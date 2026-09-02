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ПВО Бахрейна отразила несколько воздушных атак со стороны Ирана
Бахрейн сообщил об уничтожении запущенных со стороны Ирана воздушных целей
Бахрейнские военные успешно перехватили и уничтожили несколько воздушных целей, направленных с территории Ирана.
Системы противовоздушной обороны Бахрейна успешно ликвидировали ряд воздушных целей, которые были запущены со стороны Ирана, передает ТАСС.
«Системы противовоздушной обороны Сил обороны Бахрейна <…> отразили, перехватили и уничтожили ряд иранских воздушных атак», – говорится в официальном сообщении военного ведомства королевства, опубликованном в соцсети.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июле системы противовоздушной обороны Бахрейна перехватили несколько выпущенных со стороны Ирана воздушных целей.
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