Мизулина сообщила о взыскании с блогера Лебедева 300 тыс. рублей за оскорбление
Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина сообщила о взыскании приставами 300 тыс. рублей с блогера Артемия Лебедева и передала их в Общероссийский народный фронт для поддержки участников спецоперации.
«Сегодня приставы взыскали с блогера Артемия Лебедева 300 тыс. рублей в рамках исполнения решения суда по нашему иску о защите чести и достоинства. Таким образом блогер поддержал бойцов на СВО – все средства я направила в Общероссийский народный фронт», – написала она в Telegram-канале.
Мизулина добавила, что ожидает взыскания средств и с иноагента Юрия Дудя.
Напомним, Лефортовский суд Москвы признал в мае 2025 года несоответствующими действительности и порочащими сведения из пяти видеофрагментов, распространенных блогером Лебедевым и иноагентом и журналистом Дудем, и обязал удалить их из роликов. Лебедев также должен выплатить Мизулиной 300 тыс. рублей, Дудь – 200 тыс. рублей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мосгорсуд подтвердил взыскание с Лебедева и Дудя по иску Мизулиной. Приставы в мае 2026 года начали взыскивать с Дудя долг перед Мизулиной.