Подполье: ВС России нанесли удар по воинской части ВСУ в пригороде Одессы

Tекст: Дарья Григоренко

По словам Лебедева, удар был нанесен в 15:20 по местному времени. Попадание было точным, в результате чего сдетонировал склад с боеприпасами. «Одесское сопротивление сообщает, что прилетело в поселок Дачное, в военную часть. Прилет был очень мощный, с сильной детонацией», – рассказал он, передает РИА «Новости».

Он подчеркнул, что скорые и пожарные поехали к месту прилета только в 15.55. По его словам, «исходя из мощности удара, можно быть уверенным, что попало в склад со снарядами».

Данные подполья свидетельствуют, что в последнее время в сторону этой части регулярно, по три раза в день, проезжали грузовики с военной техникой. Фотографии, предоставленные Лебедевым, демонстрируют большой столб дыма, поднимающийся над местом происшествия.

В пятницу в Минобороны сообщили, что в последние семь дней Российская армия нанесла 28 групповых ударов по командным пунктам, объектам военной аэродромной инфраструктуры, средствам ПВО и арсеналам ВСУ.

Ранее сообщалось, что ВС России нанесли удар по складу ГСМ и ракетному цеху в Николаеве.