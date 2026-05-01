  При жесткой посадке вертолета Ми-8 в Коми пострадали десять человек
    Россия открыла новую веху суверенной космической программы
    Эксперт: «Союз-5» гарантирует России суверенную космическую программу
    Фицо рассказал о тайных расспросах европейских коллег о Путине
    Азербайджан разорвал связи с Европарламентом
    ВС России уничтожили опытных инструкторов ВСУ в Покаляном
    Соловьев предложил итальянским политикам извиниться за слова о России
    Ультиматум Зеленского о вступлении в Евросоюз разозлил западных политиков
    Стало известно о тайных поставках оружия на Украину из Сербии
    Медведев вспомнил о выкупе детсадов под офисы в 90-е «какими-то чертями»
    Ольга Андреева Ольга Андреева Бог стал понятием политическим

    Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживают необратимые изменения.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    Игорь Караулов Игорь Караулов Революция ИИ – последний шанс Запада

    Впервые в истории у людей появился повод объединиться не по принципу принадлежности к одной расе, религии или идеологии, а только потому, что они люди. Может быть, это в итоге нас и спасет от мрачного владычества цифровой элиты.

    1 мая 2026, 16:37 • Новости дня

    Биржевые цены на газ в Европе показали умеренный рост

    Стоимость газа на европейских биржах приблизилась к 560 долларам

    Tекст: Мария Иванова

    Котировки на энергоресурсы в Евросоюзе демонстрируют положительную динамику, удерживаясь на уровне чуть ниже 560 долларов за тысячу кубометров.

    Стоимость июньских фьючерсов по индексу крупнейшего европейского хаба TTF на старте торгов увеличилась на 1,4%, достигнув 563,8 доллара за тысячу кубометров, передает РИА «Новости».

    К середине дня рост замедлился до 0,5%, а цена составила 558,8 доллара. Расчетная стоимость предыдущего торгового дня находилась на уровне 556 долларов.

    Средние показатели за март продемонстрировали скачок на 59% по сравнению с февралем. Это произошло на фоне обострения ситуации на Ближнем Востоке, когда цены впервые с начала 2023 года превысили 600 долларов. В апреле наблюдалось снижение на 14%, до уровня чуть более 540 долларов за тысячу кубометров.

    Локальный максимум в 853,7 доллара был зафиксирован 19 марта после сообщений о повреждении линий производства сжиженного природного газа в Катаре. Исторический рекорд стоимости газа в Европе был установлен весной 2022 года, когда котировки достигли 3892 долларов за тысячу кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце апреля стоимость газа на европейских биржах превысила 580 долларов за тысячу кубометров.

    Днем ранее котировки голубого топлива преодолели отметку в 541 доллар на фоне геополитической напряженности.

    По итогам марта средние биржевые цены на этот энергоресурс в Европе взлетели на 59%.


    30 апреля 2026, 19:44 • Новости дня
    Захарова цитатой из фильма высмеяла речь Каллас о России

    Захарова цитатой из фильма высмеяла слова Каллас о диалоге ЕС и России

    Захарова цитатой из фильма высмеяла речь Каллас о России
    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Официальный представитель МИД Мария Захарова использовала реплику из советского фильма, чтобы прокомментировать высказывание главы евродипломатии Каи Каллас о переговорах Евросоюза с Россией.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова процитировала культовую фразу из фильма «Обыкновенное чудо», реагируя на слова главы Евродипломатии Каи Каллас. Каллас ранее заявила, что европейцы «не должны унижаться, умоляя Россию поговорить».

    В своем Telegram-канале Захарова написала: «Понятно. Раньше они говорили, что нас изолировали. Теперь вон оно как обернулось. Как говорится, я так долго за Вами бежала, чтобы сказать, как Вы мне безразличны».

    Дипломат привела отсылку к фильму Марка Захарова, где персонаж говорит: «Три дня я гналась за вами. Да! Чтобы сказать, как Вы мне безразличны». Эта фраза прозвучала в сцене, где принцесса обращается к герою Александра Абдулова.

    Захарова также добавила: «Видимо, это какая-то старинная эстонская игра: надеть мусорное ведро на голову и считать, что тебя никто не видит».

    Ранее Каллас призвала страны Юго-Восточной Азии отказаться от российской нефти. До этого Захарова назвала подготовку 21-го пакета санкций ЕС против России абсурдом.

    А в начале апреля Каллас вновь заявила о «нападениях» России на другие страны, включив в этот список государства Африки.


    30 апреля 2026, 22:04 • Новости дня
    Барделла пообещал снять флаги ЕС с Елисейского дворца в случае победы

    Барделла пообещал убрать флаг ЕС с резиденций президента Франции

    Барделла пообещал снять флаги ЕС с Елисейского дворца в случае победы
    Tекст: Вера Басилая

    Лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла заявил о намерении снять флаг Евросоюза с Елисейского и Матиньонского дворцов при избрании президентом, сообщил телеканал BFMTV.

    Лидер французской партии «Национальное объединение» Жордан Барделла пообещал снять флаги Евросоюза с Елисейского дворца и резиденции премьер-министра Франции Матиньонского дворца, если будет избран президентом страны, передает РИА «Новости».

    В интервью телеканалу BFMTV он заявил: «На крыльце Елисейского дворца, на крыльце Матиньона… да, я думаю, что оставлю только французский флаг. Потому что это символ».

    Барделла добавил, что первой его зарубежной поездкой на посту президента станет визит в Брюссель. Ранее, в конце марта, ряд недавно избранных мэров от «Национального объединения» уже сняли флаги Евросоюза со зданий мэрий городов и коммун, которыми руководят.

    Ранее глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро обвинил в предательстве снявших флаги Евросоюза мэров.

    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    30 апреля 2026, 17:36 • Новости дня
    В Болгарии призвали разорвать соглашения с Украиной

    Болгарская партия «Возрождение» призвала разорвать соглашения с Украиной

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Партия «Возрождение» выступила за разрыв долгосрочного соглашения с Украиной, считая его угрозой безопасности Болгарии.

    Партия «Возрождение» предложила болгарскому парламенту прекратить действие 10-летнего соглашения с Украиной, подписанного техническим правительством Болгарии, передает ТАСС.

    На брифинге депутат Петар Петров заявил: «Соглашение с Украиной было подписано без одобрения парламента, по этой причине партия «Возрождение» внесла проект решения, которое требует от правительства прекратить 10-летнее соглашение с Украиной. Считаем, что это соглашение опасно для национальной безопасности Болгарии из-за его специфики и особенно из-за долгого срока действия».

    Кроме того, партия «Возрождение» предложила отозвать государственные гарантии на сумму 1,2 млрд евро, которые Болгария предоставила для обеспечения кредита Евросоюза Украине на 90 млрд евро. По мнению партийцев, такие финансовые обязательства создают риски для бюджета страны.

    Напомним, в конце марта премьер-министр технического правительства Болгарии Андрей Гюров посетил Украину. Во время визита он пообещал поддерживать Киев на пути к вступлению в Евросоюз и НАТО, а также подписал 10-летнее соглашение о сотрудничестве в сфере обороны. Дополнительно Болгария и Украина договорились о развитии партнерства в энергетике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, победа партии Румена Радева на парламентских выборах в Болгарии может привести к пересмотру политики поставок вооружений на Украину.

    Напомним, Радев выступает против оказания военной помощи Киеву. Он ранее накладывал вето на закон о безвозмездной передаче на Украину списанных бронетранспортеров.

    1 мая 2026, 07:34 • Новости дня
    МИД сообщил о планах ЕС и НАТО блокировать судоходство на Балтике

    МИД: ЕС и НАТО хотят обкатать на Балтике блокировку судоходства

    МИД сообщил о планах ЕС и НАТО блокировать судоходство на Балтике
    Tекст: Вера Басилая

    Посол по особым поручениям МИД России Артем Булатов заявил о готовности стран Евросоюза и НАТО испытать в Балтийском море новые схемы ограничения судоходства против неугодных государств.

    По словам Булатова, ЕС и НАТО намерены опробовать в Балтийском море новые механизмы блокирования судоходства, чтобы в дальнейшем применять их против неугодных стран, передает РИА «Новости».

    Булатов заявил, что западные страны проводят кампанию против судов, осуществляющих перевозки в интересах России, чтобы не только присвоить чужое имущество, но и лишить Россию доходов от торговли.

    Он подчеркнул, что такие действия Запада служат предупреждением для государств мирового большинства.

    Дипломат сообщил, что Россия уже ведет работу с зарубежными партнерами для противодействия подобным тенденциям. Булатов отметил, что попытки Запада размывать основы международного морского права и заменять их односторонними решениями могут угрожать жизненно важным интересам государств по всему миру. В частности, он указал на изобретение терминов вроде «теневого флота» и использование псевдоюридических конструкций для давления на неугодные страны.

    МИД России заявил о намерении Москвы использовать весь спектр имеющихся средств для защиты свободы судоходства в Балтийском море на фоне возросшей активности НАТО в регионе.

    Булатов предупредил о готовности принять решительные меры при попытках блокады Калининградской области.

    Президент Владимир Путин одобрил инициативы по противодействию западным ограничениям судоходства в Балтийском море.

    1 мая 2026, 11:47 • Новости дня
    Азербайджан разорвал связи с Европарламентом
    Азербайджан разорвал связи с Европарламентом
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Баку принял решение о полной заморозке контактов с европейскими депутатами на фоне продолжающихся недружественных действий и заявлений в адрес республики, сообщила пресс-служба Милли Меджлиса (парламента) страны.

    Законодательный орган республики прекратил взаимодействие с европейскими коллегами по всем возможным направлениям, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу.

    В парламенте подчеркнули, что причиной стала откровенно враждебная позиция европейских структур.

    Отмечается, что сотрудничество приостанавливается по всем направлениям.

    Для оценки действий европейских депутатов создана специальная парламентская комиссия. Ее председателем назначен Зияфет Аскеров, в состав также вошли еще шесть парламентариев.

    Спикер Сахиба Гафарова напомнила, что отношения уже прерывались ранее, но были восстановлены осенью 2016 года. При этом она отметила, что прошедшие десять лет доказали нежелание европейского института отказываться от предвзятости, которая только усилилась после восстановления территориальной целостности страны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, азербайджанские парламентарии отказались от участия в сессии Парламентской ассамблеи Евронеста.

    1 мая 2026, 09:42 • Новости дня
    Трамп пригрозил вывести войска из Италии и Испании
    Трамп пригрозил вывести войска из Италии и Испании
    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп не исключил вариант сокращения военного присутствия в европейских странах из-за глубокого недовольства их действиями.

    Глава Белого дома не исключил вероятность отзыва американских военнослужащих с территорий Испании и Италии, передает РИА «Новости».

    «Возможно, я так и сделаю. А почему бы и нет? Италия нам ничем не помогла, а Испания ведет себя ужасно, просто ужасно», – сказал он.

    Ранее он заявлял, что США рассматривают возможность сокращения военного присутствия в Германии. Дональд Трамп упрекнул немецкого канцлера Фридриха Мерца в абсолютном непонимании иранской проблемы.

    30 апреля 2026, 23:41 • Новости дня
    Жюри биеннале в Венеции ушло в отставку в полном составе

    Tекст: Вера Басилая

    Международное жюри художественной выставки в Венеции прекратило работу за девять дней до старта мероприятия, где ожидалось участие российской экспозиции.

    Международное жюри 61-й Венецианской биеннале подало в отставку незадолго до старта мероприятия, пишет РБК. Открытие выставки запланировано на девятое мая.

    «На сегодняшний день были получены заявления об отставке от Международного жюри 61-й Международной художественной выставки», – говорится в официальном сообщении организаторов. Причины такого шага пока не раскрываются. В состав жюри входили пять человек под председательством Соланж Фаркас.

    Ранее в итальянской прессе появилась информация о грядущих проверках в Фонде Венецианской биеннале. Сообщалось, что Министерство культуры Италии планирует направить инспекторов для изучения финансовой отчетности и документации, касающейся павильонов России, Ирана и Израиля.

    Председатель фонда Пьетранджело Буттафуоко последовательно защищал право всех стран на участие в форуме. Он подчеркивал необходимость сохранения искусства вне политических ограничений. Напомним, что Россия представила на биеннале проект под названием «Дерево укоренено в небе».

    Еврокомиссия лишила организаторов Венецианской биеннале гранта в размере двух миллионов евро из-за открытия российского павильона.

    Финляндия ограничила свое присутствие на выставке по причине допуска России к участию.

    Киевский режим потребовал от руководства культурного форума запретить присутствие российской делегации.

    30 апреля 2026, 18:04 • Новости дня
    МИД вызвал временную поверенную Литвы из-за сноса захоронения воинов РККА

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Российский МИД заявил протест временному поверенному Литвы из-за ликвидации захоронения советских солдат в городе Шяуляй.

    Временная поверенная в делах Литвы Йоланта Тубайте была вызвана в МИД России, сообщает пресс-служба ведомства. Ей был выражен решительный протест по поводу ликвидации захоронения солдат и офицеров Красной армии, павших в 1944 году в боях за освобождение Литвы от немецко-фашистских захватчиков, расположенного в центре города Шяуляй.

    В дипведомстве подчеркнули, что действия литовских властей были названы «варварскими». Представителю Литвы напомнили, что Уголовный кодекс России предусматривает уголовную ответственность за уничтожение или осквернение воинских захоронений, включая те, что находятся за рубежом.

    МИД обратил внимание литовской стороны на недопустимость подобных действий и на возможные правовые последствия в случае повторения подобных инцидентов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Литве начали перенос останков советских солдат из центра Шауляя на деревенское кладбище.

    Ранее стало известно, что за последний год в европейских странах были зафиксированы десятки случаев осквернения памятников павшим воинам, чаще всего в Польше и Литве. До этого МИД России выразил протест временному поверенному Эстонии в связи с актом вандализма против советского мемориала в Таллине.

    1 мая 2026, 04:55 • Новости дня
    Каладзе заявил об угрозах Запада Грузии за отказ от санкций

    Каладзе сообщил о давлении ЕС на Грузию по антироссийским санкциям

    Tекст: Вера Басилая

    Глава партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе рассказал о западных угрозах, связанных с решением Тбилиси не поддерживать санкции против России.

    Западные страны оказывают давление на Грузию из-за отказа присоединиться к антироссийским санкциям, передает РИА «Новости».

    Генсек правящей партии «Грузинская мечта» Каха Каладзе в интервью телеканалу «Имеди» заявил, что угрозы со стороны Евросоюза звучат потому, что Грузия выбрала мирный путь и отказалась от экономических ограничений, которые могли бы негативно сказаться на стране.

    Каладзе подчеркнул, что грузинские власти не хотят вводить санкции, так как заранее известно, что подобные меры окажутся разрушительными для национальной экономики. По его словам, это приведет к тяжелым последствиям для семей и трудящихся граждан.

    Он также отметил, что категорически против эскалации ситуации и недопустимости открытия второго фронта.

    «Почему должен разжигаться второй фронт, который станет разрушительным и принесет полную катастрофу для нашей страны?» – заявил Каладзе.

    Ранее в 2022 году посол одной из западных стран предлагал грузинским властям начать войну с Россией.

    Позже мэр Тбилиси Каха Каладзе пригрозил Западу обнародованием доказательств принуждения к открытию «второго фронта».

    Евросоюз шантажирует республику отменой безвизового режима из-за отказа от антироссийских ограничений.

    1 мая 2026, 02:07 • Новости дня
    В Европарламенте назвали возможный срок принятия 21-го пакета санкций

    Евродепутат Здеховски сообщил о планах ЕС ввести 21-го пакет санкций до 1 июоя

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз планирует ввести 21-й пакет антироссийских санкций, затрагивающий энергетику, финансы и товары двойного назначения, до завершения председательства Кипра, сообщил евродепутат Томаш Здеховски.

    Евродепутат Томаш Здеховски сообщил, что новый 21-й пакет антироссийских санкций может охватить энергетический сектор, финансовые потоки, товары двойного назначения и меры против организаций, участвующих в обходе ограничений. В числе приоритетов отмечено усиление контроля за выполнением санкционных требований по всему Евросоюзу, пишут «Известия».

    В Брюсселе рассчитывают одобрить пакет до первого июля, когда завершится председательство Кипра в Совете ЕС. Это должно помочь избежать процедурных задержек, вызванных сменой руководства. Однако сроки напрямую зависят от достижения политического консенсуса между странами-членами ЕС.

    Здеховски отметил, что санкционные меры требуют единодушного одобрения, а переговоры по их введению могут быть непростыми. «Возможно принятие к концу срока полномочий нынешнего председателя Совета, но это не гарантировано», – заявил он.

    Обсуждение нового пакета уже стартовало, однако проект пока не внесен в Совет ЕС. Евродепутат уточнил, что ограничения, в том числе, будут направлены на предотвращение обхода санкций через третьи страны.

    В России ранее отмечали, что страна справится с очередной волной санкционного давления со стороны Запада.

    Евросоюз готовит 21-й пакет антироссийских мер, сфокусированный на ограничениях в сфере энергоносителей.

    Лидеры ЕС на заседании в Брюсселе активно продвигают работу над 21-м пакетом санкций против России и обсуждают снятие прежних «красных линий».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала подготовку 21-го пакета санкций «западным театром абсурда» и пообещала жесткий ответ на 20-й пакет ограничений.

    1 мая 2026, 10:18 • Новости дня
    Цена газа в Европе взлетела на треть в апреле

    Средняя стоимость газа в Европе за апрель выросла на треть

    Tекст: Мария Иванова

    Обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к скачку газовых котировок до 544 долларов за 1 тыс. кубометров по итогам второго весеннего месяца.

    Увеличение стоимости энергоносителей зафиксировано на лондонской бирже ICE, передает ТАСС.

    В конце апреля торги закрылись на отметке 562 доллара за одну тыс. кубометров. При этом средний показатель за месяц оказался на 33% выше котировок аналогичного периода прошлого года.

    Главными причинами удорожания стали ближневосточный кризис и угроза перекрытия Ормузского пролива. Через этот маршрут проходит пятая часть мировых поставок энергоносителей. В результате европейские и азиатские страны вынуждены жестко конкурировать за свободные объемы сырья.

    Сейчас европейские подземные хранилища заполнены лишь на 32%, в них находится около 36 млрд кубометров. К началу осенне-зимнего периода странам Евросоюза необходимо накопить не менее 68 млрд кубометров для выполнения норматива в 90%.

    Представители компании «Газпром» ранее спрогнозировали возможные проблемы с подготовкой к зиме. «Запасы газа в ПХГ Европы к следующему отопительному сезону могут не достигнуть даже 70%», – заявили в корпорации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте средняя стоимость голубого топлива подскочила почти на 60% из-за обострения конфликта на Ближнем Востоке.

    В конце апреля газовые котировки на европейском рынке закрепились вблизи отметки 550 долларов за тысячу кубометров.

    1 мая 2026, 12:23 • Новости дня
    Глава МИД Ирана провел телефонные переговоры с Каей Каллас

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Руководитель иранского внешнеполитического ведомства Аббас Арагчи и верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Кая Каллас обсудили актуальную мировую повестку.

    Иранский дипломат лично сообщил о состоявшемся диалоге в своем Telegram-канале, передает ТАСС.

    По словам руководителя иранского ведомства, в ходе беседы стороны «обменялись мнениями о последних региональных и международных событиях».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Ирана Аббас Аракчи потребовал от Евросоюза вмешательства для прекращения военных действий. Позже иранский министр усомнился в готовности США к дипломатии. Для обсуждения конфликта с Вашингтоном дипломат анонсировал переговоры в России.

    1 мая 2026, 12:12 • Новости дня
    Торговое соглашение Евросоюза и стран Mercosur вступило в силу

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Временное торговое соглашение между Евросоюзом и южноамериканским блоком Mercosur начало действовать в пятницу, 1 мая, руководство европейских структур проведет специальную видеоконференцию с лидерами стран Южной Америки.

    «Было проделано много работы, чтобы довести до конца это знаковое соглашение. Теперь пришло время применить такие же усилия, чтобы наши граждане и предприятия немедленно получили от него выгоду», – заявила председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, пишет «Интерфакс».

    Она добавила, что снижение тарифов откроет новые экспортные возможности для европейского бизнеса и фермеров.

    Член Еврокомиссии по торговле Марош Шефчович подчеркнул важность исторической сделки и призвал сосредоточиться на практической реализации взаимных договоренностей.

    Ожидается, что новое соглашение постепенно ликвидирует таможенные сборы на более чем 91% товаров, которые Европа экспортирует в страны Mercosur.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале Еврокомиссия объявила о запуске торговой сделки со странами МЕРКОСУР.

    1 мая 2026, 15:45 • Новости дня
    Министр обороны Италии усомнился в выводе американских войск из страны

    Глава Минобороны Италии Крозетто исключил вывод американского контингента

    Tекст: Мария Иванова

    Руководитель итальянского военного ведомства Гуидо Крозетто не поверил угрозам президента США лишить Рим военной поддержки из-за разногласий по иранскому вопросу.

    Итальянское руководство скептически оценивает вероятность ухода вооруженных сил США с территории государства, передает РИА «Новости». Подобная реакция последовала после недавних заявлений главы Белого дома о возможном отзыве контингента из-за недостаточной помощи Рима.

    «Я не думаю, что он это сделает. Еще потому, что я бы не понял мотива», – заявил Гуидо Крозетто. Министр подчеркнул, что итальянская сторона предлагала участие в миссии по защите судоходства, и американские военные высоко оценили эту инициативу.

    Ранее американский президент раскритиковал папу Римского за позицию по Ирану. Премьер-министр Италии Джорджа Мелони назвала слова политика неприемлемыми. В ответ американский лидер пригрозил лишить Рим поддержки, обвинив партнеров в отказе помогать Вашингтону в антииранской операции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США пригрозил вывести американских военнослужащих из Италии и Испании на фоне недовольства действиями союзников.

    Министр обороны Италии Гуидо Крозетто назвал угрозу Трампа прекратить поддержку Рима поспешной.

    Ранее Крозетто усомнился в намерении США выйти из НАТО и в возможности сохранения безопасности Европы без американских войск.

    1 мая 2026, 15:59 • Новости дня
    Газпром увеличил прокачку газа по «Турецкому потоку»

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Газпром за первые четыре месяца года нарастил поставки энергоносителей европейским потребителям по южному маршруту.

    В январе-апреле объем поставок газа по европейской нитке «Турецкого потока» увеличился на 7,3%, передает РИА «Новости». Такие данные журналисты получили на основе статистики Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG).

    Прокачка энергоносителей через пункт «Странджа 2 – Малкочлар» на границе Болгарии и Турции за первые четыре месяца года достигла 6,19 млрд кубометров. Этот показатель превышает прошлогодние объемы за аналогичный период на 7,3%.

    При этом отмечается, что в апреле текущего года экспорт газа по данному направлению немного снизился. Падение составило 1,8% в годовом выражении, объем поставок сократился до 1,23 млрд кубометров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, по итогам 2025 года экспорт российского топлива через Турцию составил рекордные 18 млрд кубометров.

    Иран передал Пакистану новое предложение по перемирию с США
    Женщина рассказала, как губернатор Паслер прикрыл ее во время нападения
    На Украине рассказали о планах Миндича и Умерова «свести Трампа с ума»
    Медведев пошутил об изменении почерка врачей при цифровизации
    Режиссер-иноагент Таланкин лишился статуэтки «Оскара» после досмотра в США
    Глава ФИФА спровоцировал политический скандал из-за Палестины и Израиля
    Макрон оценил шутку Карла III о французском языке в США

    Иранский кризис принудил французов экономить на сигаретах и топливе

    На Европе все больше сказываются последствия американо-израильской агрессии против Ирана. На этот раз пришла неутешительная статистика о состоянии экономики Франции. «Выживание каждой второй компании находится под угрозой», говорят эксперты, а многим французам даже задерживают зарплату. Что происходит? Подробности

    Британия сколачивает альянс северных ВМС против России

    Британия продолжает формировать балто-скандинавский кулак против России. Лондон и еще девять стран Европы создают военно-морской альянс – как утверждается, для сдерживания угроз со стороны РФ. Многонациональные морские силы будут действовать как «дополнение к НАТО». Почему среди участников нет Германии и Франции и какие новые угрозы это объединение создает для России? Подробности

    Россия открыла новую веху суверенной космической программы

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». Полет проходит штатно. В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Как Европа увязла в спирали милитаризма

    Сегодня Европа – главный антагонист России. Германия, Франция, Прибалтика и Скандинавия соревнуются в готовности к прямому боевому столкновению с Москвой, наращивая военные бюджеты и запуская беспрецедентные армейские проекты. А ведь еще в начале 2000-х ЕС считался едва ли не символом миролюбия. Как экономический блок постепенно превращается в военный? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    • Путин для Трампа важнее короля

      Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

