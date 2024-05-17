Если несогласие с выбором соотечественников может привести к попытке убить главу правительства, то значит устойчивая демократия в странах Восточной Европы так и не была построена, несмотря на обещанное Западом стабильное развитие.0 комментариев
Пожар произошел в здании у аэропорта Минвод
На территории перед аэропортом Минеральных Вод в пятницу произошел пожар, вспыхнуло двухэтажное здание, сообщила пресс-служба МЧС России.
По информации ведомства, огонь охватил 150 кв. метров, в 15.48 пожар локализовали, передает ТАСС.
Предварительно установлено, что причиной происшествия стало нарушение правил проведения огневых работ, сообщил источник агентства в оперативных службах. На работу аэропорта инцидент не повлиял.
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