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Польские военные получили приказ сбивать все неизвестные воздушные объекты
Минобороны Польши отдало приказ сбивать любые объекты в небе страны
Заместитель министра национальной обороны Польши Цезарий Томчик сообщил о распоряжении уничтожать любые цели при нарушении воздушных границ государства.
Вооруженные силы страны обязаны ликвидировать любые неопознанные цели в небе, заявил Томчик, передает РИА «Новости». «Оперативный командующий отдал приказ, в котором говорится о том, что если что-то влетит в польское воздушное пространство, то оно должно быть сбито», – рассказал он журналистам.
В начале сентября польские военные ограничили воздушное движение на востоке страны для работы ПВО.
В прошлом году Минобороны Польши подготовило проект закона об уничтожении беспилотников над территориями соседних государств.
В сентябре 2025 года Варшава обвинила Россию в акте агрессии из-за прилета дронов.