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    Если несогласие с выбором соотечественников может привести к попытке убить главу правительства, то значит устойчивая демократия в странах Восточной Европы так и не была построена, несмотря на обещанное Западом стабильное развитие.

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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева «Кормили русские. Украинцы по нам стреляли»

    Мариупольцы вспоминают, что когда только начинался штурм города, настроения были разные. Но когда пришли «азовцы» и начали бесчинствовать, никому уже объяснять ничего не надо было.

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    Владимир Можегов Владимир Можегов Фильм «Гражданская война» готовит Америку к революции

    Кто главный адресат сегодняшнего послания? Бунтующие пропалестинские левые? Может быть, исламисты, которые должны будут присоединиться к ним на следующем этапе бунта? Ясно лишь, что установки «Гражданской войны» гораздо более зловещи, нежели установки «Джокера».

    13 комментариев
    18 мая 2024, 02:22 • Новости дня

    В группировке войск «Центр» организовали базу для ремонта дронов

    В группировке войск «Центр» организовали базу для ремонта дронов, где военные сами восстанавливают беспилотники

    Tекст: Денис Тельманов

    Военнослужащие группировки войск «Центр» создали в тыловом районе базу по ремонту беспилотников. Об этом сообщили в Минобороны России

    «Военнослужащие группировки войск «Центр» организовали центр комплексного обслуживания и ремонта беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), используемых в ходе выполнения боевых задач на авдеевском направлении», – рассказали в ведомстве, передает ТАСС

    Отмечается, что в ремонтном центре восстанавливают поврежденные и трофейные беспилотники, модернизируют их, меняют прошивку. Ремонт дронов проходит круглосуточно.

    На базе также организованы курсы для военнослужащих, где они изучают основы работы с дронами и оттачивают мастерство пилотирования.

    15 мая 2024, 15:41 • Новости дня
    Путин объяснил решение назначить Белоусова главой Минобороны

    Путин: Назначение Белоусова в Минобороны связано с ростом военных расходов

    Путин объяснил решение назначить Белоусова главой Минобороны
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Назначение Андрея Белоусова министром обороны России связано с тем, что расходы на военную составляющую растут, заявил президент Владимир Путин на встрече с командующими войсками военных округов в среду.

    «Новым министром обороны назначен Белоусов Андрей Рэмович. Связано это не в последнюю очередь с тем, что расходы на военную составляющую растут», – приводит его слова ТАСС.

    Накануне Белоусов, выступая в Совете Федерации, заявил, что в условиях СВО ключевой задачей остается достижение победы с минимальными человеческими потерями.

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    15 мая 2024, 20:07 • Новости дня
    Названы новые командующие Московским и Ленинградским военными округами

    Генерал Лапин возглавил Ленинградский военный округ, генерал Кузовлев – Московский

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Герой России генерал-полковник Александр Лапин возглавил Ленинградский военный округ, генерал-полковник Сергей Кузовлев – войска Московского. Их новые должности приводятся в опубликованном на сайте Кремля перечне участников встречи с президентом Владимиром Путиным.

    Лапин ранее занимал должность первого заместителя – начальника штаба Сухопутных войск, а Кузовлев возглавлял Южный военный округ, передает ТАСС.

    Герой России генерал-полковник Геннадий Анашкин стал врио командующего войсками Южного военного округа, генерал-лейтенант Александр Санчик – войсками Восточного.

    Анашкин до этого назначения был командующим 8-й гвардейской общевойсковой армией. Санчик занимал должность начальника штаба – первого заместителя командующего войсками Восточного военного округа.

    Ранее генерал-лейтенант запаса, член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулев заявил, что основной задачей генерал-полковника Александра Лапина является обеспечение сил СВО оружием перед контрнаступлением украинских войск.

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    16 мая 2024, 09:15 • Новости дня
    Шойгу назвал основную задачу на новом посту

    Шойгу заявил, что СВО остается его основной задачей на посту секретаря Совбеза

    Шойгу назвал основную задачу на новом посту
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Главной задачей по-прежнему остается специальная военная операция – производство боеприпасов, вооружение и военная техника, сказал секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину, комментируя начало работы на новом посту.

    «Считаю, что для нас для всех это основная задача», – передает ТАСС слова Шойгу.

    Шойгу отметил, что на всех направлениях российские силы ведут наступление, оно идет «довольно неплохо». Секретарь Совбеза РФ выразил надежду, что такое движение продолжится и дальше. Для этого, по его словам, созданы резервы.

    Накануне президент Владимир Путин заявил, что Сергей Шойгу, назначенный секретарем Совета безопасности России, будет также курировать комиссию ВПК и обеспечивать сотрудничество с зарубежными странами.

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    16 мая 2024, 09:02 • Новости дня
    Минобороны: ЗРК «Тор» отлично справляется с уничтожением Storm Shadow
    Минобороны: ЗРК «Тор» отлично справляется с уничтожением Storm Shadow
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Расчеты ЗРК «Тор-М2» группировки войск «Восток» прикрывают работу российских войск на первой линии обороны. Комплекс отлично справляется с уничтожением ракет Storm Shadow, сообщили в Минобороны.

    Как приводит Минобороны слова начальника расчета с позывным Балова, Storm Shadow – достаточно сложная цель, поскольку она низко летит, но комплекс с ней отлично справляется, передает ТАСС.

    По данным Минобороны, расчеты «Тор-М2» группировки войск «Восток» прикрывают гражданские объекты и войска первых эшелонов на Южно-Донецком направлении, на счету каждого расчета планирующие авиабомбы, беспилотники, самолеты и вертолеты. Комплекс может работать как в ручном, так и в автоматическом режиме, система «сама контролирует обозначенное воздушное пространство и самостоятельно захватывает все воздушные цели, не опознанные системой «свой-чужой».

    Ранее начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что на территории Харьковской области расчетом зенитно-ракетного комплекса «Тор-М2» сбита ракета «Точка-У».

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    15 мая 2024, 13:44 • Новости дня
    Эксперт: Российские системы ПВО успешно адаптируются к отражению ракет ATACMS

    Военный эксперт Леонков: Российские системы ПВО демонстрируют растущую эффективность в отражении ударов ATACMS

    Эксперт: Российские системы ПВО успешно адаптируются к отражению ракет ATACMS
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Обстрел полуострова Крым с применением ракет ATACMS в очередной раз продемонстрировал слаженность и эффективность российских систем ПВО. Несмотря на грозную репутацию боеприпаса, российские военные успешно адаптируются к противостоянию с этой угрозой, сказал военный эксперт Алексей Леонков. Ранее российские системы ПВО РФ отразили атаку ВСУ по территории Крыма.

    «Атака по Крыму, предпринятая противником в ночь на среду, оказалась достаточно масштабной. Скорее всего, наземные комплексы, с которых и запускались ракеты ATACMS, были расположены в районе между Одессой и Николаевым. Судя по всему, удары планировались долго, а в выборе целей ВСУ помогали их западные союзники», – сказал военный эксперт Алексей Леонков.

    «Не исключаю, что в рамках атаки были задействованы системы искусственного интеллекта. Скорее всего, с их помощью и осуществлялось наведение боеприпасов на интересующие Украину объекты. Все это в совокупности сделало процесс противодействия обстрелу невероятно сложным», – подчеркивает он.

    «Тем не менее, ВС РФ в очередной раз продемонстрировали поразительную слаженность и эффективность. Несмотря на то, что ракеты ATACMS имеют весьма грозную репутацию, мы в кратчайшие сроки сумели приспособиться к противостоянию с ними. Как показала практика, в настоящий момент мы способны выдерживать натиск даже десяти этих боеприпасов», – отмечает собеседник.

    «Добиться этого удалось за счет использования комплексов ПВО, имеющих возможность достаточно быстро менять позицию. Таким образом, наши военные при необходимости могут усилить направление, по которому приходится основная сила удара. Данная тактика получила название инициативной эшелонированной системы противовоздушной обороны», – акцентирует эксперт.

    «Однако, несмотря на безусловные успехи российской армии, важно помнить, что ПВО не может обеспечить стопроцентную безопасность той или иной территории. В конфликте всегда присутствует определенный элемент неожиданности. Поэтому нам необходимо всегда сохранять бдительность и неустанно работать по совершенствованию средств обороны», – резюмирует Леонков.

    Ранее российские системы ПВО отразили ракетную атаку ВСУ по территории Крыма. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Министерства обороны. По данным ведомства, над территорией полуострова было уничтожено десять американских оперативно-тактических боеприпасов ATACMS.

    После обстрела в Севастополе были обнаружены несдетонировавшие части ликвидированных ракет. Губернатор города Михаил Развожаев в своем Telegram-канале призвал жителей города проявить максимальную осторожность и не прикасаться к подозрительным предметам, лежащим на улице.

    Речь идет о подзарядных боеприпасах М74, представляющих собой стальную оболочку, наполненную взрывчатым веществом. При столкновении с целью они также выпускают стальные детали, содержащиеся внутри конструкции. Радиус поражения модели составляет приблизительно 15 метров.

    Помимо Крыма, атака ВСУ затронула и другие регионы России. Так, над территорией Белгородской области были уничтожены две противорадиолокационные ракеты  HARM, две управляемые авиабомбы «Hammer», два реактивных снаряда РСЗО «Ольха» и девять БПЛА. В Курской области ликвидировали пять беспилотников, а в Брянской перехваченными оказались три дрона.

    Ранее британский министр обороны Грант Шаппе подтвердил, что у Украины имеется разрешение Лондона на использование оружия королевства для нанесения ударов по территории Крыма.

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    15 мая 2024, 03:22 • Новости дня
    Развожаев сообщил об отражении в Севастополе массированной ракетной атаки ВСУ

    Губернатор Севастополя сообщил об отражении массированной ракетной атаки ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские военные отразили массированную атаку ВСУ на Севастополь, сообщил губернатор региона Михаил Развожаев.

    «Обломки сбитой ракеты упали в частном секторе в районе улицы Федоровской», – написал Развожаев в своем Telegram-канале, добавив, что в данный момент информация о пострадавших уточняется.

    Он уточнил, что силы ПВО сбили несколько ракет в районе аэродрома Бельбек и над акваторией Севастополя. Тип сбитых ракет уточняется.

    По словам губернатора, повреждений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано.

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    15 мая 2024, 05:41 • Новости дня
    В Белгородской области сбиты несколько воздушных целей, пострадали два человека

    Над Белгородом сработала система ПВО, сбиты несколько воздушных целей, пострадали два человека

    Tекст: Денис Тельманов

    В Белгородской области в результате атаки ВСУ пострадали два человека, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

    «Пострадали двое жителей... оказывается вся необходимая помощь», – написал Гладков в своем Telegram-канале.

    Он сообщил, что поселке Дубовое из-за прямого попадания снаряда загорелся частный дом. В итоге женщина получила ранение плеча, а у мужчины – ожоги. Оба доставлены в областную клиническую больницу.

    Кроме того различные повреждения отмечены в частных жилых домовладениях, также повреждена линия электропередачи.

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    15 мая 2024, 08:18 • Новости дня
    Минобороны показало уничтожение опорников ВСУ на правом берегу Днепра

    Tекст: Ольга Никитина

    Минобороны России опубликовало видео уничтожения опорных пунктов Вооруженных сил Украины на правом берегу Днепра с помощью РСЗО «Ураган».

    Видео размещено в Telegram-канале военного ведомства.

    Накануне сообщалось, что группировка войск «Днепр» за сутки уничтожила 28 пунктов управления беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) ВСУ на Херсонском направлении.

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    15 мая 2024, 03:14 • Новости дня
    Британия заменит часть экипажей военных кораблей машинами

    Британия сократит экипажи военных кораблей со 100 до 400 человек за счет машин

    Tекст: Денис Тельманов

    Часть экипажа на новых военных кораблях королевского флота Великобритании будет заменена машинами. Об этом заявил глава британского королевского флота адмирал Бен Ки.

    «Развитие технологий означает, что машины могут взять на себя функции, традиционно выполняемые большим количеством военно-морского персонала», – сказал Ки, передает ТАСС со ссылкой на газету Times.

    По данным издания, экипаж новых кораблей может составлять 100 человек вместо 400. Это поможет решить кадровый кризис, который охватил британские вооруженные силы.

    Ранее министр обороны Британии Грант Шаппс заявлял, что военно-морские силы Великобритании получат до шести новых кораблей, оснащенных лазерным оружием.

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    15 мая 2024, 05:27 • Новости дня
    Российские штурмовики уничтожили технику и живую силу ВСУ

    Российские штурмовики Су-25 в зоне ответственности группировки войск «Центр»

    Tекст: Денис Тельманов

    Российские штурмовики Су-25 уничтожили технику и живую силу ВСУ в зоне ответственности группировки «Центр», сообщили в Минобороны.

    Удар наносился по замаскированным целям неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам.

    «В результате выполнения полетного задания уничтожена спецтехника и живая сила противника», – передает сообщение военного ведомства ТАСС.

    После выполнения задачи экипажи вернулись на аэродром вылета.

    «По докладу передового авиационного наводчика попали отлично... Победа будет за нами!» – сказал летчик Су-25 по имени Максим.

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    15 мая 2024, 05:50 • Новости дня
    Минометы «Тюльпан» уничтожили укрепления ВСУ на южнодонецком направлении

    Тяжелые 240-мм минометы «Тюльпан» уничтожили укрепленные позиции ВСУ на южнодонецком направлении

    Tекст: Денис Тельманов

    Группировка войск «Восток» применила 240-мм минометы особой мощности 2С4 «Тюльпан» для уничтожения укрепленных позиций и пунктов управления ВСУ на южнодонецком направлении, сообщило Минобороны России.

    «Расчеты 240-мм самоходных минометов особой мощности 2С4 «Тюльпан» артиллерийского соединения группировки войск «Восток» из Бурятии уничтожили укрепленные позиции и заглубленные пункты управления ВСУ в районе села Старомайорское на южнодонецком направлении», – передает ТАСС сообщение ведомства.

    Отмечается, что «Тюльпаны» обладают особой мощностью и способны уничтожать укрепленные опорные пункты и бронетехнику противника. Крупнокалиберный снаряд миномета пробивает три метра бетона.

    Для стрельбы применяются боеприпасы нескольких видов, в том числе активно-реактивные снаряды, позволяющие уничтожать цели на расстоянии до 20 километров.

    Сейчас основные цели подразделения минометчиков находятся в южной части села Старомайорское на Времевском участке фронта.

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    15 мая 2024, 15:50 • Новости дня
    Путин: Взаимоотношение между «пушками» и «маслом» должно быть органически вписано в общую стратегию развития
    Путин: Взаимоотношение между «пушками» и «маслом» должно быть органически вписано в общую стратегию развития
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Взаимоотношение между «пушками» и «маслом» должно быть органически вписано в стратегию развития России, заявил президент России Владимир Путин во время встречи с командующими войсками военных округов.

    «Мы, увеличивая расходы на оборону и безопасность, все-таки исходим из того, что все социальные обязательства должны быть исполнены перед гражданами, должны быть достигнуты и должны быть достигаемы наши цели национального развития по всем направлениям, включая социальное. Имею в виду образование, здравоохранение, поддержку ветеранов, обеспечение пенсионного обслуживания и так далее. Все это должно быть, безусловно, исполнено при растущих расходах на оборону», – заявил Путин, сообщает официальный сайт президента России.

    Глава государства отметил, что растущие расходы на оборону и безопасность так или иначе органически связаны и с гражданскими отраслями производства, что дает в свою очередь толчок развитию промышленности в целом, сохраняет и увеличивает рабочие места в стране.

    «Но это взаимоотношение между так называемыми «пушками» и «маслом» должно быть органически вписано в общую стратегию развития государства Российского. Надеюсь, что Андрей Рэмович справится с этой задачей наилучшим образом», – заявил Путин.

    Ранее Путин заявил, что назначение Белоусова в Минобороны связано с ростом военных расходов.

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    15 мая 2024, 16:40 • Новости дня
    Путин: Для развития оборонных отраслей нужно сделать еще больше

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин на совещании по развитию оборонно-промышленного комплекса поставил задачу сделать еще больше для развития оборонных отраслей производства.

    «Нам всем вместе нужно обеспечить потребности Вооруженных сил России для эффективной работы в зоне боевого соприкосновения в рамках проведения специальной военной операции. При этом нужно без всяких преувеличений еще больше сделать – сделано немало, нужно ее больше сделать – для развития оборонных отраслей производства», – передает ТАСС слова Путина.

    Ранее кабмин продлил госпрограмму по развитию российского ОПК.

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    16 мая 2024, 12:07 • Новости дня
    Боевые возможности группировки РВСН нарастили за счет ввода новых ракетных комплексов

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боевые возможности группировки Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) наращиваются за счет ввода в боевой состав новых ракетных комплексов, заявил командующий РВСН генерал-полковник Сергей Каракаев.

    Как говорится в сообщении Минобороны, на заседании Военного совета РВСН командующий уделил особое внимание вопросу наращивания боеспособности группировки РВСН за счет ввода в состав новых ракетных комплексов, передает ТАСС.

    Сейчас в РВСН идет процесс замены МБР «Тополь-М» на «Ярс», на боевое дежурство в Ясненском соединении РВСН заступил гиперзвуковой комплекс «Авангард», продолжаются испытания перспективной МБР «Сармат».

    Как заявил Каракаев, в РВСН обеспечено поддержание выучки соединений на уровне, гарантирующем успешное выполнение задач.

    Как сообщили в Минобороны, в мероприятии приняли участие руководящий состав РВСН, командование ракетных объединений, соединений и воинских частей.

    Ранее источник в ОПК сообщил, что в 2024 году РВСН полностью прекратят эксплуатацию межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь».

    Напомним, источник в ОПК сообщил также, что конверсионная ракета-носитель (РН) легкого класса «Старт-1М» создается в Московском институте теплотехники (МИТ) на базе (МБР) «Тополь-М».

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    17 мая 2024, 23:30 • Новости дня
    Беглов: Взрыв в Военной академии связи в Петербурге не связан с терроризмом

    Губернатор Петербурга заявил, что ЧП в Военной академии связи им. Буденного не связано с терроризмом

    Tекст: Денис Тельманов

    ЧП в Военной академии связи имени С. М. Буденного в Петербурге, в результате которого пострадали люди, не связано с терроризмом. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов.

    «Происшествие в Академии связи имени Буденного находится в зоне ответственности министерства обороны и не носит террористического характера», – приводит слова Беглова ТАСС.

    По словам губернатора, причины произошедшего устанавливают специалисты, пострадавшим оказывается помощь.

    Отмечается, что на хозяйственной территории академии произошел взрыв боеприпаса времен Великой Отечественной войны. В результате пострадали семеро военнослужащих.

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