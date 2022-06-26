Disney решила оплачивать сотрудницам транспортные расходы на аборт

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26 июня, воскресенье  |  Последнее обновление — 07:57  |  vz.ru
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Газовую вражду Германии к России остановят морозы

Германия доводит газовые отношения с Россией до полного разрыва Stefan Sauer/dpa/picture-alliance/ТАСС
Заявления властей Германии все больше напоминают польскую риторику. Шольц сказал: никто в Европе не верит Газпрому, что тот снизил прокачку газа по первому «Северному потоку» по техническим причинам. А правительство ФРГ, если верить немецкой прессе, обсуждает национализацию части морской трубы второго «Северного потока». Берлин накалил ситуацию настолько, что дальнейшее ее развитие выглядит печально. Подробности...
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Развал США обещают начать с Техаса

Каждый пятый солдат армии США – техасец REUTERS/Richard Rodriguez
Республиканцы, как правящая в Техасе партия, призвали провести в 2023 году референдум об отделении штата от США. То, что процесс развала США запущен техасцами именно сейчас, довольно неожиданно, несмотря на все антирекорды экономики при Байдене. Каковы шансы на то, что некогда независимая Республика Техас станет американским аналогом ДНР?  Подробности...
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Какие технологии получит Россия от трофейных французских «Цезарей»

Натовские вооружения начали попадать в руки российских специалистов в качестве трофеев Cover Images/Keystone Press
Agency/Global Look Press
Захваченные в боях с ВСУ французские САУ «Цезарь», вполне вероятно, были отправлены на российский «Уралвагонзавод» для изучения. Это признали в самой Франции и подтвердили уральские оружейники. Благодаря массированной и разнообразной помощи Украине на поле боя может оказаться достаточно натовской тяжелой артиллерии. Если эти системы также станут трофеями, что полезного оттуда могут извлечь наши специалисты? Подробности...
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Байден с треском провалил свое главное обещание

Многие простые американки в одночасье превратились в мощнейшую движущую силу по всей стране Keiko Hiromi/AFLO/
Global Look Press
США охватили многотысячные протесты после отмены Верховным судом конституционного права женщин на аборт. Происходящее указывает не только на углубление раскола и усиление реваншистских настроений в американском обществе, но и на серьезные перемены за пределами страны, вплоть до изменения позиции по украинскому вопросу. Раздражение и разочарование выразили многие мировые лидеры, в том числе ближайшие союзники США. Подробности...
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«Шансы были минимальными»: Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

Экипаж Ил-76 пытался отвести самолет от столкновения с домами в Рязани Александр Рюмин/ТАСС
В Рязани после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Согласно данным Минобороны, он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой на рязанской авиабазе Дягилево. В результате четыре человека погибли, еще пятеро получили травмы различной степени тяжести. Что стало причиной авиакатастрофы и была ли у летчиков Ил-76 возможность ее избежать? Подробности...
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СВО – это Реконкиста по-русски

Владимир Добрынин
Владимир Добрынин, журналист
Россия – никакой не агрессор, а самый настоящий отвоевыватель земель, которые раньше ей принадлежали, но по прихоти некоторых политиков были временно (запомните это слово) утеряны. Подробности...
Обсуждение: 22 комментария

Чехия готовит новые антироссийские выходки

Вадим Трухачёв
Вадим Трухачёв, политолог, кандидат исторических наук, доцент РГГУ
Страной-председателем Евросоюза с 1 июля станет Чехия. Учитывая, что у власти в этой стране находятся фанатики-русофобы, полностью провалившие экономическую политику, ожидания от этого события самые мрачные. Подробности...
Обсуждение: 21 комментарий

Русское золото как звено новой системы международных расчетов

Глеб Простаков
Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Война за контроль над новой системой мировых финансовых расчетов уже ведется. И западные санкции против золота как универсальной меры стоимости и одной из весомых составляющих корзины валют играют немалую роль. Подробности...
Обсуждение: 7 комментариев
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Докуда дойдет русская армия

Подарок Макрона для русской армии

Обсуждение: 5 комментариев

Болгары сменили власть из-за России

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Юбилейный праздник выпускников «Алые паруса» прошел в Петербурге

В Петербурге состоялось одно из самых красочных шоу в мире – юбилейный, 30-й праздник выпускников «Алые паруса». На Дворцовой площади и акватории Невы выступили тысячи артистов. Главным зрелищем стали салют и проход брига «Россия» под алыми парусами
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Под Рязанью упал Ил-76 с горящим двигателем

Под Рязанью после возгорания одного из двигателей потерпел крушение военно-транспортный самолет Ил-76. Он выполнял учебно-тренировочный полет из Белгорода в Оренбург с дозаправкой в Дягилево. В результате аварии четыре человека погибли, еще пятеро ранены
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Умер солист «Ласкового мая» Юрий Шатунов

Популярный певец Юрий Шатунов, знаменитый по работе в группе «Ласковый май», скончался на 49-м году жизни. Широкую известность ему принесли хиты «Белые розы», «Лето», «Седая ночь». Причиной смерти стала острая сердечная недостаточность. У Шатунова остались жена и двое детей
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19:59
собственная новость

Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Вы слушали песни «Ласкового мая»?
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Какими неполитическими ресурсами могут быть полезны России освобожденные территории Украины?
  • Промышленность и трудовые ресурсы

  • Научный потенциал

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  • Рынки сбыта для бизнеса
Какие территории должна освободить Россия в ходе спецоперации на Украине?
  • Донбасс

  • Донбасс и юго-восток страны

  • Донбасс, юго-восток и центральную Украину

  • Всю территорию Украины
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    Главная тема


    Байден с треском провалил свое главное обещание

    тренировочные полеты


    Путин отреагировал на просьбу Лукашенко зеркально ответить на агрессивные действия авиации НАТО

    «боевой дух подорван»


    Эксперт заявил о деморализации польских наемников на Украине

    реакция на «шутку»


    Галкину подбили глаз яблоком в Израиле за слова в адрес россиян

    Видео

    «Шансы были минимальными»


    Эксперты оценили крушение Ил-76 в Рязани

    поставки газа


    Европа начала готовиться к самой суровой зиме

    кандидатство в Евросоюз


    Зачем ЕС вознес Украину и обидел Грузию

    демилитаризация Украины


    Куда российская армия двинется после Донбасса

    китайский опыт


    Ответ России нанесет ощутимый удар по экономике Литвы

    страна-председатель


    Вадим Трухачёв: Чехия готовит новые антироссийские выходки

    всемирная история


    Герман Садулаев: Запад искусственно создает угрозу голода

    универсальное мерило


    Глеб Простаков: Русское золото как звено новой системы международных расчетов

    на ваш взгляд


    Вы слушали песни «Ласкового мая»?

    Disney решила оплачивать сотрудницам транспортные расходы на аборт

    26 июня 2022, 06:42

    Текст: Антон Антонов

    Ряд крупнейших компаний в США заявили, что планируют выплачивать сотрудницам компенсацию транспортных расходов, если тем потребуется поехать в другой штат, чтобы сделать аборт.

    Bloomberg пишет, что в число таких компаний вошли банки JP Morgan Chase, Citibank, Goldman Sachs, одна из крупнейших в США сетей аптек CVS. Кроме того, подобные меры поддерживают IT-гиганты: Google, Amazon, Microsoft и Meta. Также оплачивать транспортные расходы, связанные с абортами, намерена Walt Disney Company, передает ТАСС.

    Напомним, США захлестнули многотысячные акции протеста в ответ на решение Верховного суда отменить знаменательное решение полувековой давности по делу «Роу против Уэйда», гарантирующее конституционное право на аборт.


    Путин отреагировал на просьбу Лукашенко зеркально ответить на агрессивные действия авиации НАТО
    		    25 июня 2022, 19:05
    Фото: Михаил Метцель/РИА Новости
    Текст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин ответил на просьбу белорусского коллеги Александра Лукашенко зеркально ответить на действия Запада и модернизировать белорусские самолеты так, чтобы они смогли нести ядерные заряды.

    «Нас очень беспокоят вопросы тренировочных полетов самолетов США и НАТО, которые тренируются нести ядерные боеголовки и ядерные заряды. Нас это очень напрягает. Прошу вас рассмотреть вопрос зеркального ответа на эти вещи. Без перебора. Они тренируются нести ядерные боеголовки – вы, пожалуйста, помогите нам хотя бы приспособить наши самолеты, которые у нас есть, которые могут нести ядерные заряды», – цитирует  Лукашенко РИА «Новости».

    Политик пояснил, что не имеет в виду расположение российских ядерных боеприпасов в Белоруссии «завтра», но с такими действиями НАТО «шутить нельзя».

    Лукашенко добавил, что тренировки НАТО означают, что они что-то задумали. «Иначе зачем тренироваться?» – задался вопросом он.

    Президент Белоруссии добавил, что уже поднимал этот вопрос раньше, и тему обсуждали в Минобороны России. «Хотелось бы услышать, как будут здесь развиваться события», – добавил глава белорусского государства.

    Путин считает, что сейчас нет необходимости отвечать на тренировочные полеты самолетов НАТО: «Вы сказали о том, что можно было бы ответить зеркально. Можно, но нам с вами даже зеркально на это отвечать нет необходимости». Однако, по его словам, «позаботиться, безусловно, об обеспечении нашей безопасности, безопасности Союзного государства и других стран ОДКБ, мы обязаны», передает ТАСС.

    Путин указал, что США хранят в странах Европы 200 ядерных тактических боезапасов, «в основном это атомные бомбы, в шести европейских странах – членах Североатлантического блока НАТО», для их применения подготовлено 257 самолетов. Глава российского государства подчеркнул, что эти американские вооружения находятся за пределами США. 

    Российская сторона в скором времени планирует передать белорусской комплексы «Искандер-М», которые, «как известно, могут применять как баллистические, так и крылатые ракеты, причем как в обычном, так и ядерном исполнении», заявил президент России.

    Также Лукашенко в ходе переговоров в субботу заявил, что Минску и Москве жизненно важно обсудить вопросы обороны и безопасности.

    Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу в ходе встречи с белорусским коллегой Виктором Хрениным заявил, что Москве и Минску следует срочно укрепить обороноспособность Союзного государства.

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    Коментарии (92)
    Евродепутат от Литвы признал победу России в ситуации с Калининградом
    		    25 июня 2022, 15:01
    Фото: Martynas16/wikipedia.org
    Текст: Кристина Цыцура

    Депутат Европарламента от Литвы Пятрас Ауштрявичюс в соцсети опубликовал пост, в котором прокомментировал обсуждение вопроса транзита грузов в Калининградскую область на уровне Еврокомиссии.

    Он отметил, что на этой неделе прошло уже несколько заседаний, и пока, как кажется, «все движется в пользу России».

    «День лета в Литве, тем временем в Брюсселе очень жарко по вопросу транзита в Калининград. И похоже Россия в данный момент побеждает», – пишет издание «Янтарный край» со ссылкой на пост Ауштрявичюса в Facebook* (запрещен в России – прим. ВЗГЛЯД).

    Депутат указал, что Литва заявила о необходимости сохранять ранее согласованную позицию, то есть речь идет о запрете на транзит в Калининградскую область санкционных товаров, а большинство стран ЕС ее в этом поддержали.

    Но, как пишет Ауштрявичюс, есть одна страна, которая предложила пересмотреть положение о санкциях. Не уточняется, о каком государстве идет речь. Именно мнение этой страны привело к тому, что Еврокомиссия начала дискуссии, в ходе которых «не было единства», а позже появился документ, разрешающий перевозку подсанкционных товаров.

    Ожидается, что документ Еврокомиссии будет опубликован на следующей неделе.

    Напомним, Литва уведомила власти Калининградской области о том, что с 18 июня прекратила пропускать попавшие под санкции товары, которые везут транзитом по железной дороге из регионов России в область. Во вторник, 21 июня, стало известно, что ограничения коснулись и грузовых автоперевозок.

    Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов.

    Позже глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, чем грозит Калининграду полная сухопутная блокада и как может ответить Россия. 

    * Организация (организации) ликвидированы или их деятельность запрещена в РФ

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    Коментарии (31)
    Президент Литвы отказался от компромисса с Россией по Калининграду

    25 июня 2022, 21:15

    Текст: Алексей Дегтярев

    Литовское правительство не пойдет на уступки России и начнет срочные консультации с Еврокомиссией, чтобы избежать ущерба для Вильнюса от антироссийских санкций, заявил литовский лидер Гитанас Науседа.

    «Литва должна сохранять и будет сохранять контроль за грузами, перевозимыми через свою территорию, и не может быть и речи о каких-либо «коридорах», – цитирует Науседу РБК.

    Вопрос транзита обсуждался с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, добавил он. По словам президента, Литва «должна применять и будет применять санкции ЕС».

    Напомним, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель заявил, что ЕС не собирается вводить блокаду Калининградской области, лишь заблокирует перемещение подсанкционных грузов. Позже Боррель заявил, что санкционные директивы, ограничивающие поступление товаров и грузов, будут пересмотрены.

    В МИД России и Кремле отмечали, что действия Литвы незаконны и противоречат международным договоренностям.

    Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев заявлял, что Москва в ближайшее время ответит на решение Вильнюса объявить транспортную блокаду Калининградской области, и жители Литвы серьезно ощутят на себе последствия этих мер.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему ЕС решил отречься от планов по блокаде Калининграда.

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    Коментарии (39)
    Британцы сравнили Зеленского с «досаждающей сыпью»

    25 июня 2022, 08:12

    Текст: Александра Юдина

    Читатели британского таблоида The Daily Mail резко отреагировали на выступление украинского президента Владимира Зеленского во время проходящего в Англии Гластонберийского музыкального фестиваля.

    Видеообращение Зеленского было накануне продемонстрировано посетителям фестиваля перед выступлением одной из групп. Британские пользователи поразились неуместной демонстрацией речи Зеленского, передает РИА «Новости».

    «Я думал, Гластонбери – это музыкальное мероприятие, а не место для встречи с несостоявшимся стендап-комиком», – заявил пользователь Malcolm2.

    «Отныне вы даже не сможете пойти на музыкальный фестиваль, чтобы отвлечься от подкаста Зеленского», – написал David J.

    «Этому парню нужно что-то делать, он, кажется, появляется повсюду, умоляя и прорицая. Это начинает сильно раздражать», – заметил Terri Maadi.

    «Я хочу пойти на концерт, чтобы послушать музыку, а не подвергаться мега-пропаганде», – возмутился global tai.

    «Он как досаждающая сыпь, которая появляется повсюду. Как британский налогоплательщик, я возмущен тем, что налоги идут на оружие для поддержки конфликта, который Зеленский может закончить», – указал David-Ian.

    «Обращаться сейчас к пьяным, одуревшим хиппи. Дела, должно быть, плохи», – отметил Chris Ray.

    «Зачем вплетать политику в фестиваль? Для подобных вещей есть свое время и место», – подчеркнул PR.

    «У этого парня нет другой одежды? Он одет как участник боев, но и близко не участвовал ни в каких битвах... Сплошная пантомима», – выразил мнение Gareth d.

    «Люди, к которым он обращается, Украину даже на карте найти не смогут», – заключил Pol Pott.

    Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». По словам главы государства, спецоперация предотвратила реальную опасность, которая нависла над Россией.

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    Коментарии (25)
    Галкину подбили глаз яблоком в Израиле за слова в адрес россиян
    		    25 июня 2022, 14:23
    Фото: @maxgalkinru
    Текст: Кристина Цыцура

    Артист Максим Галкин получил серьезный ушиб во время одного из концертов в Израиле, когда зритель кинул в него тяжелый фрукт после «шутки» в адрес россиян, пишут СМИ.

    Галкин пошутил, что граждан России будут кормить перловой кашей через решетку вместо бургеров из McDonalds, а также заявил о плохом качестве образования – «остались только инфоцыгане», пишет издание «Московский комсомолец».

    Позже Галкин разместил фото в соцсети, на котором видна синяя кожа вокруг глаза. Также артист извинился перед всеми, кого задели его слова. Он подчеркнул, что все сказанное – это лишь шутка.

    Подписчики Галкина завалили его комментариями в стиле «яблоко позора».

    На этот пост отреагировали российские блогеры.

    «Скорее, результат неудачной косметической процедуры. Или Алла Борисовна приложилась за плохой совет – «Срочно валим из Москвы!». Но нельзя не заметить общую потертость, унылость во взгляде», – заявила журналист Марина Ахмедова в своем Telegram-канале.

    Журналист Юрий Васильев в своем Telegram-канале пошутил: «К традиционным вариантам «выгнали из гестапо за жестокость» и «...из борделя за блядство» теперь можно будет добавить «огреб в Израиле за русофобию».

    А в канале Shit & Sable опубликовано изображение с юмористическим подтекстом.

    Ранее лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич рассказал, как побывал на концерте Максима Галкина в Израиле.

    Напомним, после начала специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины Макаревич и Галкин уехали в Израиль. При этом Макаревич еще до начала СВО признавался, что «с колоссальным трудом терпит» жизнь в России. 

     

    Коментарии (137)
    Украина назвала условия переговоров с Россией
    		    26 июня 2022, 02:58
    Фото: Felix Zahn/photothek.net/imago-images.de/Global Look Press
    Текст: Антон Антонов

    Для того, чтобы переговоры с Россией имели смысл, Украина должна «вытолкнуть» российские войска, заявили в совместной статье главы МИД Украины и Великобритании Дмитрий Кулеба и Лиз Трасс.

    В статье в Sunday Telegraph сказано, что ни «жители Украины», ни «остальной свободный мир» не могут «позволить себе чувствовать усталость», они «должны оставаться сильными и едиными», чтобы «обрести мир и защитить» свой «образ жизни». Кулеба и Трасс призвали «игнорировать пораженческие голоса, которые настаивают на том, что люди начинают уставать, и которые предлагают продать Украину в обмен на скорое завершение неумолимого ужаса», передает ТАСС.

    Киев и Лондон полагают, что Россия станет «серьезно относиться к переговорам только после того, как народ Украины вытолкнет войска». Кроме того, подчеркивается, что «не может быть достигнутого в ходе переговоров решения, которое повторяло бы Минские соглашения, за которые Украина заплатила своим суверенитетом, безопасностью и территориальной целостностью», соглашение не должно предполагать территориальные уступки Киевом.

    Также в статье содержится призыв «увеличить и ускорить поставки тяжелого вооружения», расширять санкциии против России и полностью отказаться от импорта российских энергоносителей.

    Напомним, глава украинской делегации на переговорах Давид Арахамия заявил, что Киев может вернуться к переговорам с Москвой к концу августа после того, как рассчитывает провести контрнаступление на некоторых участках. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что избранный украинской стороной стиль переговоров с российской не принес Киеву ничего хорошего. Он сообщал, что Украина не предлагала России возобновить переговоры после визита в Киев канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Италии Марио Драги. Последние переговоры сторон проходили в конце марта в Стамбуле.

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    Коментарии (32)
    Зеленский уволил послов Украины в пяти странах

    25 июня 2022, 13:17

    Текст: Кристина Цыцура

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об увольнении послов Украины в Грузии, Иране, Португалии, Ливане, Таджикистане, Словакии.

    Приказы опубликованы в субботу на сайте офиса главы страны.

    Своих должностей лишились следующие дипломаты: с должности посла Ирана Сергея Бурделяка, с поста посла Грузии – Игоря Долгова, Словакии – Юрия Мурашку, Португалии – Инну Огнивец, Ирана – Игоря Осташа, Таджикистана – Валерия Евдокимова, передает РИА «Новости».

    О причине увольнения не сообщается, а приказов о назначении других специалистов пока нет.

    Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский не собирается отправлять в отставку главу Службы безопасности Украины Ивана Баканова.

    Накануне стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский намерен снять своего друга детства и одноклассника Ивана Баканова с поста главы Службы безопасности Украины из-за провалов, которые могли привести в том числе к потере Киевом контроля над Херсоном. 

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    Коментарии (9)
    России пригрозили войной с Британией в случае казни наемников
    		    25 июня 2022, 11:51
    Фото: Константин Михальчевский/РИА Новости
    Текст: Александра Юдина

    Лондон может «объявить войну» России в случае, если осужденные в Донецкой народной республике британские наемники Шон Пиннер и Эйден Аслина будут казнены, выразил мнение журналист в газете Express.

    В материале подчеркивается, что британский премьер Борис Джонсон может «пойти ва-банк» в случае казни Аслина и Пиннера. Если она случится, то «эта война примет крайне опасный оборот, из которого, возможно, уже не будет возврата», передает «Газета.Ru».

    «Если эти казни продолжатся, у Британии и всего Запада не будет иного выбора, кроме как поднять ставки – больше оружия, больше санкций и, возможно, ударный самолет, о котором просил президент Зеленский», – отмечено в публикации.

    Напомним, 9 июня в Донецкой народной республике вынесли смертный приговор британским подданным Шону Пиннеру и Эйдену Эслину, а также марокканцу Саадуну Брагиму, обвиняемым в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. Осужденные смогут обжаловать приговор. Пиннер посоветовал наемникам не приезжать на Украину.

    Ранее Верховный суд Донецкой народной республики заявил, что не получал прошений о помиловании от приговоренных к смертной казни британских наемников. 

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    Коментарии (195)
    Эксперт заявил о деморализации польских наемников на Украине
    		    25 июня 2022, 16:16
    Фото: Mykhaylo Palinchak/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Алексей Дегтярев

    На данный момент на территории Украины находится около 6 тыс. наемных боевиков, из них порядка 1,8 тысяч – боевики из Польши, но их боевой дух подорван, заявил эксперт по безопасности Роман Насонов.

    «За истекшие сутки уничтожено подразделение польских наемников численностью до 80 человек. Численность наемников в зоне данного конфликта колебалась от максимальной – 20 тысяч – до находящихся сейчас чуть менее 6 тыс. [человек]», – заявил эксперт в беседе с телеканалом 360.

    Большинство наемников на Украине приехали из Польши, отметил он. Из них созданы несколько националистических подразделений.

    По его словам, сейчас боеспособность этих подразделений сильно снижена. Качество подготовки же самой украинской армии также оставляет желать лучшего.

    «О чем это говорит? Что в районе боевых действий часть подразделений – первое – сдается в плен. За истекшие сутки более 800 человек сдались в плен. Это значительная цифра даже по меркам серьезности данной операции», – уточнил Насонов.

    Он добавил, что целый батальон в последние сутки отказался выполнять боевые задачи.

    Ранее Минобороны России сообщило, что личный состав батальона территориальной обороны, дислоцированной во Львове, отказался участвовать в боевых действиях на Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствия тяжелого вооружения.

    Помощник министра МВД ЛНР Виталий Киселев заявлял, что около 600 украинских боевиков, среди которых есть раненые, сдались в плен союзным силам под Лисичанском, еще примерно 4,5 тысяч будут блокированы в самом городе.

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    Коментарии (34)
    Роскосмос впервые показал «мать дракона» космонавта Кикину в скафандре
    		    25 июня 2022, 10:13
    Фото: Роскосмос
    Текст: Кристина Цыцура

    Единственная женщина в отряде космонавтов Роскомоса Анна Кикина, она может стать первым представителем России, отправившимся на американском корабле Crew Dragon.

    Ее фото в скафандре США опубликовал Роскосмос в субботу в Telegram-канале.

      

    «Мать дракона», – подписал Роскосмос фото. На снимке видна Кикина, которая сидит в корабле Crew Dragon в американском скафандре.

    Запуск корабля запланирован на 1 сентября.

    «Запуск корабля Crew Dragon с экипажем Crew 5, в состав которого может быть включена Анна Кикина, планируется на 1 сентября», –  говорится в сообщении.

    В субботу Кикина отправится в США, где пройдет очередной этап подготовки к полету на американском корабле.

    «Она пройдет тренировки со скафандром, включая его подгонку по индивидуальным размерам, примет участие в лекционных занятиях по последним изменениям в работе некоторых систем американского корабля», – отметили в Роскосмосе.

    Ранее председатель правительства России подписал распоряжение, позволяющее госкорпорации «Роскосмос» провести переговоры с НАСА об исполнении соглашения по перекрестным полетам – российских космонавтов на американских кораблях и астронавтов США на «Союзах».

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    Хаматова ответила на вопрос об оставленном благотворительном фонде

    25 июня 2022, 19:52

    Текст: Алексей Дегтярев

    Фонд помощи детям «Подари жизнь», основанный Чулпан Хаматовой, сейчас работает «сам по себе», рассказала артистка.

    «Фонд работает сам по себе. И будет дальше работать. Я остаюсь его учредителем. Как и прежде, всеми силами буду помогать ему отсюда, как всегда и помогала, в качестве волонтера», – цитирует Хаматову «Комсомольская правда».

    Напомним, Хаматова уволилась из московского театра «Современник», в труппе которого состояла с 1998 года. Она покинула Россию сразу же после начала военной спецоперации на Украине. Артистка переехала жить в Латвию. Там она участвует в антироссийских акциях. 

     

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    Депутат назвал причины появления в Германии уполномоченного по защите прав русских
    		    25 июня 2022, 15:58
    Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press
    Текст: Андрей Резчиков

    Создание в Германии должности уполномоченного по защите прав русских – это ответ властей на запросы общества, мнение которого все чаще перевешивает в пользу России, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Матвейчев. По его словам, проблемы пятимиллионного русскоязычного населения Германии обострились после притока в страну украинских беженцев.

    «Власти Германии до последнего старались игнорировать проблему отношения к русскоязычным немцам. Это продолжалось бы и дальше, если бы не реакция общества. Назначение уполномоченного по защите прав русских – это явное признание проблемы», – считает зампредседателя думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев. 

    В Германии, напомнил депутат, проживает около 5 млн русскоязычных – это выходцы из бывших республик СССР, евреи, кавказцы, русские немцы. «Многие из них являются гражданами Германии, они участвуют в выборах. У кого-то есть вид на жительство. Их дети учатся в немецких школах, ходят в детские сады», – подчеркнул собеседник.

    Уполномоченным по защите прав русских в Германии стал выходец из Казахстана, депутат бундестага от «Альтернативы для Германии» (АдГ) Евгений Шмидт. Также идет процесс регистрации новой правозащитной НКО VADAR (Ассоциация по предотвращению дискриминации и изоляции русских немцев и русскоязычных сограждан в Германии). Она собирается оказывать юридическую помощь всем, кто будет сталкиваться с проявлениями дискриминации, преследованиями или нападениями.

    Проблемы русскоговорящих жителей страны усилились после появления в Германии украинских беженцев. «В школах и детских садах происходит травля детей. Поскольку украинские беженцы, по сути, ведут себя как сектанты, то делают все это очень дружно – несколько человек могут поставить на уши всю школу», – пояснил Матвейчев. – «Немцы все-таки народ воспитанный и понимают, что преобладание одной нации над другой – это расизм».

    Кроме того, согласно данным соцопросов, отметил политик, в Германии увеличилось число противников оказания помощи Украине (более 40%), за оказание такой помощи выступает 30% населения. «Общественное мнение в Германии стало перевешиваться в пользу России. Это происходит не в последнюю очередь из-за хамского поведения так называемых украинских беженцев. Правда о событиях на Украине постепенно доходит до немцев. Нынешний проамериканский правящий режим не может полностью игнорировать общественное мнение, он вынужден лавировать. Власти прекрасно понимают, что не смогут выполнять дальше свои функции, если на следующих выборах их снесут. Вот поэтому они пытаются делать вид, что будут решать проблему», – указал Матвейчев.

    Но, по мнению депутата, деятельность нового уполномоченного будет, скорее, имитацией. Решением проблемы стало бы нормальное соблюдение местных законов беженцами. «Беженцы из восточных стран уже изнасиловали пол-Германии, но немцы все стерпели и проглотили. Точно так же сейчас они терпят в отношении украинцев», – считает депутат.

    Матвейчев не видит каких-либо перспектив для межпарламентского сотрудничества по защите прав русскоязычного населения Германии. По его словам, при общении со знакомыми немцами по поводу запуска совместных проектов те отвечали отказом из-за опасений нарваться на неприятности «от американских спецслужб», поэтому «ни один немецкий парламентарий не будет взаимодействовать с российским парламентом».

    «Назначение уполномоченного по правам русских – это курс на имитацию. В таких условиях парламентское взаимодействие невозможно. У нас же было раньше огромное количество взаимодействий, а президент России Владимир Путин выступал с речью на немецком языке в бундестаге в сентябре 2001 года. Но по указке англосаксов немцы начали демонизировать Путина, отказались от выгодного сотрудничества с Россией – от дешевого газа, устраивают у себя в стране безработицу, сами провоцируют политические, экономические и прочие кризисы. А от взаимодействия с Госдумой они не получали такой же пользы, как от газа, поэтому тем более прекратили межпарламентское сотрудничество», – подытожил депутат.

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    Личный состав львовского батальона теробороны отказался ехать в Донбасс
    		    25 июня 2022, 12:33
    Фото: Mihir Melwani/
    Keystone Press Agency/
    Global Look Press
    Текст: Александра Юдина

    Личный состав батальона территориальной обороны, дислоцированной во Львове, отказался участвовать в боевых действиях на Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствия тяжелого вооружения, сообщили в Минобороны России.

    В подразделениях украинской армии и территориальной обороны продолжаются отказы от выполнения поставленных задач. Так, личный состав 64-го батальона 103-й бригады территориальной обороны, дислоцированной во Львове, отказался убывать в район боевых действий на Донбассе из-за укомплектования необученными резервистами и отсутствия тяжелого вооружения, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Отмечается также, что противник продолжает нести значительные потери. В результате ударов высокоточным оружием ВКС России по корпусам цинкового завода «Мегатекс» в населенном пункте Константиновка Донецкой народной Республики уничтожено до 80 польских наемников, 20 боевых бронированных машин и восемь установок реактивных систем залпового огня «Град». В районе Николаева за сутки уничтожено более 300 украинских военнослужащих и иностранных наемников, 35 единиц тяжелого вооружения.

    Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены живая сила и военная техника в 284-х районах, два склада боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в районе Волчеяровка Луганской народной республики, а также артиллерийские и минометные подразделения в 43 районах.

    В рамках контрбатарейной борьбы высокоточным оружием ВКС России на Донецком направлении поражено: восемь артиллерийских взводов РСЗО «Ураган» в районах Курахово, Украинск, Новоселовка Вторая, Воздвиженка и два артиллерийских взвода в районах Украинск, Яснобродовка, которые обстреливали город Донецк и другие населенные пункты Донецкой народной республики.

    В результате ударов авиации, ракетных войск и артиллерии уничтожено более 780 националистов, восемь танков и других боевых бронированных машин, три боевые машины РСЗО «Ураган», 10 орудий полевой артиллерии и минометов, 13 специальных автомобилей.

    Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожен 21 украинский беспилотный летательный аппарат в районах населенных пунктов: Попасная, Капитаново Луганской Народной Республики, Андреевка, Барвенково, Большие Проходы, Великая Камышеваха, Вербовка, Донецкое, Долгенькое, Изюм, Малые Проходы, Малая Камышеваха, Ольховатка, Червоный Шахтер Харьковской области, Пятихатка Днепропетровской области, Бобровый Кут, Малая Сейдеминуха, Молодежное Херсонской области и в районе острова Змеиный.

    Также перехвачена баллистическая ракета «Точка-У» в районе населенного пункта Молодежное Херсонской области и 16 реактивных снарядов системы залпового огня в районах населенных пунктов Бражковка, Глинское, Долгенькое Харьковской области, Авдеевка Донецкой Народной Республики и в районе острова Змеиный.

    Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 213 самолетов, 132 вертолета, 1355 беспилотных летательных аппаратов, 350 зенитных ракетных комплексов, 3797 танков и других боевых бронированных машин, 670 боевых машин реактивной системы залпового огня, 3012 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 3848 единиц специальной военной автомобильной техники.

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    Валуев рассказал о постоянном желании кого-нибудь ударить в Госдуме
    		   25 июня 2022, 16:11
    Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
    Текст: Кристина Цыцура

    Депутат Госдумы, бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев пошутил, что во время работы у него возникает желание кого-нибудь ударить.

    Валуева в ходе посещения турнира бойцовского промоушена «Наше Дело» спросили, бывали ли у него моменты, когда хочется кому-то на заседании «втащить».

    «Это единственная проблема с которой я живу в Государственной думе. Потому что все время хочется кому-то «втащить», а сделать это невозможно», – цитирует Валуева Sport24.

    Валуев ранее выступал в тяжелой весовой категории, чемпион мира по версии WBA (2005-2007, 2009), временный чемпион мира по версии WBA (2008-2009).

    Ранее Валуев напомнил историю оскорбленному формой СССР экс-премьеру Финляндии.

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    Володин подсказал украинцам, что делать с учебниками русского языка

    25 июня 2022, 09:56

    Текст: Александра Юдина

    Не стоит спешить изымать учебники русского языка и литературы на Украине, чтобы к 1 сентября не пришлось их искать, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    «Не спешите... На Украине новая волна русофобии. Главы областей отчитываются о проделанной работе. В Одесской области изъяли учебники русского языка и литературы, а из образовательной программы убрали всех русских писателей. В Николаевской – запретили русский язык в школах. А жителям Украины не надо спешить выбрасывать учебники по русскому языку. Отложите, пускай полежат до 1 сентября. Чтобы не пришлось потом их искать», – написал он в своем Telegram-канале.

    Володин отметил, что одна из задач специальной военной операции – восстановление прав и свобод граждан, «которые хотят говорить на родном языке, изучать его». Он подчеркнул, как правильно привлечь к ответственности украинских чиновников за нарушение прав людей.

    Ранее сообщалось, что русские язык и литературу больше не будут преподавать в учебных заведениях Одесской области с 1 августа.

    Такое решение приняли учебные заведения при формировании учебной программы на 2022–2023 годы. Ранее в школах Николаева ввели запрет на использование русского языка с 1 сентября.

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