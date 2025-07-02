Основание Владивостока связано с соперничеством России не с Востоком, как может показаться, а с Западом. Еще во время Крымской войны 1853-1856 годов (которая шла и на Тихом океане тоже) берега Приморья наперегонки ощупывали англичане и французы.0 комментариев
РФС сообщил о перспективах октябрьского матча России с Ираном
В Российском футбольном союзе рассчитывают, что национальные сборные России и Ирана проведут товарищеский матч в октябре, переговоры между сторонами продолжаются.
Российский футбольный союз выразил надежду на скорое проведение матча сборной России с командой Ирана, передает ТАСС. Сообщается, что Федерация футбола Ирана находится на связи с РФС по поводу организации товарищеской встречи между национальными командами.
Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил: «Иран, слава богу, вышел на связь. Поэтому все сложится позитивно. Матч в России в октябре должен состояться».
Ранее агентство Tasnim информировало о планах Федерации футбола Ирана провести матч против сборной России 6 октября.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Российский футбольный союз получил выплаты от ФИФА и УЕФА. РФС назвал сроки проведения футбольного матча сборной России с Парагваем. РФС вел переговоры о проведении матча с одной из топовых сборных мира.