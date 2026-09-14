Польские военные получили приказ сбивать все неизвестные воздушные объекты

Минобороны Польши отдало приказ сбивать любые объекты в небе страны

Tекст: Валерия Городецкая

Вооруженные силы страны обязаны ликвидировать любые неопознанные цели в небе, заявил Томчик, передает РИА «Новости». «Оперативный командующий отдал приказ, в котором говорится о том, что если что-то влетит в польское воздушное пространство, то оно должно быть сбито», – рассказал он журналистам.

В начале сентября польские военные ограничили воздушное движение на востоке страны для работы ПВО.

В прошлом году Минобороны Польши подготовило проект закона об уничтожении беспилотников над территориями соседних государств.

В сентябре 2025 года Варшава обвинила Россию в акте агрессии из-за прилета дронов.