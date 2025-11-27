ФСБ задержала в Хабаровске девушку по делу о шпионаже на Украину

Tекст: Алексей Дегтярев

Задержанной 25 лет, ее считают причастной к разведке в интересах СБУ. Возбуждено уголовное дело по статье о шпионаже, по ней девушке грозит пожизненное лишение свободы, указали в ведомстве, передает ТАСС.

В ходе следствия выяснилось, что задержанная установила контакт с представителями СБУ в 2023 году через мессенджер WhatsApp. По их поручениям она собирала и передавала сведения о военнослужащих, которые участвуют в боевых действиях на территории спецоперации.

Информация, которую девушка передавала, могла быть использована украинской стороной для нанесения ущерба безопасности вооруженных сил России.

Девушку поместили под стражу.

Ранее россиянку осудили за передачу данных о системах ПВО в Новороссийске Вооруженным силам Украины. Также суд в Крыму приговорил женщину к 15 годам лишения свободы за шпионаж в пользу киевского режима.

По обвинению в передаче секретной информации украинской военной разведке в Херсонской области сотрудники ФСБ задержали двух местных жительниц.