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Путин охарактеризовал уехавших из России деятелей культуры
Уехавшим за границу деятелям культуры лучше заниматься своим делом там, чем «капать на мозги» российским гражданам и продвигать нетрадиционные ценности, заявил президент Владимир Путин, выступая на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).
«Если талантливый человек, который мог бы здесь что-то сделать, уехал, наверное, что-то мы потеряли. Но, с другой стороны, честно скажу, может, лучше он пусть тогда и делает там, за границей, интересы которой он хочет обслуживать, чем здесь будет капать на мозги миллионам наших граждан и продвигать какие-то нетрадиционные ценности», – приводит ТАСС слова Путина.
По его словам, из России уехали около 160-170 деятелей культуры, не согласных с политикой государства.
Путин подчеркнул, что никто для уехавших из России граждан не закрывал дорогу назад, но человек должен иметь чувство совести в отношении страны, которая ему все дала, где он получил образование, стал успешным в чем-то.
«Можно встать на позицию наших геополитических противников, подыгрывать им и тем самым наносить ущерб своей стране, а можно вести себя по-другому. Здесь много нюансов. Человек сам внутренне определяет для себя – он кто такой, у него есть чувство национального самосознания или он вообще хочет мимикрировать и чувствовать себя уже не русским человеком, не рожденным в Советском Союзе, а кем-то другим», – подчеркнул Путин.
Глава государства заметил, что граждане России «все прекрасно чувствуют и понимают», «никого не обманешь».
«Если выбрал для себя человек какую-то новую судьбу, пускай попробует себя заявить, проявить и добиться результата. Потому что, кто бы он ни был, каких бы результатов ни добился, он добился их здесь, и не факт, что добьется того же где-то там, в другом месте. Это их выбор», – резюмировал президент.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для россиян, которые стали врагами нашей страны, вряд ли найдется место на родине.