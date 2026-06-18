Путин и лидеры АСЕАН собрались за закрытым рабочим завтраком

Tекст: Вера Басилая

В Казани состоялось второе заседание юбилейного саммита Россия – АСЕАН, где участники обсудили интеграционные процессы в формате закрытого рабочего завтрака, передает ТАСС.

Мероприятие прошло в закрытом для прессы режиме и было посвящено свободной дискуссии о развитии интеграции в Евразии.

В обсуждении также приняли участие генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев. На встрече планировалось заслушать доклад главы Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина об итогах делового форума, прошедшего накануне.

После завершения рабочего завтрака ожидаются заявления для журналистов от Владимира Путина и президента Филиппин Фердинанда Маркоса–младшего. Текущий саммит приурочен к 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.

Президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание саммита в Казани.

Перед началом мероприятия главы зарубежных делегаций сделали совместную фотографию.

В ходе встречи российский лидер предложил коллегам по АСЕАН свободную дискуссию по любым темам.