Украинство специально выращивалось в галицийской колбе как яд, который должен был отравить русское единство. Но сама эта колба возникла пятью веками ранее, когда самая западная часть Руси оказалась запертой в чуждом цивилизационном проекте.0 комментариев
Путин и лидеры АСЕАН собрались за закрытым рабочим завтраком
Президент России Владимир Путин и руководители стран АСЕАН продолжили работу на саммите в Казани, начав второе заседание в формате рабочего завтрака.
В Казани состоялось второе заседание юбилейного саммита Россия – АСЕАН, где участники обсудили интеграционные процессы в формате закрытого рабочего завтрака, передает ТАСС.
Мероприятие прошло в закрытом для прессы режиме и было посвящено свободной дискуссии о развитии интеграции в Евразии.
В обсуждении также приняли участие генеральный секретарь ШОС Нурлан Ермекбаев и председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Бакытжан Сагинтаев. На встрече планировалось заслушать доклад главы Торгово-промышленной палаты России Сергея Катырина об итогах делового форума, прошедшего накануне.
После завершения рабочего завтрака ожидаются заявления для журналистов от Владимира Путина и президента Филиппин Фердинанда Маркоса–младшего. Текущий саммит приурочен к 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии.
Президент России Владимир Путин открыл пленарное заседание саммита в Казани.
Перед началом мероприятия главы зарубежных делегаций сделали совместную фотографию.
В ходе встречи российский лидер предложил коллегам по АСЕАН свободную дискуссию по любым темам.