Том Круз установил рекорд по прыжкам с горящим парашютом

Том Круз попал в Книгу рекордов Гиннесса за прыжки с парашютом в фильме «Миссия невыполнима»

Tекст: Мария Иванова

Том Круз был внесен в Книгу рекордов Гиннесса за уникальный трюк, выполненный при съемках фильма «Миссия невыполнима – Финальная расплата», пишет ТАСС. Сообщается, что Круз стал рекордсменом по количеству прыжков с горящим парашютом, выполненных одним человеком в рамках работы над одной сценой.

По данным сайта Книги рекордов, актер выполнил 16 дублей, каждый раз прыгая с вертолета с парашютом, пропитанным зажигательной смесью. Во время прыжка парашют воспламенялся, после чего Круз избавлялся от него, открывал запасной и успешно приземлялся.

«Ни один другой актер или каскадер не приближался к такому количеству смертельных прыжков», – говорится на сайте Книги рекордов.

Том Круз, которому сейчас 62 года, известен тем, что старается самостоятельно выполнять опасные трюки в своих фильмах. Особенно часто он делает это на съемках франшизы «Миссия невыполнима», последняя часть которой вышла в прокат в США в конце мая.

Актер также является обладателем другого титула Книги рекордов Гиннесса за участие в самой продолжительной серии фильмов, собиравших более 100 млн долларов в прокате.

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А в марте тайская пара, которая удерживала мировой рекорд поцелуя, рассталась через десять лет.