Глава МИД ПМР заявил о сокрытии Молдавией экологической катастрофы на Днестре

Глава МИД Игнатьев: Молдавия пытается скрыть уничтожение реки Днестр
Молдавия пытается скрыть экологическую катастрофу и уничтожение реки Днестр, заявил глава МИД Приднестровской Молдавской Республики Виталий Игнатьев в эфире телеканала «Первый Приднестровский».
По его словам, «происходит попытка скрыть экологическую катастрофу и уничтожение Днестра. Вот мы увидели, как Молдавия организовала целую шумную пиар-компанию по поводу неких пятен на Днестре. Мы так и не получили внятных результатов экспертизы и анализов», передает РИА «Новости».
Игнатьев подчеркнул, что загрязнение реки продолжается уже 35 лет, и связал это с неэффективной работой очистных сооружений в Молдавии. Он отметил, что малые реки Ботна, Реут и Бык загрязняются и затем впадают в Днестр, усиливая экологическую угрозу. Представители Молдавии, по его словам, считают уровень загрязнения Днестра средним.
Глава МИД ПМР акцентировал, что водозабор из Днестра осуществляется не только в Молдавии и Приднестровье, но и на Украине, особенно в Одесской области. Игнатьев заявил, что «мы не доверяем оценкам молдавской стороны» и не видим реальных мер по очистке реки и защите её экологии. Он отметил, что скрытие подобных проблем недопустимо, поскольку это напрямую влияет на здоровье людей в регионе.
Тирасполь, по словам Игнатьева, предлагает провести независимую экспертизу качества воды в Днестре и выработать совместные решения. Он сообщил, что приднестровская сторона регулярно обращается по этому вопросу к ОБСЕ и Евросоюзу. Игнатьев добавил, что, несмотря на стремление Молдавии в Евросоюз, власти страны не информируют Брюссель о реальном положении дел с экологией Днестра, что, по мнению главы МИД ПМР, недопустимо.
Ранее пресс-служба правительства Молдавии сообщила, что новая волна разлива нефти зафиксирована на реке Днестр в районе села Унгурь.
В марте Молдавия обвинила Украину в отравлении Днестра. В свою очередь, Киев заявил, что загрязнение якобы может быть связано с атаками России на энергетическую инфраструктуру.
Посол России был вызван в МИД Молдавии для вручения ноты протеста по поводу разлива нефти. Россия отвергла обвинения Молдавии в загрязнении Днестра.