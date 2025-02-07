Не стоит игнорировать те возможности, которые Будапешт и Братислава предоставляют России. С точки зрения торговых отношений, политических контактов, пиар-составляющей. Ну и, в конце концов, у Москвы не так много осталось лидеров европейских стран, с которыми можно просто нормально общаться.3 комментария
В морге Таганрога прошли обыски
Сотрудников таганрогского морга заподозрили в вымогательстве 70 млн рублей
Правоохранительные органы провели обыски в Таганрогском отделении ГБУ Ростовской области «Бюро судебно-медицинской экспертизы». Сотрудников учреждения подозревают в систематическом вымогательстве взяток от жителей, достигших 70 млн рублей.
В правоохранительных органах сообщили, что в ходе обысков были изъяты рабочие компьютеры и документация, а также проведены допросы сотрудников, передает ТАСС.
В рамках расследования проверяется информация о возможной причастности руководства учреждения к коррупционным схемам, связанным с ускорением процедуры выдачи тел и подготовкой их к захоронению. Сотрудники предположительно получали деньги за ускорение выдачи тел, а также за такие услуги, как бальзамирование и грим.
Как пишет РБК, родственники умерших неоднократно жаловались на коррупцию в бюро. Издание 1rnd приводит слова одной из местных жительниц, которая заявила: «С нас попросили 20 тыс. за выдачу тела в положенные по христианским канонам сроки, не за неделю». Эти случаи стали известны с начала пандемии коронавирусной инфекции, когда незаконно полученные средства поступили на счета сотрудников.
Ранее силовики начали обыски в межрайонном регистрационно-экзаменационном отделе (МРЭО) Ростова-на-Дону.