Советник главы КСИР пригрозил приостановить добычу 15 млн баррелей нефти в день
Исламская Республика готова на год приостановить ежедневную добычу 15 млн баррелей нефти в регионе и уже наметила цели на случай возобновления боевых действий, сообщил советник главнокомандующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Нагди.
«Мы можем на год остановить добычу 15 млн баррелей нефти в день, но мы бы не хотели наносить столь серьезный ущерб глобальной экономике», – сказал он. Его выступление опубликовал телеканал SNN.
Нагди также сообщил, что Иран уже определил объекты, по которым планирует нанести удары в случае возобновления боевых действий. По его словам, страна пока не достигла части поставленных целей, однако в Тегеране рассчитывают, что их достижение способно изменить ход всей войны.
Напомним, в субботу вооруженные силы Ирана восстановили военный контроль над Ормузским проливом.
Тегеран подготовился к полному перекрытию этой водной артерии из-за американской морской блокады.
Представитель генерального штаба ВС Ирана Абольфазль Шекарчи пригрозил уничтожением нефтяных объектов Ближнего Востока.