В морге Таганрога прошли обыски

Сотрудников таганрогского морга заподозрили в вымогательстве 70 млн рублей

Tекст: Дарья Григоренко

В правоохранительных органах сообщили, что в ходе обысков были изъяты рабочие компьютеры и документация, а также проведены допросы сотрудников, передает ТАСС.

В рамках расследования проверяется информация о возможной причастности руководства учреждения к коррупционным схемам, связанным с ускорением процедуры выдачи тел и подготовкой их к захоронению. Сотрудники предположительно получали деньги за ускорение выдачи тел, а также за такие услуги, как бальзамирование и грим.

Как пишет РБК, родственники умерших неоднократно жаловались на коррупцию в бюро. Издание 1rnd приводит слова одной из местных жительниц, которая заявила: «С нас попросили 20 тыс. за выдачу тела в положенные по христианским канонам сроки, не за неделю». Эти случаи стали известны с начала пандемии коронавирусной инфекции, когда незаконно полученные средства поступили на счета сотрудников.

Ранее силовики начали обыски в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе (МРЭО) Ростова-на-Дону.