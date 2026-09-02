  • Новость часаВС России нанесли удары по военным целям под Киевом и в Одессе
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    Лучшие варианты для завершения войны нам даст само развитие войны и рождающееся под его влиянием на Украине ее «бессилие к миру».

    11 комментариев
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Почему Россия – не Иран

    В призыве «Будем, как Иран» имеется глубокое противоречие с реальностью. Дело в том, что если рассматривать пары Россия – Украина и Иран – США, то по всем формальным признакам в этом противостоянии мы вовсе не Иран.

    34 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева На козни Европы Россия веками отвечала достоинством

    Москва унаследовала от своих царственных предшественников вовсе не малахольное «бескорыстие». Глядя на современную международную политику, не устаешь поражаться тому, насколько морально выше выглядит наша страна на фоне мелкой позорной суеты ее противников.

    15 комментариев
    2 сентября 2026, 08:34 • Новости дня

    ПВО Бахрейна отразила несколько воздушных атак со стороны Ирана

    Бахрейн сообщил об уничтожении запущенных со стороны Ирана воздушных целей

    Tекст: Мария Иванова

    Бахрейнские военные успешно перехватили и уничтожили несколько воздушных целей, направленных с территории Ирана.

    Системы противовоздушной обороны Бахрейна успешно ликвидировали ряд воздушных целей, которые были запущены со стороны Ирана, передает ТАСС.

    «Системы противовоздушной обороны Сил обороны Бахрейна <…> отразили, перехватили и уничтожили ряд иранских воздушных атак», – говорится в официальном сообщении военного ведомства королевства, опубликованном в соцсети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле системы противовоздушной обороны Бахрейна перехватили несколько выпущенных со стороны Ирана воздушных целей.

    Иранские вооруженные силы атаковали крылатыми ракетами американские военные корабли у побережья королевства.

    Ударные беспилотники исламской республики поразили позиции военнослужащих США на территории базы Шейх-Иса.

    1 сентября 2026, 13:41 • Новости дня
    США потратили десятую часть запасов ракет Patriot на одну атаку

    США израсходовали более 80 ракет Patriot при отражении одной атаки Ирана

    США потратили десятую часть запасов ракет Patriot на одну атаку
    @ Sgt. David Rincon/U.S. Army/dvidshub.net

    Tекст: Мария Иванова

    При отражении атаки Ирана на американские объекты в Иордании Соединенные Штаты израсходовали десятую часть своих запасов ракет для комплексов противовоздушной обороны Patriot.

    Американские военные потратили более 80 ракет-перехватчиков Patriot в ночь на 31 августа, отражая атаку Ирана на объекты США в Иордании, передает РИА «Новости».

    Это составляет свыше 10% всего арсенала таких ракет в распоряжении Соединенных Штатов.

    Для перехвата иранских снарядов задействовали две батареи Patriot, которые ранее перебросили из немецкого Ансбаха. На каждую баллистическую ракету приходилось около четырех перехватчиков. Один американский снаряд стоит в четыре-пять раз дороже иранского боеприпаса.

    Такой высокий расход особенно критичен на фоне дефицита ракет для комплексов Patriot. По мнению экспертов, тактика Ирана направлена именно на истощение американской противовоздушной обороны. Даже если ракета не достигает цели, США вынуждены тратить сразу несколько дефицитных снарядов.

    Запасы ракет были серьезно истощены еще до последней атаки. Только за первые пять дней противостояния с Ираном Вашингтон израсходовал более 800 перехватчиков. К июлю их количество сократилось до 25% от уровня, который Пентагон считает необходимым. Из-за дефицита США вынуждены искать ракеты за рубежом, приостанавливать поставки союзникам и перебрасывать системы ПВО с других направлений.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская армия из-за подорожания сократила заказ на ракеты-перехватчики для ЗРК Patriot.

    Отражение иранских атак вынудило Вашингтон отложить запланированные поставки систем противовоздушной обороны союзникам.

    Высокопоставленные военачальники предупредили об опасно низком уровне запасов боеприпасов в Пентагоне.

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    1 сентября 2026, 15:30 • Новости дня
    Президент Ирана заявил о неизбежной победе в конфликте с США

    Пезешкиан: Иран одержит победу в конфликте с США

    Президент Ирана заявил о неизбежной победе в конфликте с США
    @ Iranian Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что Тегеран уверен в своей победе на фоне противостояния с Соединенными Штатами. Об этом он сказал во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

    Иранский лидер также выступил против одностороннего подхода в международных отношениях. По его словам, Тегеран намерен противостоять подобной политике и стремится выйти за рамки односторонности, передает РИА «Новости».

    «Мы здесь находимся, чтобы бороться именно с односторонностью. И такой взгляд, который у нас есть, чтобы противостоять именно такой односторонности, мы поддерживаем. И мы тоже с вами согласны с этим. И мы хотим выходить из рамок этой односторонности. Я уверен, что мы победим», – сказал Пезешкиан в ходе встречи с Путиным.

    Встреча лидеров России и Ирана состоялась на фоне сохраняющегося конфликта между Тегераном и Вашингтоном.

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил о прекращении действия режима прекращения огня с Ираном.

    До этого Пезешкиан подтвердил разблокировку части замороженных иранских активов в Катаре.

    Весной парламент исламской республики назвал Тегеран победителем в противостоянии с Вашингтоном.

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    1 сентября 2026, 16:00 • Видео
    США возобновили войну удачно для России

    Впервые почти за месяц США и Иран возобновили масштабные удары по позициям друг друга. Это они вовремя: так исчезнут последние шансы на то, что Украина сможет защитить Киев.

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    1 сентября 2026, 16:20 • Новости дня
    Президент Ирана поблагодарил Путина за позицию в связи с конфликтом Ирана с США

    Пезешкиан поблагодарил Путина за позицию в связи с конфликтом Ирана с США

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Ирана Масуд Пезешкиан выразил благодарность президенту России Владимиру Путину за поддержку Тегерана в условиях жесткого давления и санкций со стороны Соединенных Штатов.

    Пезешкиан выразил признательность Москве за поддержку в условиях напряженности в отношениях с Вашингтоном, передает РИА «Новости». Встреча лидеров двух стран состоялась в Бишкеке в рамках мероприятий Шанхайской организации сотрудничества.

    «Я хочу сказать большое спасибо за предоставленную возможность встретиться с вами… Мы благодарим вас за вашу позицию во время войны, во время конфликта, во время санкций США. Вы поддержали нас и в ООН, и в других международных организациях», – подчеркнул иранский президент в ходе беседы с Путиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне Иран и США заключили меморандум для прекращения войны.

    В апреле лидеры России и Ирана по телефону обсудили обстановку на Ближнем Востоке.

    В марте Масуд Пезешкиан на русском языке поблагодарил Владимира Путина за поддержку.

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    1 сентября 2026, 15:40 • Новости дня
    Путин отметил популярность российского образования среди иранцев

    Путин: Среди иранской молодежи растет интерес к российскому образованию

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин на встрече с президентом Ирана Масудом Пезешкианом в Бишкеке отметил растущий интерес иранской молодежи к обучению в отечественных университетах.

    Глава государства обсудил вопросы двустороннего сотрудничества в сфере образования с иранским коллегой, передает РИА «Новости».

    «Все больше иранских студентов делают выбор в пользу российского образования, мы этому очень рады. И очень много будущих медиков учится в России», – заявил Путин.

    Российский лидер добавил, что в 2025-2026 учебном году количество обучающихся из исламской республики приблизилось к 10 тыс. человек. При этом 702 студента получают высшее образование за счет средств федерального бюджета.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры России и Ирана провели двусторонние переговоры на полях саммита ШОС в столице Киргизии.

    Министерство науки и высшего образования увеличило количество грантов для обучения иностранных граждан до трех тысяч.

    Учащиеся из других стран получили возможность оформления разрешения на временное проживание на период очного обучения в государственных вузах.

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    1 сентября 2026, 15:25 • Новости дня
    Путин заявил о солидарности россиян с народом Ирана

    Путин: Россияне солидарны с народом Ирана в борьбе за свои интересы

    Tекст: Валерия Городецкая

    Москва поддерживает Тегеран в борьбе за национальные интересы, заявил президент России Владимир Путин на встрече с иранским коллегой Масудом Пезешкианом на саммите ШОС в Киргизии.

    «В России солидарны с иранским народом. Мы восхищаемся вашим мужеством, стойкостью в борьбе за свои национальные интересы», – приводит РИА «Новости» слова Путина.

    Российский лидер добавил, что Москва старается оказывать иранской стороне необходимую помощь в текущей тяжелой ситуации. По его словам, страны уже обсуждали этот вопрос, и Россия поставляет партнерам нужные товары.

    Напомним, Кремль анонсировал множество двусторонних встреч Владимира Путина на полях саммита ШОС в Бишкеке.

    Перед началом этого мероприятия Масуд Пезешкиан предупредил о готовности Ирана дать решительный отпор американской агрессии.

    Ранее иранский лидер на русском языке поблагодарил руководство и граждан России за вдохновляющую поддержку.

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    1 сентября 2026, 15:15 • Новости дня
    Путин провел переговоры с президентом Ирана на саммите ШОС

    Путин и президент Ирана Пезешкиан встретились на саммите ШОС в Бишкеке

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел переговоры с иранским коллегой Масудом Пезешкианом на полях саммита ШОС в столице Киргизии.

    Переговоры двух лидеров прошли в государственной резиденции «Ала-Арча» после завершения основной программы саммита ШОС, передает РИА «Новости». Путин прибыл в Киргизию в понедельник для участия в международном мероприятии, на полях которого проводит серию двусторонних встреч.

    В состав российской делегации вошли ключевые чиновники, включая министра иностранных дел Сергея Лаврова, зампреда правительства Алексея Оверчука и пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Также присутствовали главы Минтранса и Минэнерго Андрей Никитин и Сергей Цивилев, руководитель «Росатома» Алексей Лихачев и другие официальные лица.

    Предыдущая встреча глав государств состоялась в декабре прошлого года в Туркмении. Как ранее отмечал помощник президента России Юрий Ушаков, диалог в Бишкеке особенно актуален на фоне текущей ситуации на Ближнем Востоке и вокруг Ирана.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне российский лидер прилетел в столицу Киргизии для участия в мероприятиях Шанхайской организации сотрудничества.

    Помощник президента Юрий Ушаков заранее анонсировал переговоры глав государств на полях саммита.

    Перед началом мероприятия президент Ирана Масуд Пезешкиан предупредил о готовности дать решительный отпор любой агрессии.

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    1 сентября 2026, 15:35 • Новости дня
    Путин передал слова поддержки верховному лидеру Ирана

    Путин попросил президента Ирана передать привет верховному лидеру Хаменеи

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент России Владимир Путин попросил иранского коллегу Масуда Пезешкиана передать привет и слова поддержки верховному лидеру Исламской Республики Моджтабе Хаменеи.

    Президент России провел переговоры со своим иранским коллегой на полях саммита Шанхайской организации сотрудничества в Киргизии, передает РИА «Новости». В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения и международная повестка.

    «Прошу передать привет и слова искренней поддержки верховному руководителю Исламской Республики Моджтабе Хосейни Хаменеи», – сказал Путин во время общения с Пезешкианом.

    Глава российского государства прибыл в Бишкек накануне для участия в мероприятиях ШОС. Встреча с президентом Ирана состоялась во вторник.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков анонсировал множество двусторонних встреч Владимира Путина на саммите ШОС в Бишкеке.

    Весной российский лидер обсудил с эмиром Катара последствия американо-израильской агрессии против Ирана.

    Верховный лидер исламской республики Моджтаба Хаменеи объявил о начале новой эпохи в Персидском заливе.

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    1 сентября 2026, 21:48 • Новости дня
    Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением

    Трамп пригрозил Ирану полным уничтожением в случае ответных атак

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент США Дональд Трамп пригрозил полным уничтожением Ирана в случае продолжения ответных атак на американские силы.

    Лидер Соединенных Штатов сделал жесткое предупреждение Тегерану относительно возможных военных действий, передает РИА «Новости». Выступая в эфире телеканала Fox News, он подчеркнул готовность к решительным мерам.

    «Если они нанесут ответный удар, по ним ударят гораздо сильнее. А если они сделают это снова, их больше не будет», – заявил Трамп.

    Таким образом американский лидер прокомментировал возможную реакцию Исламской республики на действия Вашингтона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский президент Дональд Трамп пообещал ежедневно наращивать удары по Ирану.

    Соединенные Штаты запланировали серьезные атаки по иранской территории.

    Ранее политик пригрозил полным уничтожением Исламской республики военным путем.

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    1 сентября 2026, 15:20 • Новости дня
    Путин отметил важность гуманитарного сотрудничества Москвы и Тегерана

    Путин: Россия и Иран придают большое значение гуманитарному сотрудничеству

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Бишкеке подчеркнул особую значимость укрепления образовательных и культурных связей между Москвой и Тегераном.

    Глава государства прибыл в Киргизию накануне для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества, передает РИА «Новости». Во вторник состоялись официальные переговоры российского лидера с президентом Ирана Масудом Пезешкианом.

    «Придаем большое значение расширению гуманитарного сотрудничества. Все больше иранских студентов делают выбор в пользу российского образования, мы этому очень рады», – сказал Путин в ходе двусторонней встречи.

    Напомним, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал множество двусторонних встреч Владимира Путина на полях саммита ШОС в Бишкеке.

    Посол исламской республики в Москве Казем Джалали рассказал о планах Масуда Пезешкиана провести переговоры с президентом России во время этого мероприятия.

    Ранее министр энергетики Сергей Цивилев заявил о стратегическом значении укрепления сотрудничества с Ираном для нашей страны.

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    1 сентября 2026, 14:37 • Новости дня
    При ударе израильских военных по Газе погибли три палестинца

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате атаки израильских вооруженных сил на западную часть города Газа погибли трое палестинцев, среди которых двое детей, еще восемь человек пострадали.

    Трое палестинцев стали жертвами обстрела израильских военных по городу Газа, еще восемь человек получили ранения, передает РИА «Новости».

    «Три палестинца погибли, в том числе двое детей и женщина, еще восемь человек пострадали в результате израильских ударов по району Аль-Катиба на западе города Газа», – говорится в сообщении.

    Незадолго до этого Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) проинформировала об атаках на ряд целей в анклаве для ликвидации угроз израильским военным.

    По информации палестинского Минздрава, после начала перемирия 11 октября в секторе Газа убиты 1326 человек. Всего с 7 октября 2023 года число жертв составило 73 462, пострадали 174 486 палестинцев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале августа Минздрав Газы заявил о гибели 18 палестинцев за сутки. Осенью прошлого года жертвами новых израильских атак стали 65 жителей анклава.

    Летом 2025 года в больницы сектора поступили свыше ста погибших после авиаударов.

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    1 сентября 2026, 21:27 • Новости дня
    Вооруженные силы США нанесли удары по территории Ирана

    Tекст: Денис Тельманов

    Боевая авиация Соединенных Штатов атаковала инфраструктуру Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в районе Ормузского пролива, заявило Центральное командование американских вооруженных сил.

    До этого издание Axios сообщало об операции военно-воздушных сил против иранских объектов около Ормузского пролива, передает РИА «Новости».

    «Сегодня в 12:00 по восточному времени (19:00 мск) вооруженные силы США начали наносить удары по объектам Корпуса стражей исламской революции в Иране», – сообщило ведомство в социальной сети.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне иранские военные сбили американский разведывательно-ударный беспилотник MQ-9 над Ормузским проливом.

    В конце июля вооруженные силы Соединенных Штатов нанесли серию ответных ударов по территории Исламской республики.

    До этого Корпус стражей исламской революции атаковал военные объекты США на базе Шейх-Иса в Бахрейне.

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    1 сентября 2026, 21:40 • Новости дня
    КСИР пообещал суровое наказание за новые атаки США

    КСИР: Иран даст жесткий ответ на новые атаки США

    Tекст: Денис Тельманов

    Представитель Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хосейн Мохеби пригрозил Вашингтону жестким ответом на недавние американские удары по иранской территории.

    Представитель Корпуса стражей исламской революции Хосейн Мохеби предупредил Вашингтон о последствиях недавних действий, передает РИА «Новости». «Суровое наказание ждет агрессоров, США пожалеют о новых атаках», – подчеркнул он.

    Иранское агентство Tasnim со ссылкой на источники добавило, что ответный удар Тегерана многократно превзойдет по мощности американские атаки.

    Ранее Центральное командование вооруженных сил США подтвердило нанесение ударов по иранской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне Корпус стражей исламской революции Ирана ударил по американским базам в Иордании.

    Месяцем ранее пресс-служба КСИР пообещала наказать американскую армию за ночные атаки. Военный советник верховного лидера Ирана Мохсен Резаи пригрозил переходом к наступательной тактике.

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    1 сентября 2026, 23:10 • Новости дня
    Участники свадебной церемонии в Иране погибли при атаке США

    Tекст: Катерина Туманова

    Ребенок и взрослый погибли в селе Кухестак, еще более 50 жителей получили ранения, сообщил глава пресс-службы Министерства здравоохранения Ирана Хосейн Керманпур.

    «Согласно информации, предоставленной мне коллегами из Гормозганского университета медицинских наук, в селе Кухестак погибли несколько наших соотечественников. Среди погибших – ребенок. В настоящее время отключены электричество и телефонная связь. Более 50 жителей также получили ранения», – написал он в соцсети Х.

    Информация будет дополнена, пообещал Керманпур.

    Ранее агентство Tasnim сообщала о гибели как минимум двух человек от удара США по провинции Хормозган, где проходили свадебные торжества.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США во вторник нанесли удары по территории Ирана, а президент США пригрозил Ирану полным уничтожением. На это КСИР пообещал суровое наказание США.

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    1 сентября 2026, 20:48 • Новости дня
    Израильские военные захватили главу внутренней безопасности ХАМАС

    Нетаньяху: Израильские военные захватили главу внутренней безопасности ХАМАС

    Tекст: Ольга Иванова

    Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил об успешном аресте высокопоставленного руководителя палестинского движения ХАМАС неподалеку от его дома в секторе Газа.

    Военнослужащие Армии обороны Израиля успешно провели операцию по задержанию руководителя службы внутренней безопасности палестинского движения, заявил Нетаньяху, передает РИА «Новости».

    «Я поздравляю Службу общей безопасности (ШАБАК) и ЦАХАЛ в связи с их смелыми действиями сегодня по аресту главы аппарата внутренней безопасности ХАМАС недалеко от его дома в Газе», – говорится в заявлении премьер-министра Израиля.

    Политик уточнил, что захваченный командир входит в число наиболее влиятельных руководителей группировки. Он отвечал за удержание и перемещение израильских заложников, укрытие высокопоставленных членов движения, а также за попытки восстановить военный потенциал организации в палестинском анклаве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце августа израильские военные устранили в секторе Газа двух участников нападения на еврейское государство.

    Несколькими днями ранее ЦАХАЛ ликвидировал причастного к захвату заложников командира взвода ХАМАС Сабахи Шахату.

    В июле Армия обороны Израиля уничтожила в районе Хан-Юниса высокопоставленного командира палестинского движения Анаса Махмуда Ахмеда Хамдана.

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    2 сентября 2026, 04:10 • Новости дня
    Военные США завершили серию ударов по иранским военным целям

    Tекст: Катерина Туманова

    Силы Центрального командования ВС США (CENTCOM) завершили серию ударов по иранским военным целям 1 сентября, сообщает ведомство в соцсети.

    «Американские силы нанесли удары по целям Корпуса стражей исламской революции (КСИР), включая объекты ПВО, радиолокационные системы, морские средства и сооружения, минные установки и объекты связи», – сказано в сообщении в соцсети Х.

    Там пояснили, что удары последовали за недавними попытками нападений КСИР на коммерческие суда в Ормузском проливе и на американских военнослужащих.

    В сообщении указано, что более 50 тыс. американских военнослужащих действуют на Ближнем Востоке. Они остаются боеспособными и готовыми продолжать выполнение боевых задач.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США во вторник нанесли удары по территории Ирана, а президент США пригрозил Ирану полным уничтожением. На это КСИР пообещал  суровое наказание США. Минздрав Ирана сообщил о пострадавших при ударах США по стране.

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    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

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    • Когда придут детские пособия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Детские пособия в сентябре 2026 года придут по графику Социального фонда России: 3 сентября перечислят единое пособие на детей и беременным женщинам, пособие по уходу до полутора лет неработающим родителям и пособие на ребенка военнослужащего по призыву; 4 сентября – ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет, поскольку 5 сентября выпадает на субботу; 8 сентября – пособие по уходу за ребенком до полутора лет работающим родителям. В сентябре семьи получают выплаты за август, а пособия за сентябрь поступят уже в октябре. Рассказываем, когда придут детские пособия в сентябре 2026 года, какие выплаты перенесут из-за выходных и как проверить начисление.

    • Когда придет пенсия в сентябре 2026 года: график выплат на карту и через почту

      Пенсии за сентябрь 2026 года выплатят по обычному графику: доставка через почту и другие доставочные организации идет с 3-го по 25-е число месяца, а точная дата зависит от региона, способа получения и индивидуального графика пенсионера. В сентябре 2026 года федеральных праздничных выходных нет, поэтому переносы возможны в основном из-за суббот и воскресений: выплаты, назначенные на 5–6, 12–13, 19–20 и 26–27 сентября, обычно переносят на ближайший рабочий день перед выходными или выдают по региональному графику. Рассказываем, когда придет пенсия в сентябре 2026 года на карту и через «Почту России», как узнать точную дату выплаты и кому в сентябре могут начислить повышенную пенсию.

    • Церковные праздники в сентябре 2026 года: календарь православных дат, посты и что нельзя делать

      В сентябре 2026 года православные христиане отмечают несколько важных церковных дат: Усекновение главы Иоанна Предтечи 11 сентября, церковное новолетие 14 сентября, Рождество Пресвятой Богородицы 21 сентября и Воздвижение Креста Господня 27 сентября. Два последних праздника относятся к двунадесятым непереходящим праздникам, а на Усекновение и Воздвижение установлен пост. Рассказываем, какие церковные праздники будут в сентябре 2026 года, на какие дни недели они выпадают, когда соблюдать пост и какие народные запреты не стоит путать с церковными правилами.

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    • Трамп нашел способ увеличить госдолг США

      Госдолг США пробил очередной потолок и и достиг отметки 40 триллионов долларов. Это произошло, несмотря на попытки президента Дональда Трампа сократить госрасходы и на массовые увольнения чиновников.

    • Новый британский премьер получил Зеленского по наследству

      Вступивший в должность 20 июля глава правительства Великобритании Энди Бернем заявил, что поддержка Украины при нем не изменится и останется «непоколебимой». Аналогичные заявления делали и его предшественники.

    • В спасении своей карьеры Стармер рассчитывает на НАТО

      Британская пресса считает, что у уходящего британского премьера останется возможность продолжить свою политическую карьеру. Кир Стармер называется в числе претендентов на пост будущего генсека НАТО: срок выбора нового главы альянса наступает в 2028 году.

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    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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