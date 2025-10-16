Русские, евреи, грузины, армяне во власти на Украине теряют лицо и становятся соучастниками преступлений киевского режима, пытаясь быть большими украинцами, чем украинцы. Но это их не спасет. В нацистском государстве они этнически неполноценны, а это не лечится.0 комментариев
Нацсовет по безопасности США назвал причину гибели батискафа «Титан»
Причиной гибели батискафа «Титан» названы ошибки при проектировании
Причиной гибели батискафа «Титан» при погружении к обломкам лайнера «Титаник» в 2023 году стали ошибки проектирования, сообщил Национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB).
Совет установил, что в компании OceanGate, владельце батискафа, инженерно-технологические процессы не соответствовали стандартам. Это привело к нарушениям в конструкции композитного глубоководного аппарата, его недостаточной устойчивости и износостойкости, приводит ТАСС выводы NTSB.
Специалисты американского Нацсовета по безопасности на транспорте установили, что руководство OceanGate недостаточно детально отслеживало данные о состоянии аппарата. Так, в компании не увидели, что в ходе одного из погружений незадолго до ЧП в корпусе образовалось расслоение, что привело к потере устойчивости конструкции аппарата.
Напомним, 18 июня 2023 года батискаф «Титан» потерпел крушение во время погружения к обломкам затонувшего в 1912 году лайнера «Титаник» в Атлантическом океане. Находившиеся на борту пять человек, в том числе, два члена экипажа, погибли.
