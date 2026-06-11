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ВМС Китая начали патрулирование возле Тайваня
Власти Китая начали радиоперехват и допрос иностранных судов восточнее Тайваня
Пекин направил патрульные корабли для контроля акватории к востоку от острова, начав запрашивать у проходящих сухогрузов данные о маршрутах и численности экипажей.
КНР применила новую тактику давления в регионе, организовав многодневное патрулирование, передает Bloomberg.
Китайские ведомства по радиосвязи связались с тремя торговыми судами под флагами Сингапура, Либерии и Бенина, чтобы узнать их порты отправления и назначения. Действия проводились в рамках специальной операции по обеспечению безопасности морского судоходства.
Береговая охрана Тайваня перехватила эти трансляции и посоветовала капитанам игнорировать запросы. Тайбэй подчеркнул, что Пекин не обладает юрисдикцией в исключительной экономической зоне восточнее острова. «Запрашивая по радио проходящие суда, Китай стремится создать впечатление, что воды вокруг Тайваня подпадают под китайскую юрисдикцию», – заявил доцент Тамканского университета Линь Ин-ю.
Министерство транспорта КНР сообщило о завершении маневров, назвав их ответом на переговоры Японии и Филиппин о морских границах. В патрулировании участвовало судно Haixun 09 водоизмещением 10 тыс. тонн и три других корабля. Власти проверили 198 судов и осмотрели районы пролегания подводных кабелей.
Министр обороны Тайваня Веллингтон Ку ранее назвал произошедшее актом провокации и когнитивной войной. Аналитики отмечают, что подобный морской карантин рассматривается как возможный сценарий усиления давления на Тайбэй без развязывания прямого вооруженного конфликта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня Китай объявил о проведении специальной морской операции в районе Тайваня.
Пекин вывел корабельную группу в акваторию острова.
Власти КНР назвали патрулирование стандартным выполнением служебных обязанностей береговой охраны.