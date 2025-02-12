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Опубликована аудиозапись взрыва батискафа «Титан» в Атлантике
Национальное управление океанических и атмосферных исследований США (NOAA) опубликовало аудиозапись, на которой зафиксирован момент взрыва туристического батискафа «Титан».
Национальное управление океанических и атмосферных исследований США обнародовало запись взрыва батискафа «Титан» компании OceanGate, затонувшего 18 июня 2023 года в Атлантике.
Звук взрыва зафиксировал регистратор NOAA, расположенный примерно в 1,5 тыс. км от места происшествия. На записи присутствует белый шум, за которым следует громкий гул.
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что взрыв на затонувшем батискафе «Титан» мог произойти из-за крошечной трещины в корпусе.
Трагедия батискафа «Титан», погубила его создателя и четырех состоятельных туристов.