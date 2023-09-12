Путин объяснил заявления Воложа об СВО

Путин объяснил заявления сооснователя компании «Яндекс» Воложа об СВО стремлением сохранить активы за рубежом

Tекст: Вера Басилая

«Как правило, хочу подчеркнуть, это связано со стремлением этих людей сохранить свой бизнес, сохранить активы, тем более, если люди перебрались и решили связать жизнь с другой страной», – считает Путин, передает ТАСС.

Президент пожелал Воложу «здоровья и хорошей жизни в Израиле», отметив, что он талантливый человек, который создал «действительно хорошую компанию».

«Он живет в Израиле, и я могу себе представить, что, чтобы жить там на хорошем уровне и иметь хорошие отношения с властями, он вынужден делать определенные заявления. Сидел же молчал долгое время, потом решил сделать заявление. <…> Нас это особенно, честно говоря, не задевает», – подчеркнул президент.

Ранее Путин заявил, что никто для уехавших из России граждан не закрывал дорогу назад, но человек должен иметь чувство совести в отношении страны, которая ему все дала, где он получил образование, стал успешным в чем-то.

В СМИ ранее обратили внимание на самопрезентацию Воложа на его сайте, где он называет себя технологическим предпринимателем из Израиля, родившимся в Казахстане. Россия при этом не упоминается в качестве поля его деятельности, кроме упоминания об участии в создании российского ИТ-дистрибьютора CompTek.

Напомним, Волож сообщил, что сейчас занимается поддержкой российских инженеров, которые уехали из страны.