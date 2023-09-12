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Путин объяснил заявления Воложа об СВО
Путин объяснил заявления сооснователя компании «Яндекс» Воложа об СВО стремлением сохранить активы за рубежом
Заявления бизнесменов, в том числе сооснователя интернет-компании «Яндекс» Аркадия Воложа, о спецоперации, как правило, связаны с их стремлением сохранить бизнес и активы за рубежом, заявил президент Владимир Путин на Восточном экономическом форума (ВЭФ).
«Как правило, хочу подчеркнуть, это связано со стремлением этих людей сохранить свой бизнес, сохранить активы, тем более, если люди перебрались и решили связать жизнь с другой страной», – считает Путин, передает ТАСС.
Президент пожелал Воложу «здоровья и хорошей жизни в Израиле», отметив, что он талантливый человек, который создал «действительно хорошую компанию».
«Он живет в Израиле, и я могу себе представить, что, чтобы жить там на хорошем уровне и иметь хорошие отношения с властями, он вынужден делать определенные заявления. Сидел же молчал долгое время, потом решил сделать заявление. <…> Нас это особенно, честно говоря, не задевает», – подчеркнул президент.
Ранее Путин заявил, что никто для уехавших из России граждан не закрывал дорогу назад, но человек должен иметь чувство совести в отношении страны, которая ему все дала, где он получил образование, стал успешным в чем-то.
В СМИ ранее обратили внимание на самопрезентацию Воложа на его сайте, где он называет себя технологическим предпринимателем из Израиля, родившимся в Казахстане. Россия при этом не упоминается в качестве поля его деятельности, кроме упоминания об участии в создании российского ИТ-дистрибьютора CompTek.
Напомним, Волож сообщил, что сейчас занимается поддержкой российских инженеров, которые уехали из страны.