Так и хочется задать всем попавшим под чары Зеленского вопрос, поставленный Достоевским: «уверены ли вы, что те, которые уже совершенно смирились и считают себе за честь и за счастье быть вашими шутами, приживальщиками и прихлебателями, – уверены ли вы, что они уже совершенно отказались от всякого самолюбия?»5 комментариев
Пенсионеру из Комсомольска-на-Амуре вручили премию Кеосаяна за спасение детей
Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян сообщила о вручении премии имени Тиграна Кеосаяна пенсионеру Игорю Вольштейну из Комсомольска-на-Амуре за спасение двух девочек из горящей квартиры.
«Миллион рублей от Тиграна получил пенсионер Игорь Вольштейн из Комсомольска-на-Амуре», – заявила Симоньян в Telegram-канале.
Во время возгорания в жилом доме мужчина через соседский балкон спас двух девочек. Старшему ребенку 10 лет, она сначала передала Вольштейну младшую сестру, а затем перебралась сама.
Пенсионер пытался вызволить и остальных, однако вскрыть дверь горящей квартиры не удалось. В результате трагедии погибли четверо детей и их мать.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг мать и четверо детей погибли при пожаре в Комсомольске-на-Амуре.
В июне Симоньян сообщала, что обезвредивший нападавшего в ТЦ краснодарец получит премию Кеосаяна.
Спасший пенсионерку из пожара студент получил премию Кеосаяна.