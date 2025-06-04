Рютте сообщил о приоритете ПВО и дронов в закупках НАТО

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как передает ТАСС, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на брифинге рассказал, что альянс готовится к новым закупкам для повышения военных возможностей. Рютте подчеркнул, что в приоритетном порядке речь идет о системах ПВО, ПРО, дальнобойных ракетах, беспилотниках и логистических средствах.

По его словам, министры обороны стран-членов НАТО согласуют соответствующие планы на встрече пятого июня. Он отметил, что европейские страны альянса должны будут выделить существенно больше ресурсов на эти нужды.

Генсек НАТО выразил надежду, что в текущем году все члены организации достигнут целевого уровня оборонных расходов в 2% от ВВП.

Как писала газета ВЗГЛЯД, флот разведывательных беспилотников НАТО готов приступить к мониторингу южной и восточной границ альянса. Альянс открыл на авиабазе Сигонелла в Италии первую систему беспилотной воздушной разведки AGS. Военно-воздушные силы США разместили на авиабазе в румынском городе Кымпия-Турзий разведывательные беспилотные аппараты и около 90 военных.