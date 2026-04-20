Ормузский кризис сработал как идеальный детонатор, но не причина ожидаемого взрыва на рынке продовольствия. Продовольствие обладает уникальным свойством аккумулировать в себе стоимость всех предыдущих катастроф.3 комментария
Губернатор Мельниченко сообщил о скорой реконструкции аэропорта Пензы
Масштабная реконструкция пензенской воздушной гавани за 5 млрд рублей позволит создать современный багажный терминал и увеличить пассажиропоток до 700 тыс. человек ежегодно, сообщил президенту России Владимиру Путину губернатор Пензенской области Олег Мельниченко.
Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко доложил президенту России Владимиру Путину о планах по модернизации местного аэропорта, передает РИА «Новости». По словам главы региона, начало работ запланировано на 2026 год.
«Мы решились все-таки на реконструкцию аэропортового комплекса. Есть уже проект, это порядка 10 тыс. квадратных метров, это 700 тыс. человек в год, которых мы будем перевозить», – рассказал Мельниченко главе государства. Он отметил, что в настоящее время пассажиропоток уже приближается к 400 тыс. человек.
Объем инвестиций в проект превысит 5 млрд рублей. Инвестор уже определен, совместная работа с ним ведется. Губернатор подчеркнул необходимость обновления, так как в старом здании отсутствует нормальный багажный терминал. Разработка проектно-сметной документации и изыскательские работы намечены на 2026 год. Путин положительно оценил представленные планы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Владимир Путин отметил успехи Пензенской области в сельском хозяйстве и увеличении объемов переработки индейки.
В регионе зафиксировали минимальный с 1991 года уровень безработицы – 1,5%, что ниже среднего показателя по стране.