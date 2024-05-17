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ВС России за неделю нанесли 28 групповых ударов по командным пунктам и объектам ВСУ
ВС России за неделю нанесли 28 групповых ударов по командным пунктам и цехам производства дронов
В последние семь дней российская армия нанесла 28 групповых ударов по командным пунктам, объектам военной аэродромной инфраструктуры, средствам ПВО и арсеналам ВСУ, сообщило Минобороны Росси.
ВС России с 11 по 17 мая также поразили базы горючего, цеха по производству и места хранения безэкипажных катеров и ударных беспилотников для украинской армии, указало ведомство в своем Telegram-канале. Поражались и пункты временной дислокации подразделений нацформирований и иностранных наемников.
За неделю группировка «Север» освободила 12 населенных пунктов в Харьковской области: Борисовку, Бугроватку, Гатище, Глубокое, Красное, Лукьянцы, Мороховец, Огурцово, Олейниково, Плетеневку, Пыльную, Стрелечью. Группировка продолжает продвижение вглубь обороны ВСУ.
Поражены живая сила и техника пяти бригад ВСУ, четырех бригад теробороны и 15-го пограничного отряда Украины у Веселого, Волчанска, Дергачей, Нескучного, Красного и Липцов в Харьковской области. Также отражена 21 контратака украинских штурмовиков у Глубокого, Тихого и Старицы в Харьковской области.
ВСУ в зоне ответственности группировки потеряли до 1175 человек, 10 танков, 14 боевых бронированных машин, 13 боевых машин РСЗО, включая шесть чешских Vampire, 26 орудий полевой артиллерии, а также пять машин ЗРК «Бук» и «Стрела-10».
«Западная» группировка продолжила занимать выгодные рубежи и поразила формирования 18 бригад ВСУ у Артемовки, Макеевки (ЛНР), Кисловки, Синьковки (Харьковская область), Ямполовки, Красного Лимана и Торского (ДНР).
Она отразила 37 контратак штурмовых групп восьми бригад ВСУ, двух бригад нацгвардии у Червоной Дибровы, Новоегоровки, Стельмаховки, Невского (ЛНР), Берестового, Кисловки и Ольшан (Харьковская область).
В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 960 человек, два танка, девять боевых бронированных машин, четыре машины РСЗО «Град» и «Верба», 25 орудий полевой артиллерии. Уничтожены два полевых склада боеприпасов.
«Южная» группировка продолжила продвижение в глубину обороны украинской армии, поразила живую силу и технику шести штурмовых, 10 механизированных бригад и семи бригад теробороны у Андреевки, Антоновки, Георгиевки, Григоровки, Клещеевки, Курдюмовки, Парасковиевки и Новомихайловки в ДНР.
Также отражены девять контратак украинских штурмовиков у Белогоровки (ЛНР), Раздоловки, Красного, Спорного и Часова Яра (ДНР).
В зоне ответственности группировки ВСУ потеряли до 3725 человек, восемь танков, включая пять Leopard-2А1, 13 боевых бронированных машин, 55 автомобилей, РСЗО «Град», 47 орудий полевой артиллерии. Уничтожены три станции радиоэлектронной борьбы «Нота» и «Буковель-AD», две американских станции контрбатарейной борьбы AN/TPQ-36 и 16 полевых складов боеприпасов.