Лидера французских социалистов забросали мукой на первомайской акции

Неизвестные в масках обсыпали мукой лидера Социалистической партии Франции Фора

Tекст: Мария Иванова

Инцидент произошел на севере страны в департаменте Сомма, передает РИА «Новости». Нападавшие скрывали лица, при этом один из них носил повязку с серпом и молотом.

«Когда демонстрация подходила к концу, двое мужчин в масках забросали первого секретаря Социалистической партии мукой», – отмечается в исходном материале. Полиция сразу же арестовала хулиганов. Всего в местной акции приняли участие около тысячи человек.

Параллельно масштабные шествия проходят в Париже. Колонна протестующих, среди которых представители различных профсоюзов, молодежных организаций и движения «Желтые жилеты», мирно движется от площади Республики к площади Нации.

Ранее глава французского МВД Лоран Нуньес заявлял, что власти ожидают выхода на улицы более 100 тыс. граждан. По официальным данным, в 2025 году первомайские манифестации во Франции собрали 157 тыс. участников, хотя ведущие профсоюзы заявляли о 300 тыс. демонстрантов.

Как писала газета ВЗГЛЯД, год назад на первомайской акции в Париже полицейские задержали около 30 человек из-за беспорядков.

В ходе аналогичной демонстрации в Лионе правоохранители применили слезоточивый газ для разгона агрессивной толпы.