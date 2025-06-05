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    Защитников российского газа в Европе стало больше
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    Мнения
    Федор Лукьянов Федор Лукьянов Ответ на украинские атаки будет масштабным

    Предположение, которое напрашивается в контексте неожиданных телефонных разговоров Путина с Трампом и папой римским: ответ Киеву будет столь масштабным, что о нем следует предупредить наиболее влиятельных западных лидеров.

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    Сергей Миркин Сергей Миркин Как украинские нацисты могут повлиять на переговоры

    Насколько нацисты на Украине сильны? В 2014-2015 годах их сила была в том, что они имели оружие, идеологию и желали этим оружием добыть себе богатства. Сейчас нацисты контролируют хорошо вооруженные подразделения, которые могут не подчиняться командованию ВСУ.

    3 комментария
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В Европе молчат об украинском гостерроризме

    Ездящие в Киев европейские политики уверены, что даже случайно никогда русская армия не ударит по идущему поезду – потому что там, скорее всего, едут гражданские, дети и прочие нон-комбатанты. Потому что русские не воюют с гражданскими. А Украина – воюет.

    11 комментариев
    5 июня 2025, 10:21 • Новости дня

    Глава Пентагона призвал страны НАТО выделять по 5% ВВП на оборону

    Tекст: Александра Юдина

    Все страны НАТО должны осознать важность выделения 5% ВВП на нужды обороны, заявил министр обороны США Пит Хегсет.

    Хегсет отметил, что его главная задача – убедить каждое государство альянса в необходимости выйти на этот показатель, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что Соединенные Штаты и так делают многое для обороны в рамках НАТО, однако, по его словам, это не должно быть только их обязанностью.

    Министр заявил, что Америка готова увеличить расходы на оборону, учитывая возможные угрозы в Индо-Тихоокеанском регионе.

    При этом политики НАТО и ЕС признают, что для увеличения военного бюджета могут потребоваться серьезные сокращения социальных выплат и здравоохранения. Также Хегсет подчеркнул, что, по его мнению, никто не сделал для НАТО больше, чем президент США Дональд Трамп, особенно в части бюджетных обязательств и восстановления альянса.

    Министр напомнил, что Трамп еще в свой первый срок призывал союзников увеличить расходы на оборону, а сейчас, по словам Хегсета, предпринимает еще более решительные шаги.

    Генсек НАТО Марк Рютте предупредил, что странам ЕС придется учить русский язык, если они не увеличат военные расходы более 2% ВВП. Он также заявил, что для создания оборонной системы вне НАТО странам ЕС придется увеличить расходы до 8–10% ВВП.

    Тем временем представитель Еврокомиссии Балаш Уйвари заявил, что 16 стран Европейского союза направили в Еврокомиссию запрос на разрешение повысить дефицит государственных бюджетов на 1,5% ради увеличения военных расходов.

    4 июня 2025, 20:40 • Новости дня
    Зеленский объяснил удары по аэродромам России попыткой повлиять на США

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Зеленский заявил, что удары по российским аэродромам были нацелены на изменение отношения американских политиков, подчеркнув влияние на риторику в США.

    По словам Зеленского, удары по объектам стратегической авиации должны были повлиять на настроение в США относительно ситуации на Украине. Заявление лидера киевского режима о причинах атаки на российские аэродромы приводит издание «Страна».

    Зеленский считает, что после инцидента риторика о проигрыше Киева в конфликте стала «звучать немного тише».

    1 июня украинские дроны атаковали объекты в Мурманской, Иркутской, Ивановской, Рязанской и Амурской областях России. Отмечается, что впервые под удар попала Сибирь. По данным источника, дроны были завезены на территорию российских регионов в грузовиках, из которых они запускались.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские формирования накануне атаковали Крымский мост, однако объект продолжает функционировать в штатном режиме и не получил видимых повреждений.

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    4 июня 2025, 20:56 • Новости дня
    Шойгу и Ким Чен Ын обсудили восстановление Курской области

    Шойгу и Ким Чен Ын рассмотрели шаги по восстановлению Курской области

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе переговоров в Пхеньяне затрагивалась тема восстановления региона и увековечения памяти корейских воинов, участвовавших в освобождении Курской области.

    Восстановление Курской области и вопросы, связанные с этим процессом, стали темой переговоров между Ким Чен Ыном и Сергеем Шойгу в Пхеньяне, передает ТАСС.

    В российском Совбезе подчеркнули, что обсуждались конкретные шаги по увековечиванию памяти военнослужащих Корейской народной армии, внесших значительный вклад в освобождение Курской области от украинской оккупации.

    «В контексте значительного вклада военнослужащих Корейской народной армии в освобождение Курской области от украинской оккупации были рассмотрены конкретные шаги по увековечиванию памяти подвига корейских воинов», – заявили в пресс-службе аппарата СБ РФ.

    Также на встрече обсуждались перспективы восстановления Курской области и возможные совместные проекты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу провел встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Пхеньяне, где обсуждались региональные вопросы.

    Шойгу прибыл в КНДР для переговоров о стратегическом партнерстве между странами.

    Внешнеполитическое ведомство КНДР назвало доклад Многосторонней группы мониторинга за соблюдением санкций политической провокацией.

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    4 июня 2025, 12:18 • Видео
    Украина решила, что у нее появился шанс

    «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

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    4 июня 2025, 15:57 • Новости дня
    В ЕС приняли меры с учетом прогноза продолжительности конфликта на Украине

    Tекст: Евгения Караваева

    Временные меры поддержки граждан с Украины, ищущих убежище из-за продолжающегося конфликта, планируют продлить в странах Евросоюза до марта 2027 года.

    Европейская комиссия (ЕК) готовится к тому, что военный конфликт на Украине будет продолжаться по меньшей мере до 2027 года, передает ТАСС. В связи с этим ЕК предложила продлить временные меры защиты украинских беженцев на территории Евросоюза до марта 2027 года.

    Подчеркивается, что подобные меры позволят украинцам, покинувшим страну, продолжать легально находиться и работать в странах Евросоюза.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Владимир Рогов назвал российский меморандум по Украине самым взвешенным и миролюбивым предложением по урегулированию конфликта. Мария Захарова отметила «хамскую истерику» Владимира Зеленского после переговоров в Стамбуле.

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    4 июня 2025, 16:12 • Новости дня
    Россия потребовала реакции США и Британии на атаки Украины

    Рябков потребовал от США и Британии реакции на удары по авиабазам

    Tекст: Денис Тельманов

    Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил о необходимости четкой реакции Вашингтона и Лондона на удары по российской стратегической авиации со стороны Украины.

    Российская сторона требует четкой реакции Соединенных Штатов и Британии в связи с атаками Киева на стратегическую авиацию России, передает ТАСС. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков на пресс-конференции по итогам форума «Примаковские чтения».

    Рябков отметил, что в последние сутки в социальных сетях появилось множество обсуждений о невозможности подготовки атак на российские аэродромы без тщательного предоставления геопространственных данных теми, кто обладает такими возможностями и делится ими с Киевом. Он подчеркнул, что вопросы о роли западных стран в этих событиях остаются без ответа.

    «Мы требуем, чтобы и Лондон, и Вашингтон отреагировали таким образом, чтобы остановить этот цикл эскалации и вернуть его к чему-то, что будет несколько ближе к здравому смыслу и общему чувству стратегической стабильности», – заявил Рябков. Он выразил надежду, что стратегическая стабильность не останется в прошлом и западные столицы примут разумные решения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Саратовской области предотвратили попытку атаки беспилотников ВСУ на военный аэродром, пострадавших и разрушений нет. Российские войска за последние сутки поразили украинские военные аэродромы и цеха по производству беспилотников. В зоне специальной военной операции начали использовать радиоуправляемую тележку «Муравей» как портативный аэродром для беспилотников.

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    4 июня 2025, 14:37 • Новости дня
    Рютте отказался комментировать передачу разведданных НАТО Украине для ударов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Генсек НАТО Марк Рютте воздержался от комментариев о возможном использовании альянсовской разведки Киевом при атаках беспилотниками на российские аэродромы.

    Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отказался комментировать, предоставлял ли альянс Киеву разведывательную информацию, которая могла быть использована для ударов беспилотниками по аэродромам России, передает ТАСС.

    На пресс-конференции в Брюсселе, отвечая на вопрос о влиянии этих атак на переговорные позиции Украины и восприятие украинской армии на Западе, Рютте заявил: «Я не считаю правильным комментировать каждую операцию Украины, ее детали и последствия».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, британские ракеты Storm Shadow стали бесполезны для Киева без американских разведданных. Украина нанесла удары по российским аэродромам, что было названо шагом к ядерной войне. США покинули военную базу в Жешуве, что стало сигналом Киеву к поиску мира.

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    4 июня 2025, 11:42 • Новости дня
    ZALA заявила о применении «Ланцета» для уничтожения катеров ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российский комплекс «Ланцет», используемый для защиты Крыма, нейтрализовал украинский катер Magura V7, оснащенный ракетами Sidewinder, сообщила компания-производитель «Ланцета» ZALA.

    Российские барражирующие боеприпасы «Ланцет» активно используются для защиты Крыма от атак украинских дронов, передает ТАСС. Как сообщает производитель этих комплексов – компания ZALA, недавно с их помощью был уничтожен украинский безэкипажный катер Magura V7.

    В компании подчеркнули, что «российские военнослужащие, обеспечивающие защиту Крымского полуострова от атак ВСУ, с помощью разведывательно-ударного комплекса ZALA «Ланцет» вывели из строя украинский безэкипажный катер Magura V7». По данным ZALA, данная модификация катера была оборудована бортовым зенитно-ракетным комплексом, включавшим две американские управляемые ракеты AIM-9M Sidewinder, предназначенные для поражения воздушных целей.

    Применение «Ланцета» позволяет не только эффективно обнаруживать такие катера, но и своевременно их нейтрализовать, что существенно повышает безопасность в акватории Крыма.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия показала дрон-камикадзе «Ланцет-Э» на выставке в Минске. Бойцы подразделения «Север» уничтожили боевую машину Bradley ударом дрона «Ланцет» в Сумской области. Министерство обороны России показало уничтожение танка Abrams с помощью дрона «Ланцет» в Курской области.

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    4 июня 2025, 16:05 • Новости дня
    Пентагон заявил об опасности атак дронов Китая на американские аэродромы

    Пентагон предупредил о риске ударов китайских беспилотников по базам США

    Tекст: Денис Тельманов

    Военное ведомство США выразило обеспокоенность возможным применением Китаем беспилотников против военных объектов в Тихоокеанском регионе в начале конфликта.

    Пентагон опасается атак китайских беспилотников на военные аэродромы США в Тихом океане в случае возможного конфликта, пишет Washington Post, ссылаясь на исследование аналитического Центра новой американской безопасности.

    «В Пентагоне опасаются этого в Тихом океане. США обычно паркуют свои самолеты близко друг к другу на аэродромах, часто на открытом воздухе. Хотя Китай мог бы использовать свои баллистические ракеты, оснащенные суббоеприпасами, в качестве кассетного оружия, он также мог бы использовать дистанционно управляемые беспилотники как "очень дешевый способ достижения" сопоставимого эффекта», – заявила специалист центра Стейси Петтиджон.

    Газета отмечает, что, помимо военных аэродромов, к атакам дронов уязвима и стратегическая инфраструктура – энергетические объекты, транспортные узлы, судоремонтные базы.

    Бывший глава Северного командования вооруженных сил США генерал Глен Ванхерк сообщил изданию, что если противник попытается тайно доставить компоненты для создания оружия вблизи важных инфраструктурных объектов, обнаружить такую угрозу будет крайне затруднительно.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти Саратовской области предотвратили попытку атаки беспилотников ВСУ на военный аэродром, жертв и разрушений нет. Российские войска за последние сутки поразили украинские военные аэродромы и производства беспилотников. В зоне спецоперации начали использовать радиоуправляемую тележку «Муравей» как портативный аэродром для беспилотников.

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    5 июня 2025, 04:05 • Новости дня
    США решили не передавать Украине обещанные компоненты ракет ПВО

    Tекст: Ирма Каплан

    США перенаправляют важнейшие технологии борьбы с беспилотниками с Украины в Вооруженные силы США. Этот шаг подчеркивает ослабление приверженности администрации Трампа оказанию военной помощи Киеву, пишет WSJ.

    «Администрация Трампа перенаправляет ключевую технологию защиты от беспилотников, предназначенную для Украины, американским вооруженным силам, что отражает ослабление приверженности Пентагона обороне Киева», – говорится в статье Wall Street Journal (WSJ).

    Газета отмечает, что на прошлой неделе Пентагон негласно уведомил Конгресс о том, что специальные взрыватели для ракет, которые Украина использует для сбивания беспилотников, теперь передаются подразделениям ВВС США на Ближнем Востоке.

    Договоренность об отправке на Украину взрывателей была достигнута с администрацией экс-главы Белого дома Джо Байдена. Теперь технология перехвата дронов будет перенаправлена в американские военные подразделения и позволит США сэкономить на закупках ракет класса воздух – воздух.


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    4 июня 2025, 11:20 • Новости дня
    Пентагон решил перенаправить средства на разработку F-47 вместо F/A-XX

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американское военное ведомство нацелено сделать проект F-47 главным в следующем поколении истребителей, при этом часть конгрессменов требует сохранить финансирование F/A-XX, сообщает Bloomberg со ссылкой на запрос министерства в профильные комитеты Конгресса.

    Министерство обороны США рекомендовало сфокусировать усилия и финансирование на проекте шестого поколения истребителя F-47, сообщает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    Пентагон обратился к профильным комитетам Конгресса с просьбой перенаправить 500 млн долларов, выделенных на проект F/A-XX для ВМС, на программу F-47, над которой корпорация Boeing работает с марта.

    «Одновременная работа по проектам двух истребителей шестого поколения несет в себе риск не достичь поставленных целей по обеим программам», – говорится в документе ведомства, цитируемом агентством.

    Профильные комитеты Палаты представителей и Сената пока не одобрили сокращение финансирования F/A-XX и требуют дополнительных данных о перспективах проекта. В Конгрессе опасаются, что задержки могут привести к отставанию ВМС США от Китая в области истребителей шестого поколения.

    Разработка F/A-XX для замены истребителей F/A-18E/F ведется с 2012 года. В перспективе самолеты F/A-XX и F-35C должны составить основу морской авиации США. F-47, разрабатываемый Boeing, может получить дальность полета более 1852 км и сопровождаться беспилотниками. По данным Janes, первый полет прототипа ожидается до конца президентства Дональда Трампа, то есть до 2029 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США предложил увеличить военный бюджет для финансирования ПРО «Золотой купол» и создания истребителя F-47. Президент Дональд Трамп сообщил о планах сопровождать истребители F-47 сотнями новейших беспилотников в боевых операциях. Эксперт рассказал об особенностях новейшего американского истребителя F-47.

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    4 июня 2025, 13:17 • Новости дня
    Евродепутат Картайзер назвал визит в Москву попыткой «растопить лед» между ЕС и Россией

    Tекст: Вера Басилая

    Визит в Москву был направлен на восстановление диалога между Евросоюзом и Россией в условиях высокой напряженности, попыткой «растопить лед» между ЕС и Россией, заявил евродепутат Фернан Картайзер.

    Депутат Европарламента из Люксембурга Фернан Картайзер назвал свою поездку в Москву попыткой «растопить лед» в отношениях между Евросоюзом и Россией, передает ТАСС.

    По его словам, было бы важно восстановить контакт, особенно в период, когда напряженность высока.

    Картайзер подчеркнул, что несмотря на продолжающиеся контакты между Россией, Соединенными Штатами и Украиной, только Западная Европа воздерживается от диалога с Москвой. По его словам, во время визита он сосредоточился на обсуждении тем, которые носят первостепенное значение для Евросоюза.

    Евродепутат отметил, что рассматривал себя в этой поездке не как представителя нынешней европейской дипломатии, а как сторонника первоначальной идеи Евросоюза как мирного проекта. Он подчеркнул, что выступает за нормализацию отношений между ЕС и Россией.

    Картайзер представляет в Европарламенте люксембургскую правую Альтернативную демократическую партию реформ, от которой был избран в 2024 году. В Москву он приезжал по приглашению Госдумы с 25 по 28 мая, где провел встречи с главой комитета Госдумы по международным делам Леонидом Слуцким, председателем комитета Совета Федерации по международным делам Григорием Карасиным и заместителем министра иностранных дел РФ Александром Грушко.

    Ранее сообщалось, что Фернан Картхайзер может быть исключен из фракции «Европейские консерваторы и реформисты» после визита в Москву.

    Картайзер призвал восстановить уровень диалога между Россией и Европой, напомнив о важности переговоров.

    Евродепутат с Кипра Фидиас Панайоту сообщил о начале внутреннего расследования в отношении пяти депутатов Европарламента после их поездки в Москву на празднование 80-летия Победы

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    4 июня 2025, 12:51 • Новости дня
    Газпром сообщил о замедлении темпов закачки газа в Европе

    Tекст: Александра Юдина

    Восполнение запасов газа в подземных хранилищах Европы идет медленнее обычного, следует из данных Газпрома.

    В Telegram-канале компании указано, что европейские операторы столкнулись с необходимостью увеличить закачку газа на фоне медленного пополнения ПХГ и летних ремонтов.

    Чтобы достичь целевого уровня заполненности хранилищ в 90% к 1 ноября 2025 года, европейским операторам потребуется в течение следующих пяти месяцев закачать 41,9 млрд кубометров газа. В компании указали, что этот объем в полтора раза превышает прошлогодние показатели за аналогичный период.

    В Газпроме подчеркнули, что увеличение темпов закачки необходимо осуществить, несмотря на проведение плановых ремонтных работ на газовой инфраструктуре Европы в летний сезон.

    Ранее Газпром сообщал, что запасы газа в украинских ПХГ достигли исторического минимума в 5,4 млрд кубометров. В компании также сообщали, что в российских ПХГ планируется нарастить рекордный резерв этого топлива к отопительному периоду 2025–2026 годов, объем превысит 73 млрд кубометров.

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    4 июня 2025, 11:57 • Новости дня
    Politico: Дания отказалась от экономии ради усиления обороны ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила о готовности Копенгагена отказаться от своей сдержанной бюджетной политики в Евросоюзе, чтобы поддержать усиление обороны Европы, сообщает Politico.

    Премьер-министр Дании Метте Фредериксен объявила о готовности отказаться от прежней экономной позиции страны при формировании бюджета Евросоюза, передает Politico.

    Она подчеркнула, что Дания больше не будет частью так называемой бережливой четверки, куда также входят Швеция, Австрия и Нидерланды.

    «В прошлый раз мы играли ведущую роль в составе бережливой четверки. В следующий раз у нас будет ведущая роль в другой группе. Для меня самое главное – перевооружить Европу», – заявила Фредериксен.

    Она также отметила, что Европе нужно срочно менять подход к бюджету и наращивать оборонные расходы.

    Премьер пояснила, что страна готова рассматривать даже такие меры, как общие заимствования Евросоюза для финансирования военных нужд, несмотря на то, что ранее подобные инициативы вызывали скепсис в Копенгагене.

    Ранее премьер-министр Дании Метте Фредериксен подчеркивала, что увеличение оборонных расходов страны потребует значительных финансовых вложений, а источник этих средств пока не определен.

    На переговорах по новому бюджету Евросоюза, рассчитанному на 2028–2034 годы, Дания будет занимать активную позицию. В июле страна возглавит Совет ЕС.

    Ранее 16 стран Европейского союза направили в Еврокомиссию запрос на разрешение увеличить дефицит государственных бюджетов на 1,5% ради роста военных расходов.

    Власти Дании выделили значительные средства на обновление военно-морского флота и планируют закупить четыре новых судна и двадцать одно судно для национальной гвардии.

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    4 июня 2025, 11:39 • Новости дня
    Politico дало прогноз о допуске Болгарии в еврозону с 2026 года

    Tекст: Александра Юдина

    Европейский центральный банк, по ожиданиям, одобрит вступление Болгарии в еврозону с начала 2026 года, что сделает страну 21-й в валютном союзе, пишет Politico.

    Болгария уже давно привязала свою валюту к евро, участвует в банковском союзе с 2020 года и обеспечила выполнение всех экономических критериев, передает Politico.

    В то же время Польша, несмотря на устойчивый экономический рост и динамику фондового рынка, не проявила стремления к вступлению в еврозону.

    Издание подчеркивает, что победа на президентских выборах Кароля Навроцкого, выступающего против отказа от польского злотого, снизила шансы на интеграцию страны в еврозону. Навроцкий заявил, что голос за него – это и голос за сохранение суверенитета Польши.

    Глава центрального банка Польши также выступает против перехода на евро, а Навроцкий сможет назначить его преемника в 2027 году, что может закрепить евроcкептическую политику банка на долгие годы. Кроме того, Навроцкий обладает правом вето на законодательные инициативы, что позволит ему противодействовать проевропейскому курсу премьер-министра Дональда Туска.

    Среди польских граждан отношение к евро остается сдержанным: чуть больше половины поддерживают переход, но 70% считают страну неготовой к вступлению в еврозону.

    Народное собрание Болгарии 8 августа прошлого года приняло закон о переходе страны на евро с установлением переходного периода. В 2025 году в ряде болгарских городов прошли массовые демонстрации против планов замены лева на евро, сопровождавшиеся перекрытиями дорог.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, что победа Навроцкого в Польше стала поражением Евросоюза.

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    4 июня 2025, 14:40 • Новости дня
    Корабли Тихоокеанского флота уничтожили подлодку на учениях

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Японском море экипажи ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» в ходе учений прошли тренировку по поиску и поражению подводной лодки условного противника, сообщили в Тихоокеанском флоте.

    В ходе маневров роль противника сыграла одна из дизель-электрических подводных лодок флота, передает ТАСС.

    Военные корабли вышли в предполагаемую зону нахождения «чужой» субмарины, где организовали поисковые мероприятия. Экипажи обнаружили подлодку, которая пыталась скрыться от преследования.

    По итогам учений боевые расчеты крейсера и фрегата скоординированно уничтожили условного противника с применением противолодочного вооружения, включая торпеды и реактивно-бомбометные установки РБУ-6000.

    Ранее экипаж подлодки «Петропавловск-Камчатский» провел испытания систем судна на максимальной глубине в Японском море во время учений Тихоокеанского флота.

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    4 июня 2025, 14:07 • Новости дня
    ВВС ФРГ провели учения по применению планирующих авиабомб

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Четыре истребителя Eurofighter совершили дальний перелет из Северного Рейна – Вестфалии в Швецию для сброса высокоточных бомб GBU-48 в рамках учений.

    Военно-воздушные силы Германии провели учения по сбросу высокоточных планирующих авиабомб, передает ТАСС. Четыре истребителя Eurofighter вылетели с аэродрома Нерфених, расположенного в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия.

    Самолеты направились в Швецию, где на ракетном полигоне Видсель экипажи осуществили сброс управляемых бомб GBU-48. В ВВС ФРГ пояснили, что учения имитировали проведение операции «глубокий удар» – нанесение точного удара по удаленному объекту с последующим возвращением на базу в тот же день.

    В ходе миссии каждый самолет должен был преодолеть несколько тысяч километров и выполнить четыре дозаправки в воздухе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские страны рассматривают возможность закупки у США новых партий вооружений для поддержки Киева из-за нехватки собственных ресурсов. Германия решила засекретить данные о своих поставках оружия на Украину. Берлин отказался передавать Киеву ракеты Taurus.

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    Японские ученые открыли спасающие от облысения растительные экстракты

    Защитников российского газа в Европе стало больше

    Неожиданно в ряды защитников российского газа в Европе вступили Бельгия и Франция. До этого право получать российские энергоресурсы в открытую отстаивали только Венгрия и Словакия. Почему Бельгия и Франция противятся предложению ЕК отказаться от российского СПГ через пару лет? И почему сделать это будет не так просто? Подробности

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    Москва объявила Зеленского террористом

    Владимир Путин в среду заявил, что киевский режим, совершивший подрывы мостов в Брянской и Курской областях, перерождается в террористическую организацию. В связи с этим президент усомнился в целесообразности переговоров на высшем уровне с киевскими властями. Эксперты отмечают, что после таких заявлений отношение к политическому руководству Украины возможно только как к террористам, а к их спонсорам – как к пособникам террористов. Подробности

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    СВО повысила мировую популярность российского оружия

    В мировой системе торговли оружием происходят существенные сдвиги – и тон этому процессу задают события в зоне спецоперации на Украине. Какие системы вооружений показали себя в зоне СВО в качестве наиболее эффективных и как это может повлиять на позиции России на мировом рынке оружия? Подробности

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    Атака на «мягкую силу» России захлебывается в Германии

    «Выслать российских агентов и дипломатов» и закрыть «Русский дом» в Берлине потребовал один из немецких политиков. Он явно оглядывается на то, как ведут себя с российской собственностью и гуманитарным сотрудничеством в странах Прибалтики. Однако, во-первых, в других уголках мира «Русские дома» встречают с радостью, а во-вторых, и в Германии для русофобов не все так просто. Подробности

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    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

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    • Украина решила, что у нее появился шанс

      «Серый кардинал» Владимира Зеленского, глава президентского офиса Украины Андрей Ермак прилетел в Вашингтон с особенно важной миссией о продлении боевых действий. Но ему там не рады.

    • Новый президент Польши даст жару

      Президентом Польши избран представитель правоконсервативных сил Кароль Навроцкий. Он станет президентом, которого будут ненавидеть все соседи поляков.

    • Новые переговоры по Украине и атака БПЛА

      Очередной раунд переговоров между делегациями России и Украины завершен. Есть некоторые итоги, но не такие, на которые рассчитывал Киев, организуя диверсии на железных дорогах и направляя рои беспилотников на стратегическую авиацию РФ.

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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