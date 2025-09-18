Лидер Little Big Прусикин сохранил статус ИП в России

Tекст: Алексей Дегтярев

Прусикин сохранил статус индивидуального предпринимателя на территории России, в конце июля в налоговую были предоставлены сведения о регистрации Прусикина в Социальном фонде как ИП, передает РИА «Новости».

В июне сообщалось, что операции по счетам артиста были приостановлены из-за взыскания долговых обязательств и несвоевременной подачи налоговой декларации.

По состоянию на 17 сентября, согласно сервису «БИР-Аналитик», операции по счетам все еще заморожены, однако сумма отрицательного сальдо уменьшилась до 663 рублей.

В мае 2024 года Сосновоборский горсуд Ленобласти зарегистрировал протокол на Прусикина за нарушение порядка деятельности иноагента.

В июне 2022 года участники Little Big уехали из России в США.