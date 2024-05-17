Если несогласие с выбором соотечественников может привести к попытке убить главу правительства, то значит устойчивая демократия в странах Восточной Европы так и не была построена, несмотря на обещанное Западом стабильное развитие.0 комментариев
Школьник пытался задушить 10-летнюю девочку у мемориала в Самаре
Школьник избил и пытался задушить 10-летнюю девочку у мемориала в Самаре
Подросток в Самаре набросился на 10-летнюю школьницу, избил девочку и попытался ее задушить, она доставлена в больницу, следователи начали проверку, сообщил 360.ru.
Нападение произошло у мемориала воинской славы в Самаре, отмечается, что подросток был не один, а с друзьями, но бил девочку только один школьник. Спас ребенка от разъяренного хулигана мужчина, проходивший мимо, который вмешался в драку, передает канал «360».
В СК сообщили, что по факту избиения Ленинским межрайонным следственным отделом города Самары СУ СКР по Самарской области начата доследственная проверка.
Ранее в Минусинске 16-летний подросток избил двух студенток местного колледжа из-за их причесок, пострадавшие с телесными повреждениями госпитализированы.