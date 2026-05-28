Полянский указал на близость Запада к линии конфронтации с Россией
Риск прямого вооруженного столкновения между Москвой и западными государствами достиг критической отметки на фоне текущей геополитической напряженности, заявил постпред России при ОБСЕ Дмитрий Полянский.
«Мы уже очень и очень близки к прямой военной конфронтации. И грань весьма размыта, поэтому будет очень сложно определить, находимся ли мы уже в горячей фазе или еще нет. Это было нашим предупреждением западным странам, также высказанным в ходе встречи», – сказал он в интервью RT.
Полянский добавил, что российская сторона об этом информировала западных коллег. По его словам, долг России предупредить, что и было сделано, дальнейшие действия западных стран в данном контексте – их зона ответственности.
Напомним, глава ЛНР Леонид Пасечник 22 мая сообщил об атаке ВСУ. По данным СК и руководства ЛНР, ночью было применено четыре БПЛА самолетного типа. При атаке ВСУ на учебный корпус и общежитие Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета погиб 21 человек, 44 пострадали.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Полянский сообщил, что несколько стран Европы открыли небо для атакующих Россию дронов. Также он рассказывал о попытке ОБСЕ навязать России обсуждение «агрессии» на Украине. Рябков заявил о циничной реакции Запада на теракт в Старобельске.