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Россия обвинила Косово в этнических чистках
МИД России обвинил Косово в этнических чистках
Режим премьер-министра непризнанного Косова Альбина Курти перешел к изгнанию сербов с их исконных земель, заявили в МИД России на фоне антисербских шагов косовских властей.
Ведомство напомнило о решении властей Косова запретить использование сербского динара на территории непризнанной республики, вслед за которым был запущен новый этап ликвидации административных и коммерческих структур, включая сеть филиалов «Почты Сербии», передает ТАСС.
«Преступный режим «премьера» Альбина Курти окончательно перешел к активной фазе антисербских этнических чисток – изгнанию сербов с их исконных земель», – говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.
Таким образом Приштина намерена избежать выполнения обязательств, прежде всего, по созданию Сообщества сербских муниципалитетов Косово, указала дипломат. Запад, поддерживая Курти, пытается наказать Белград за твердость в отстаивании суверенитета и сохранение дружественных отношений с Россией и другими государствами «вне евроатлантической орбиты», добавила Захарова.
На прошлой неделе президент Сербии Александр Вучич запросил заседание Совета Безопасности ООН из-за новых провокаций властей непризнанного Косово, в частности, из-за их решения запретить использование сербского динара.