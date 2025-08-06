Кароль Навроцкий принес присягу и вступил в должность президента Польши

Кароль Навроцкий принес присягу и официально возглавил Польшу

Tекст: Мария Иванова

Навроцкий официально принес присягу и вступил в должность президента Польши, сообщает ТАСС.

Торжественная церемония инаугурации прошла в зале пленарных заседаний Сейма, где Навроцкий зачитал текст присяги перед Национальным собранием. В ходе своей речи он заявил: «Вступая по воле народа в должность президента Республики Польша, торжественно клянусь сохранять верность положениям конституции, непоколебимо стоять на страже достоинства народа, независимости и безопасности государства, а благо родины и благополучие граждан всегда будут для меня наивысшим наказом. Да поможет мне Бог».

В церемонии приняли участие депутаты, сенаторы, представители правительства, премьер-министр Дональд Туск, а также дипломаты и военные. Бывший президент Лех Валенса, как и анонсировал, на мероприятие не пришел, но инаугурацию посетили экс-президенты Александр Квасьневский и Бронислав Комаровский.

Навроцкий одержал победу на выборах в два тура: 18 мая и 1 июня. Его поддержала оппозиционная партия «Право и справедливость». Во втором туре он получил 50,89% голосов, обойдя мэра Варшавы Рафала Тшасковского от правящей коалиции, который набрал 49,11%. Представители правящей коалиции выступали за пересчет голосов, заявляя о возможных нарушениях при подсчете.

Президент Польши избирается раз в пять лет и может занимать пост не более двух сроков.

Отметим, что в среду бывший президент Польши Лех Валенса обратился с призывом пересчитать голоса второго тура выборов, выразив недоверие к победе Кароля Навроцкого.

Избранный президент Польши Кароль Навроцкий потребовал в разговоре с Владимиром Зеленским изменить позицию Киева по вопросам совместной истории.

Как отмечают СМИ, Кароль Навроцкий занимает жесткую позицию по отношению к Украине, Германии и ЕС.