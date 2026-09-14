14 сентября 1911 года в Киеве застрелили Петра Аркадьевича Столыпина – единственного в России человека, который мог предотвратить катастрофу революции. Ненависть со стороны левых с тех пор всегда сопровождала всех российских политиков, которые спасали Россию от поражений и краха.51 комментарий
Россельхознадзор получил жалобу на гибель кошки после вакцины «Мультифел»
Россельхознадзор начал расследование инцидента с гибелью домашнего питомца после прививки «Мультифел».
Ведомство направило соответствующую информацию производителю препарата – ООО «Ветбиохим». Компания должна провести необходимые мероприятия согласно российскому законодательству, передает РИА «Новости».
«По факту гибели животного после иммунизации вакциной против панлейкопении, инфекционного ринотрахеита и калицивирусной инфекции кошек «Мультифел» в Россельхознадзор поступило одно обращение», – заявили в ведомстве.
В настоящее время экспертное учреждение, подведомственное Россельхознадзору, проводит исследование образцов вакцины. Специалисты проверяют препарат на безопасность, качество и эффективность. Ранее в компании «Ветбиохим» отмечали, что официальных жалоб от владельцев кошек на побочные эффекты не поступало.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 1 сентября Россельхознадзор начал внеплановую проверку компании «Ветбиохим» после массовой гибели собак от вакцины «Мультикан-8».
Глава ведомства Сергей Данкверт допустил возможность отзыва лицензии у производителя из-за нарушений технологий изготовления препарата.
Сама организация добровольно отозвала двадцатую серию данного лекарства для проведения независимой экспертизы.