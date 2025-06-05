Глава Пентагона призвал страны НАТО выделять по 5% ВВП на оборону

Tекст: Александра Юдина

Хегсет отметил, что его главная задача – убедить каждое государство альянса в необходимости выйти на этот показатель, передает РИА «Новости».

Он добавил, что Соединенные Штаты и так делают многое для обороны в рамках НАТО, однако, по его словам, это не должно быть только их обязанностью.

Министр заявил, что Америка готова увеличить расходы на оборону, учитывая возможные угрозы в Индо-Тихоокеанском регионе.

При этом политики НАТО и ЕС признают, что для увеличения военного бюджета могут потребоваться серьезные сокращения социальных выплат и здравоохранения. Также Хегсет подчеркнул, что, по его мнению, никто не сделал для НАТО больше, чем президент США Дональд Трамп, особенно в части бюджетных обязательств и восстановления альянса.

Министр напомнил, что Трамп еще в свой первый срок призывал союзников увеличить расходы на оборону, а сейчас, по словам Хегсета, предпринимает еще более решительные шаги.

Генсек НАТО Марк Рютте предупредил, что странам ЕС придется учить русский язык, если они не увеличат военные расходы более 2% ВВП. Он также заявил, что для создания оборонной системы вне НАТО странам ЕС придется увеличить расходы до 8–10% ВВП.

Тем временем представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари заявил, что 16 стран Европейского союза направили в Еврокомиссию запрос на разрешение повысить дефицит государственных бюджетов на 1,5% ради увеличения военных расходов.