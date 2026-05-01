Биржевые цены на газ в Европе показали умеренный рост

Стоимость газа на европейских биржах приблизилась к 560 долларам

Tекст: Мария Иванова

Стоимость июньских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на старте торгов увеличилась на 1,4%, достигнув 563,8 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

К середине дня рост замедлился до 0,5%, а цена составила 558,8 доллара. Расчетная стоимость предыдущего торгового дня находилась на уровне 556 долларов.

Средние показатели за март продемонстрировали скачок на 59% по сравнению с февралем. Это произошло на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, когда цены впервые с начала 2023 года превысили 600 долларов. В апреле наблюдалось снижение на 14%, до уровня чуть более 540 долларов за тысячу кубометров.

Локальный максимум в 853,7 доллара был зафиксирован 19 марта после сообщений о повреждении линий производства сжиженного природного газа в Катаре. Исторический рекорд стоимости газа в Европе был установлен весной 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов за тысячу кубометров.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля стоимость газа на европейских биржах превысила 580 долларов за тысячу кубометров.

Днем ранее котировки голубого топлива преодолели отметку в 541 доллар на фоне геополитической напряженности.

