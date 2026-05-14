Солист Little Big Прусикин оставил в России долги
Признанный иностранным агентом музыкант Илья Прусикин из группы Little Big прекратил бизнес в России, оставив задолженность по штрафам и налогам на сумму около 100 тыс. рублей.
Прусикин остался должен государству почти 100 тыс. рублей, передает РИА «Новости».
Его индивидуальное предпринимательство уже ликвидировано.
Согласно материалам судебных приставов, в 2025 году против музыканта было возбуждено исполнительное производство. Однако его прекратили, так как активы должника найти не удалось. В настоящее время по второму производству с Прусикина принудительно взыскивают административный штраф в размере 40 тыс. рублей.
Помимо этого, налоговая служба зафиксировала неоплаченные налоги на сумму 58 тыс. рублей и госпошлину в 816 рублей. В общей сложности задолженность артиста составляет около 99 тыс. рублей.
Музыкант полностью прекратил предпринимательскую деятельность в стране. Решение об исключении его ИП из реестра было принято 12 мая.
Как писала газета ВЗГЛЯД, осенью прошлого года Илья Прусикин еще сохранял статус индивидуального предпринимателя на территории России. В мае 2024 года Сосновоборский городской суд Ленинградской области зарегистрировал протокол на артиста за нарушение порядка деятельности иноагента.