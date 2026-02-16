  • Новость часаВСУ сбросили в Запорожской области авиабомбы на ведущую в Крым дорогу
    МЧС согласовало с Минобороны набор призывников в противопожарные части
    Продюсер израильского сериала «Тегеран» Эден найдена мертвой в Афинах
    Суд в ХМАО выдворил иностранца за публичный намаз
    Российскую делегацию на переговорах в Женеве решили расширить
    Собянин включен в состав Военно-промышленной комиссии России
    Путин присвоил Майданову звание народного артиста России
    Мосбиржа перевела торги «доллар-рубль» в биржевой режим
    Apple объявила дату презентации дешевых iPhone, MacBook и iPad
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Русская зима – наша культурная доминанта

    Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.

    3 комментария
    Дмитрий Родионов Дмитрий Родионов Японию готовят к войне с Россией и Китаем

    Усиливающуюся реваншистскую риторику Токио поддерживают США, которые также де-факто не признают Курилы российскими, требуя от местных жителей для получения американской визы признать себя японцами. Это два однонаправленных вектора: стремление США добиться отторжения от России Курил с целью создать там свои базы и, собственно, японский реваншизм.

    6 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева Русский Север хранит время

    Если говорить про культурный код Севера, что приходит в голову в первую очередь? Бродский в ссылке в Архангельскую область, Териберка в фильме «Левиафан» Звягинцева, протопоп Аввакум, деревянное зодчество Кижей, Соловецкий монастырь и лагерь особого назначения.

    9 комментариев
    16 февраля 2026, 19:05 • В мире

    Навроцкий использовал ядерное оружие в войне за избирателей

    Навроцкий использовал ядерное оружие в войне за избирателей
    @ IMAGO/Ales Utouka/Global Look Press

    Tекст: Геворг Мирзаян

    Польша не способна получить собственное ядерное оружие – ни с военно-технической, ни с политической точек зрения, говорят эксперты. Зачем же в таком случае президент страны Кароль Навроцкий под предлогом российской угрозы заявляет о желании получить ядерную бомбу?

    Польше нужно создать себе ядерную бомбу, заявил президент страны Кароль Навроцкий. По его словам, для того чтобы защищаться от России. «Мы – государство, расположенное в непосредственной близости от зоны конфликта. Хорошо известно, каково агрессивное отношение имперской Российской Федерации к Польше», – заявил Навроцкий.

    Сейчас вся Европа использует призрак российской угрозы для того, чтобы продвигать идею ремилитаризации. Под соусом этой угрозы глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен намерена выдоить страдающие от кризиса европейские экономики на сотни миллиардов евро, которые пойдут на закупки оружия и возрождение ВПК. Канцлер Германии Фридрих Мерц намерен потратить огромные средства для закупок вооружений за счет внешних заимствований, которые потом придется отдавать всем немцам. Ну а Навроцкий посчитал нужным прикрыться антироссийской истерией для претензий Польши на ядерную бомбу.

    У Польши в Евросоюзе очень большие амбиции. Она видит себя как лидера стран Центральной и Восточной Европы или даже как член европейского триумвирата (Польша, Германия и Франция), который должен управлять ЕС. Соответственно, ядерное оружие должно быть своего рода подтверждением польского статуса. Причем польские ядерные амбиции – не единственные в ЕС. О бомбах сейчас говорят и прибалтийские страны. По словам премьер-министра Латвии Эвики Силини, «ядерное сдерживание может открыть перед нами новые возможности».

    Европа действительно сейчас себя не чувствует в безопасности. Не только потому, что она сделал все возможное для разжигания конфликта с Москвой, но и потому, что она больше не чувствует за собой старшего американского брата.

    «Впервые со времен окончания холодной войны Европа рассматривает возможность разработки собственного ядерного оружия, поскольку она полагается на «защитный зонтик» США. Вашингтон же больше не воспринимается как надежный партнер», – пишет польское издание «Зеркало недели».

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в своих стратегиях национальной безопасности и обороны четко указал, что Европа теперь должна сама защищать себя – и ей придется это делать. Создавать собственные оборонные возможности для защиты от любого противника.  Переходить, как отмечал Фридрих Мерц, к стратегической автономии от Соединенных Штатов.

    И создание ядерного оружия должно стать частью этой автономии, прежде всего польской. Варшава недовольна тем, что Соединенные Штаты отказались размещать ядерное оружие на польской территории, а в создание «общеевропейского ядерного зонтика» (о чем говорит президент Франции Эммануэль Макрон) поляки не верят, поскольку исторически, со времен 1939 года, не доверяют европейским оборонным гарантиям. Поэтому, согласно опросу общественного мнения, проведенному одной из польских газет,

    58% граждан Польши выступает за создание собственной ядерной бомбы. Лишь 30% согласны на создание общеевропейской.

    Однако на пути польских ядерных амбиций есть три больших «но». Преодолеть которые в краткосрочной перспективе будет крайне сложно, если не невозможно.

    Прежде всего, дело в компетенциях. Например, когда Северная Корея создавала ядерную бомбу, у нее за плечами было около 15 лет полноценной ядерной программы. Были ученые, реакторы, цикл обогащения. Все это есть сейчас и у Ирана, из-за чего США и Израиль считают, что он близок к созданию ядерной бомбы. У Варшавы же нет ничего. Ни одного пункта.

    «Ни технологий, ни полигонов, ни носителей и средств доставки. У нее даже атомных станций нет»,

    – объясняет газете ВЗГЛЯД политолог-международник Вадим Трухачев. Варшава только собирается строить первую станцию – из трех энергоблоков, при помощи американской компании Westinghouse. Первый блок может быть сдан не ранее 2036 года.

    Кроме того, в своем заявлении Кароль Навроцкий сам себе противоречит. В частности, он говорит о том, что «ядерный путь» Польши будет идти с соблюдением всех международных норм. Однако Варшава является подписантом Договора о нераспространении ядерного оружия, согласно которому она не имеет права создавать ядерную бомбу. В теории, конечно, любая страна может выйти из него по причине «исключительных обстоятельств, которые поставят под угрозу безопасность страны», однако вплоть до сегодняшнего дня из соглашения выходила лишь КНДР. Другие не рискнули.

    Все без исключения великие державы рассматривают ДНЯО как главное препятствие на пути распространения ядерного оружия по всей планете. Соответственно,

    подрыв соглашения или ослабление его резко осложняет отношение «нарушителя» с ведущими глобальными игроками. Что западными, что восточными.

    И это уже не говоря о том, что в той же Европе достаточно противников нуклеаризации Польши. Навроцкий, конечно, говорит о России (начавшей СВО в том числе для недопущения создание ядерного оружия Украиной), и уверяет, что полякам все равно. По словам президента, «Россия может агрессивно реагировать на что угодно», а полякам важно «чувствовать себя в безопасности».

    Однако реакция России как раз может лишить их ощущения безопасности – как и, например, реакция Германии. Которая вряд ли останется безъядерной в ситуации, когда страна, требующая от Берлина миллиарды евро репараций за преступления Второй мировой, хочет обрести ядерные аргументы. В свою очередь, о ядерных амбициях задумается Чехия и ряд других восточноевропейских стран, что повлечет за собой самый серьезный удар по нераспространению ядерного оружия со времен северокорейских ядерных испытаний.

    Поэтому на сегодняшний день угрозы Навроцкого не имеют под собой материальной основы. Лишь электоральную.

    «Навроцкий в борьбе с премьером Дональдом Туском должен поддерживать градус патриотической риторики»,

    – говорит Вадим Трухачев. По его словам, в стране могут пройти досрочные парламентские выборы, ведь противоречия между правым президентом из «Права и Справедливости» и либеральным премьером «Гражданской платформы» уже приводит к тому, что президент накладывает вето на законы, принимаемые сеймом.

    И вот на этих выборах народ, по мнению Навроцкого, должен понять, за кого голосовать. За партию президента, который стремится защитить Польшу любой ценой – или за премьера, который смотрит в рот Евросоюзу и делает все, что ему прикажут из Брюсселя. В такой политической борьбе хороши даже пустые заявления о самом грозном оружии в истории человечества.

