Названы основные тезисы об СВО из новых учебников истории

В Совфеде оценили итоги встречи по Украине в Джидде

Сенатор Долгов: Попытка Вашингтона настроить нейтральные государства против России на встрече в Джидде провалилась

Tекст: Илья Абрамов

«Никакого мирного урегулирования ситуации на Украине без участия России быть не может. И мы неоднократно говорили, что ключевой аспект решения вопроса – обеспечение безопасности нашей страны», – сказал сенатор Константин Долгов.

«Скорее всего, инициатором встречи в Джидде выступали Штаты, которые хотели расширить антироссийскую коалицию. Для этого и были приглашены государства, занявшие преимущественно нейтральную позицию по СВО», – отмечает собеседник.

«Но попытка очевидно провалилась. Страны понимают, что их долгосрочные интересы куда важнее мнения и планов Вашингтона. Но также стоит признать тот факт, что США нацелены на игру вдолгую. И они продолжат работать на достижение своих целей», – акцентировал он.

«Кроме того, я бы не стал слишком сильно радоваться тому, что Украина отошла от так называемой формулы мира Зеленского. Любые предложения со стороны киевских властей на самом деле исходят из Вашингтона. А США не оставляют идеи максимального ослабления России», – подчеркнул сенатор.

«России сейчас необходимо разъяснять свою точку зрения тем странам, которые готовы объективно подходить к оценке украинского конфликта. Кроме того, нам необходимо формировать новую реальность непосредственно на поле боя. Именно на фронте будет поставлена точка в этом противостоянии», – пояснил Долгов.

Сенатор Андрей Климов также дал оценку прошедшим в Джидде переговорам. «Я не очень доверяю американским СМИ и тем более бюрократам из ЕС, но знаю, что если бы им было чем похвалиться, то они бы уже это сделали на 300% минимум», – написал он в своем Telegram-канале.

«Похоже, что хвастаться оказалось нечем. Представители нейтральных государств не стали бездумно выполнять указания западных стран и не примкнули к антироссийской коалиции. Остальное пока детали, хотя и небезынтересные для специалистов», – подчеркнул сенатор.

Ранее глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что делегация страны в ходе консультаций в саудовском городе Джидда, состоявшихся 5–6 июля, провела двусторонние переговоры с эмиссарами более чем трех десятков государств. Об этом он написал в своем Telegram-канале. Подчеркивается, что встречи были посвящены реализации «формулы мира» и проходили на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике.

По его словам, в Джидде обсуждались вопросы обороны, предоставления Украине гарантий безопасности, а также судьба зернового соглашения. Он уточнил, что делегация встретилась с представителями Бахрейна, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Катара, Норвегии, Польши, Республики Корея, Саудовской Аравии, Словакии, США, Турции, Финляндии, Франции, Швеции, ЮАР и Японии, а также с «крупным чиновником» Европейской комиссии.

В ходе переговоров Эр-Рияд представил собственный план по урегулированию конфликта на Украине. Об этом сообщает немецкое информационное агентство DPA. Отмечается, что инициатива была подготовлена не только саудовскими властями, но и «еще рядом стран». Подчеркивается, что Россия была проинформирована о плане.

Уточняется, что предлагаемые договоренности подразумевает целостность Украины, прекращение огня на всех фронтах, начало мирных переговоров под эгидой ООН и обмен пленными. Как подчеркнули в издании Corriere della Sera, участники встречи в Джидде уже после первого дня консультаций достигли соглашения по двум вопросам.

В частности, подчеркивается, что стороны договорились о необходимости уважения территориальной целостности Украины. Кроме того, было решено сформировать рабочие группы по ключевым проблемам десяти пунктов «формулы мира», которые ранее предлагались офисом Зеленского.

Итоги консультаций в Джидде в своем Telegram-канале прокомментировал сенатор РФ Алексей Пушков. По его мнению, участники встречи поддержали «общие принципы, которые они провозглашают в ООН в своих официальных декларациях». Тем не менее он подчеркнул, что сами же западные страны редко им следуют, что показывает опыт Сербии, Ирака и Ливии.

Пушков отмечает, что встреча не стала «новой платформой единства» для США и их союзников, поскольку подходы к разрешению конфликта между союзниками Украины и ведущими странами Глобального Юга «остаются очень разными».

Напомним, в субботу начались консультации по Украине в Джидде. В них приняли участие около 30 государств. Встреча продлилась два дня. Россию на переговоры не пригласили, однако власти Саудовской Аравии пообещали проинформировать Москву об ее итогах.