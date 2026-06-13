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Двое мужчин в Киевской области открыли стрельбу по прохожим
Двое мужчин в украинском городе Ирпене Киевской области открыли стрельбу по прохожим, сообщило украинское издание «Старна.ua».
По данным издания, которое ссылается на местные паблики, мужчины стреляли в сторону прохожих, среди которых была женщина с ребенком, передает ТАСС.
Предварительно, стрелявшие были пьяны, из-за стрельбы был поврежден автомобиль. Полиция начала розыск мужчин, которые выбросили оружие и скрылись.
Как писала газета ВЗГЛЯД, пьяный боец ВСУ в начале июня убил двух человек в Киевской области. Пьяный дезертир ВСУ устроил стрельбу на севере Украины. При стрельбе в Киеве 13 июня погибли двое иностранцев.