Энтомолог объяснил обилие кусачей мошкары в центре Москвы

Энтомолог Гниненко: Более кусачая мошкара – это заблуждение

Tекст: Татьяна Косолапова

В Москве, особенно в центральных районах, резко увеличилось число мошкары. Жители жалуются, что насекомые в этом году особенно агрессивны: кусают так сильно, что на их фоне комары почти не замечаются. В социальных сетях появились сообщения о том, что «комары пропали, а мошкара злющая». Кроме того, горожане заметили ранее цветение прудов в столице.



«В этом году из-за того, что весна начиналась с довольно длительного периода высоких температур, то все развитие в природе идет с небольшим опережением. Поэтому и пруды зацвели чуть раньше, и их возможно даже чуть больше, чем обычно. Но это в любом случае не какое-то чрезвычайное развитие событий, это только некоторое опережение обычных сроков», – говорит Гниненко.

По его словам, если в сейчас вновь установится погода на две–три недели более теплой, тогда может эта ситуация развиться дальше. Однако такие высокие температуры и отсутствие дождей приведет к снижению численности комаров и мошки, так как могут высохнуть места их обитания – крупные лужи, всякие мочажины и прочие.

«А то, что мошкара стала более кусачей, это частое заблуждение людей, ведь она всегда кусачая. Особенно когда всю осень и зиму никакой мошкары не было и тогда первые же укусы кажутся более болезненными», – заверяет энтомолог.

Отмечается, что мошкара активна весной и в начале лета по биологическим причинам. Самки кусают людей и животных, чтобы получить кровь, необходимую для развития яиц, поскольку без нее они не могут завершить репродуктивный цикл. Самцы мошек, как и комаров, людей и животных не кусают.

Аномально теплая погода и обилие влаги спровоцировали резкий рост популяции кровососущих насекомых в Новосибирской области и соседних регионах. Об этом в начале июня сообщил старший научный сотрудник Института систематики и экологии животных СО РАН Юрий Юрченко. По его словам, в ближайшие годы страну ждут пиковые значения численности комаров. Основным фактором он назвал большое количество временных водоемов, заполняющих низины после таяния снега.