В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.16 комментариев
Названы основные тезисы об СВО из новых учебников истории
РБК перечислил основные тезисы об СВО из новых учебников истории
В новом, едином для всей страны учебнике истории для старшеклассников, представленном накануне в Москве, полностью переработан раздел, посвященный 1970-м, 1980-м, 1990-м и 2000-м годам, а также добавлен раздел о российской специальной военной операции на Украине.
Так, в новом учебнике истории говорится, что в начале XXI века Россия рассчитывала на добрососедские отношения с США и Западом, однако усиление нашей страны, произошедшее в начале 2000-х, Вашингтон не устроило. В бывших республиках СССР «спонсировалась откровенная русофобия», Россию стремились втянуть в череду конфликтов и «цветных революций», пишет РБК, приводя основные тезисы нового учебника.
Авторы учебника подчеркивают, что США не скрывали своей цели, которая заключалась в расчленении России и установлении контроля над ее ресурсами.
Украину стали готовить на роль «главного тарана» против России. Несколько поколений граждан этой страны начиная с 1990-х годов воспитывались на неприязни к России и неонацистских идеях, говорится в учебнике. В тексте уточняется, что украинский неонацизм не является прямым повторением германского национал-социализма 1920–1940-х годов. Этот термин объясняется как «озлобленное национальное, языковое, культурное насилие агрессивного меньшинства над большинством».
Содержится в учебнике параграф под названием «Украина – ультранационалистическое государство». Авторы рассказывают, что все началось с «тотального сноса памятников, связанных с СССР», а после уничтожалось все, что так или иначе «связано с Россией».
Также старшеклассникам разъясняется, что целью СВО на Украине является «защита Донбасса и упредительное обеспечение безопасности России». Авторы напоминают, как жителей Донбасса на Украине называли «террористами» за то, что «они хотели остаться русскими». Русскими людьми называются «и великороссы, и татары, и украинцы, и дагестанцы, и башкиры».
Подчеркивается, что спецоперация сплотила российское общество, людей разных возрастов и профессий. Граждане нашей страны гордятся бойцами СВО, собирают для них гуманитарную помощь, говорится в тексте учебника. Российским военным «противостоит идеологически прокачанная, оснащенная оружием НАТО, подготовленная по их стандартам армия ВСУ, пополняемая зарубежными наемниками и инструкторами», говорится в новом разделе.
Накануне о новом учебнике истории рассказал помощник президента России, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), один из авторов учебников Владимир Мединский.