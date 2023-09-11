У европейцев обширный опыт обращения с нонкомбатантами из вражеских стран, так что в случае чего концлагеря будут созданы молниеносно. И это также стоит иметь в виду согражданам, которых упорно тянет в Европу.4 комментария
Песков: Для ставших врагами страны россиян вряд ли найдется место на родине
Песков: Для россиян, ставших врагами нашей страны, вряд ли найдется место на родине
Для россиян, которые стали врагами нашей страны, вряд ли найдется место на родине, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
В интервью РБК представитель Кремля дал прогноз о том, что россияне, уехавшие за границу после начала специальной военной операции, будут постепенно возвращаться обратно. «Кроме тех, кто стал врагами нашей страны», – подчеркнул Песков, призвав не преувеличивать их количество. «Но для тех, кто стал врагами, наверное, вряд ли найдется место у нас на родине», – приводит слова пресс-секретаря главы государства ТАСС.
Представитель Кремля выразил уверенность, что россияне, уехавшие за границу с началом специальной военной операции (СВО), будут возвращаться, по мере того как растущий рынок России будет становиться все более привлекательным и на фоне негативных экономических тенденций во многих других странах. Как отметил пресс-секретарь главы государства, «в основе очень многих процессов все равно лежит экономика».
«В экономическом плане мы живем неплохо, мы начали развиваться, у нас, безусловно, есть трудности, есть проблемы, мы не можем не ощущать эти проблемы на себе, учитывая ту недружественную атмосферу, в которой мы находимся, я имею в виду то, что пытаются с нами делать страны коллективного Запада. Но несмотря на это, мы все-таки демонстрируем очень хорошие показатели», – подчеркнул Песков.
В апреле глава Союза кинематографистов и президент Московского международного фестиваля Никита Михалков выступил против наказания уехавших из России артистов.