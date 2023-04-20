Михалков выступил против наказаний для уехавших из России артистов

Не нужно наказывать российских артистов, покинувших страну, заявил глава Союза кинематографистов и президент Московского международного фестиваля Никита Михалков.

Часть артистов, покинувших Россию, уже понимает трагичность своего положения, поскольку «это же трагедия, это кажется, что тебя все ждут», заявил Михалков передает ТАСС.

Режиссер пояснил, что не выступает за то, чтобы наказывать артистов, но от них нужно услышать «искреннее понимание и раскаяние, которое связано не только с тем, чтобы «опять начать безналогово выступать на корпоративах».

Сегодня людей стало труднее обмануть, и многих принципиально не устраивает происходящее в стране. «Но не тот русский кто со страной, когда она прекрасна и богата, а тот, кто остается с ней, когда она несчастна, в беде и проблемах», – заключил кинематографист.

Ранее российский актер Никита Кукушкин рассказал, что уехал из России после объявления частичной мобилизации, дома у него осталась тяжело больная мать.

В феврале народный артист России Александр Филиппенко заявил, что уехал из России.

Между тем в начале марта лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опроверг сообщения о том, что он якобы собирается покинуть страну.