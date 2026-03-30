Задержанные у военбазы США россиянки пребывают под стражей в миграционном центре

Задержанные у военбазы США россиянки пребывают в миграционном центре

Tекст: Катерина Туманова

Кристина и Наталия уже более трех месяцев находятся под стражей в иммиграционном центре Otay Mesa Detention Center в Калифорнии. Их статус не изменился с момента задержания, обе до сих пор значатся как находящиеся под стражей, выяснило РИА «Новости».

В январе посольство России в США подтвердило, что двух россиянок задержали после несанкционированного въезда на территорию военной базы Кэмп Пендлтон в Калифорнии. В российских СМИ сообщалось, что Кристина и Наталия могли по ошибке заехать на военный объект, следуя указаниям навигатора во время путешествия по США на автомобиле.

О задержанных в США россиянках известно, что Наталия переехала в США в ноябре 2021 года и подала заявление на политическое убежище. По ее словам, в апреле 2023 года она получила разрешение на работу, которое необходимо обновлять каждые два года. Эта информация содержится в публикациях Наталии в социальных сетях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, посольство России в Вашингтоне подтвердило, что россиянки были задержаны после «несанкционированного въезда» на военный объект. Задержанных у базы в США россиянок поместили в иммиграционный центр Сан-Диего. В феврале стало известно, что задержанные у военной базы США россиянки находились в стране нелегально.