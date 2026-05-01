Tекст: Валерия Городецкая

Он отметил, что инициаторами резких высказываний были именно политические лидеры Италии, а не журналисты, передает РИА «Новости». По словам Соловьева, российские лидеры никогда не позволяли себе даже малой доли таких оскорблений.

Журналист издания спросил Соловьева, считает ли он, что Европа допустила большую ошибку в отношении ситуации на Украине. В ответ телеведущий подчеркнул, что для осмысления этого вопроса европейцам нужно было бы полностью поменять свою современную точку зрения. «Сегодня большинство европейцев, как бабочки, совершенно ничего не помнят. Они помнят только один день. Русские, как и многие образованные итальянцы, совершенно другие. У нас есть историческая память», – заявил он.

Соловьев обратил внимание собеседника на то, что большинство европейцев утратили историческую память, в отличие от россиян. Он добавил, что итальянцы не помнят, сколько их соотечественников погибло во время Второй мировой войны, тогда как россияне точно знают число своих потерь. В беседе телеведущий спросил журналиста, сколько членов его семьи погибло в той войне, но тот не смог дать ответ.

В заключение Соловьев отметил, что в каждой российской семье есть родственники, погибшие в годы Второй мировой войны. По его мнению, сохранение исторической памяти – это важная черта российского народа, отличающая его от большей части современного европейского общества.

На прошлой неделе МИД Италии вызвал посла России из-за слов Соловьева о премьере страны Джордже Мелони.

Мелони в ответ на оскорбления подчеркнула, что интересы страны для нее остаются приоритетом.