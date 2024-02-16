Посольство России в Колумбии опровергло «шпионский» характер дела Вагина

Посольство России в Колумбии опровергло «шпионский» характер дела россиянина Вагина

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении дипмиссии, вопреки заявлениям россиянина его дело не имеет никакой политической или шпионской, подоплеки. Там добавили, что вместе с Вагиным по этому делу обвиняются три гражданина Колумбии, поэтому ссылки на русофобию со стороны подсудимого также не находят подтверждения, передает РИА «Новости».

Россиянин Сергей Вагин был задержан правоохранительными органами Колумбии 31 марта 2022 года и содержится сейчас под стражей в столичном пенитенциарном центре Ла-Пикота. Против Вагина возбуждено уголовное дело по трем статьям местного уголовного законодательства, по данным колумбийского следствия, вместе с сообщниками он участвовал в создании и незаконной работе букмекерской конторы.

Как заявили в российской дипмиссии, до задержания Вагин несколько лет находился на территории Колумбии незаконно, нарушил миграционное законодательство и занимался трудовой деятельностью, не имея на это права. В посольстве добавили, что. затягивание процесса объясняется регулярными ходатайствами россиянина о замене адвокатов.

В российском посольстве отметили, что к подсудимому было совершено шесть консульских визитов, в ходе одного из них Вагин сообщил, что после выхода на свободу возвращаться в Россию он не собирается и будет просить политического убежища в другой стране, название которой он не раскрыл.

«Регулярные переводы Вагина в одиночную камеру объясняются его частыми нарушениями правил внутреннего распорядка пенитенциарного учреждения и жалобами (в том числе коллективными) других заключенных на его поведение. При этом сам российский гражданин, постоянно жалующийся на предвзятое к себе отношение со стороны как сотрудников и руководства пенитенциарного учреждения, так и судебных инстанций, ни разу не подал в надзорные органы ни одной официальной жалобы несмотря на неоднократные рекомендации российских консульских сотрудников», – говорится в сообщении дипмиссии.