Песков: Для ставших врагами страны россиян вряд ли найдется место на родине

Песков: Для россиян, ставших врагами нашей страны, вряд ли найдется место на родине

Tекст: Антон Никитин

В интервью РБК представитель Кремля дал прогноз о том, что россияне, уехавшие за границу после начала специальной военной операции, будут постепенно возвращаться обратно. «Кроме тех, кто стал врагами нашей страны», – подчеркнул Песков, призвав не преувеличивать их количество. «Но для тех, кто стал врагами, наверное, вряд ли найдется место у нас на родине», – приводит слова пресс-секретаря главы государства ТАСС.

Представитель Кремля выразил уверенность, что россияне, уехавшие за границу с началом специальной военной операции (СВО), будут возвращаться, по мере того как растущий рынок России будет становиться все более привлекательным и на фоне негативных экономических тенденций во многих других странах. Как отметил пресс-секретарь главы государства, «в основе очень многих процессов все равно лежит экономика».

«В экономическом плане мы живем неплохо, мы начали развиваться, у нас, безусловно, есть трудности, есть проблемы, мы не можем не ощущать эти проблемы на себе, учитывая ту недружественную атмосферу, в которой мы находимся, я имею в виду то, что пытаются с нами делать страны коллективного Запада. Но несмотря на это, мы все-таки демонстрируем очень хорошие показатели», – подчеркнул Песков.

В апреле глава Союза кинематографистов и президент Московского международного фестиваля Никита Михалков выступил против наказания уехавших из России артистов.