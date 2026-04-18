Посол России встретился с похищенной в Мексике несовершеннолетней россиянкой

Tекст: Вера Басилая

Посол России смог провести встречу с семнадцатилетней гражданкой России, которую, как предполагается, похитили мексиканские картели, передает «Газета.Ru» со ссылкой на Mash.

Девушка отказалась говорить на русском языке и опровергла свои прежние слова о желании вернуться к родителям, объяснив их давлением.

Она также заявила, что больше не хочет встречаться с представителями российского дипкорпуса. Она подчеркнула, что будет требовать присутствия консула, юриста, медиков, а также обязательного медицинского обследования и записи разговора на следующей встрече с матерью.

Мать подростка, известная пианистка из Петербурга, настаивает на личной встрече с дочерью. По словам родителей, дочь была похищена в Мексике более двух лет назад людьми, которые использовали автомобиль с символикой органов опеки.

Мексиканские СМИ сообщали, что Кристина Романова с 2023 года проживала в приюте системы комплексного развития семьи штата Мехико и пропала без вести 28 сентября 2024 года. В октябре 2024 года девушку обнаружили в Тихуане и передали под опеку государственных органов.

Министерство иностранных дел России вызвало посла Мексики из-за бездействия властей в ситуации с несовершеннолетней россиянкой.

Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила о непонимании мексиканской стороной серьезности происходящего с россиянкой

Ранее власти Мексики отказались вернуть Кристину Романову на родину.