того, дело заведено по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств».

    В марте прошлого года спецслужба предотвратила серию покушений на военнослужащих и чиновников. Украинская разведка планировала прислать им по почте посылки со взрывчаткой, спрятанной в парфюмерные наборы. Тогда в аэропорту Челябинска при досмотре нашли пять таких отправлений.

    Позже в Первоуральске задержали гражданина России, который весной 2025 года отправил эти посылки в Москву, Воронеж, Краснодарский край и Саратовскую область. После выполнения задания кураторы прервали с ним связь и не выплатили вознаграждение.

    Известно, что в 2024 году мужчина также собирал данные о российских военных в Энгельсе и сотрудниках оборонных предприятий Екатеринбурга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте прошлого года сотрудники ФСБ предотвратили отправку замаскированных под парфюм бомб участникам спецоперации.

    В июле 2026 года задержанный в Крыму украинский диверсант признался в подготовке подрыва железнодорожных путей. В конце июня суд приговорил трех агентов киевского режима к длительным срокам лишения свободы за планирование серии терактов.

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    5 июля 2026, 19:26 • Новости дня
    Минобороны Польши решило раскрыть военные поставки Киеву

    Tекст: Ольга Иванова

    Власти Польши объявили о планах обнародовать данные обо всех траншах вооружений Киеву за период с 2022 по 2026 годы.

    О решении Минобороны Польши рассекретить информацию о военной помощи Киеву за 2022–2026 годы сообщил глава ведомства Владислав Косиняк-Камыш в своей записи в соцсети X 5 июля, пишет РЕН ТВ. Поводом стали сообщения о тайной передаче Варшавой ракет для систем Patriot.

    Министр подчеркнул, что шаг согласован с премьер-министром Дональдом Туском. «После консультаций с премьер-министром (Польши) Дональдом Туском, руководствуясь принципом ответственности перед общественностью и в соответствии с законодательством, я распорядился раскрыть информацию обо всех траншах военной помощи в пользу Украины за 2022–2026 годы», – заявил Косиняк-Камыш.

    Он отметил, что раскрытие данных будет происходить в рамках действующих правовых норм. Сроки публикации сведений о поставках вооружений не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, военный политолог Вадим Козюлин объяснил срыв передачи Украине польских МиГ-29 давними историко-политическими разногласиями Киева и Варшавы.

    Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш в июне 2026 года в сейме заявил о предназначении техники по европейскому механизму SAFE исключительно для укрепления польской армии.

    Замглавы Минобороны Польши Павел Залевский в декабре 2024 года в эфире Radio Zet заявил о практическом исчерпании возможностей страны по военной помощи Украине при сохранении политической поддержки Киева.

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    6 июля 2026, 10:34 • Новости дня
    МИД предупредил Латвию о последствиях ударов по России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Участие Латвии в ударах по территории России не останется без последствий, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    Участие латвийской стороны в ударах по территории России не останется без ответа, передает РИА «Новости». Заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Михаил Галузин подчеркнул недопустимость подобных действий.

    «Если в Риге наивно полагают, что смогут без последствий для себя, под зонтиком НАТО, соучаствовать в антироссийских военных провокациях и террористических нападениях киевского режима на наших граждан, прикрываясь мнимой обороной, то они глубоко заблуждаются», – заявил дипломат.

    Он также добавил, что Москва внимательно фиксирует все пункты принятия решений о провокациях против мирного населения. Это касается и мест запуска беспилотников по российским объектам, а также точек их производства и финальной сборки вне зависимости от юрисдикции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня Латвия и Украина решили построить совместный завод по производству беспилотников на границе с Россией.

    Министерство иностранных дел назвало данную инициативу откровенной провокацией.

    В мае британский военный аналитик Александр Меркурис обвинил Ригу в содействии ударам украинских дронов по российской территории.

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    6 июля 2026, 13:06 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил требование США к Украине отказаться от контрнаступлений

    Эксперт Леонков: США требуют от Киева отказаться от контрнаступлений по двум причинам

    Военный эксперт объяснил требование США к Украине отказаться от контрнаступлений
    @ CNP/AdMedia/TASS

    Tекст: Олег Исайченко

    Американская администрация требует от Киева оставаться в обороне по нескольким причинам. Во-первых, оборонительная тактика позволяет более экономно расходовать помощь, которую получает Украина. Во-вторых, в ВСУ сохраняется проблема с личным составом, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Леонков. Ранее с требованием к Киеву не идти в наступление выступил вице-президент США Джей Ди Вэнс.

    «Владимир Зеленский и его окружение считают, что контрнаступательные действия ВСУ способствуют укреплению позиций украинского руководства, а также более оперативному выделению Украине дополнительной помощи со стороны НАТО», – отметил военный эксперт Алексей Леонков. По его словам, сейчас за тактику противника отвечает Британия.

    «Она сводится к тотальной террористической войне, которая предполагает атаки беспилотников и крылатых ракет по регионам России, находящихся вне зоны СВО. Такой подход ведет к повышению градуса эскалации и может обернуться непоправимыми последствиями, которых опасаются в США», – детализировал собеседник.

    Леонков напомнил, что американская администрация не в первый раз призывает Киев перейти к обороне. «Причин тому несколько. Первая – оборонительная тактика позволяет более экономно расходовать западную помощь, которую получает Украина. Предполагается, что таким образом ВСУ будут в силах дольше сопротивляться, а Штаты – поспевать производить вооружение», – пояснил эксперт.

    «Вторая причина, почему США настаивают на отказе украинских сил от контрнаступлений, связана с проблемой восполнения личного состава. Отход от тактики обороны может привести к такому положению, когда у противника есть оружие и техника, но воевать некому. Результатом станет быстрый разгром ВСУ по всей линии боевого соприкосновения, и тогда у киевских властей не останется иного выбора, кроме как согласиться на условия России», – добавил аналитик.

    «Другими словами, американская администрация продолжает придерживаться стратегии «ни мира, ни войны», – уточнил Леонков. Вместе с тем, как заметил собеседник, в Сети появляются «вбросы» о том, что украинские военные собираются наступать. «Но, повторю, с дефицитом личного состава, а также тяжелой техники наступление немыслимо», – считает спикер.

    Он напомнил курскую авантюру, когда ВСУ смогли обеспечить прикрытие своих войск и найти менее защищенный участок для прорыва. «Сейчас мы сохраняем превосходство в воздухе. Кроме того, оперативно работает разведка. Поэтому любое сосредоточение украинских сил будет заметно и по ним незамедлительно начнется работа», – заключил Леонков.

    Ранее американский вице-президент Джей Ди Вэнс заявил, что Украина должна придерживаться оборонительной тактики. По его словам, такой подход «принес гораздо больше плодов». «Администрация Дональда Трампа склоняется к тому, что украинцы, пока мы, разумеется, ведем переговоры, должны максимально перейти в оборону», – сказал Вэнс в интервью The Times.

    Он напомнил, что летом 2023 года главной темой обсуждений был вопрос, следует ли ВСУ переходить в контрнаступление. «Практически весь западный мир, включая Джо Байдена, подталкивал украинцев к массированному контрнаступлению, которое, оглядываясь назад, оказалось стратегической и тактической катастрофой», – добавил вице-президент.

    Несмотря на призывы США группы украинских военных в Черниговской области пытались выйти к российской границе. «В результате огневого воздействия противник бежал … укрылся в заброшенном строении села Гремяч. Огнем артиллерии и FPV-дронами «Северяне» уничтожили украинских террористов», – сообщил связанный с группировкой «Север» канал «Северный ветер» в Мах.

    Напомним, в конце прошлой недели начальник Генштаба Валерий Герасимов отчитался перед президентом Владимиром Путиным о полном освобождении Константиновки, которая являлась одним из мощнейших укрепрайонов и ключевым логистическим узлом украинской обороны в Донбассе. Как писала газета ВЗГЛЯД, это событие кардинальным образом влияет на дальнейшее продвижение российских войск.

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    6 июля 2026, 10:48 • Новости дня
    ФАС возбудила дела против сетей АЗС из-за завышения цен на бензин и дизель
    ФАС возбудила дела против сетей АЗС из-за завышения цен на бензин и дизель
    @ Sergey Bulkin/NEWS.ru/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Территориальные управления Федеральной антимонопольной службы выявили признаки картельных сговоров и необоснованного повышения стоимости бензина и дизельного топлива на независимых автозаправочных станциях.

    Московское областное управление антимонопольной службы завело дела на шесть независимых топливных операторов, говорится в сообщении на сайте ФАС.

    Компании «АИСТ», «Топливный синдикат», «Серпуховнефтепродуктсервис», «Витаойл», «Элегант» и один индивидуальный предприниматель подозреваются в синхронном завышении розничных цен на бензин и дизельное топливо.

    В Саратовской области ведомство вынесло предупреждение компании «Алькорр», владеющей сетью заправок «Торэко». Проверка показала изменение стоимости марок АИ-92 и АИ-95. Установлено, что в 2025 году данная фирма вместе с двумя другими участниками рынка доминировала в Энгельсском районе.

    Подобные действия могут указывать на установление экономически необоснованных цен, что ущемляет интересы потребителей. Компании предписано устранить нарушения закона о защите конкуренции до 31 июля.

    Кроме того, оренбургское управление ФАС обнаружило нарушения у трех независимых мелкооптовых продавцов дизельного топлива. Ведомство возбудило дело из-за признаков картельного соглашения, которое могло привести к искусственному поддержанию или изменению цен на рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на внутреннем рынке топлива. Он также заявил, что крупнейшие нефтяные предприятия сохраняют стоимость бензина в пределах инфляции. Президент Владимир Путин подписал закон для обеспечения внутреннего рынка автомобильным горючим.

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