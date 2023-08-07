Мединский рассказал о включении СВО в учебник истории

  • Пентагон перебросил на Ближний Восток подкрепление из морских пехотинцев
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    Украинцам предложили жизнь в резервации
    Зеленский пообещал оставить Россию без кораблей в Черном море
    Путин призвал Ростех увеличить производство «Ланцетов»
    Мобильные операторы пообещали отключать абонентов за некорректные персональные данные
    Взрыв в порту в Турции произошел во время перегрузки зерна
    Ростех анонсировал использование беспилотного вертолета в рамках СВО
    Заявки на вступление в БРИКС подали 23 страны
    Наместника Киево-Печерской лавры освободили под залог
    Гидрометцентр изменил прогноз о похолодании в Москве
    Мнения
    Андрей Полонский Андрей Полонский Понимание справедливости СВО изменило российское общество

    В дни конфликтов и испытаний русские отлично осознают, где «мы» и где «они», где границы «мира вообще» и нашего русского пространства. Если это осознание становится выше политических расчетов, экономической выгоды и групповых интересов, мы побеждаем.

    5 комментариев
    Максим Соколов Максим Соколов Чтобы дружить с Африкой, ее надо знать

    Сейчас мы снова полюбили Африку, полюбили нервной, запоздалой любовью. Огромный материк с населением 1,3 млрд человек, простирающийся от Магриба до Мыса Доброй Надежды, не мог постоянно оставаться в небрежении со стороны Москвы.

    6 комментариев
    Олег Хавич Олег Хавич Польша начала оккупацию Западной Украины невоенными методами

    Если ввод польских войск на украинские земли пока обсуждается, то проект интеграции с Польшей восьми областей Украины, ранее находившихся под властью Варшавы, уже запущен. Ведь возвращение восточной границы Польши по состоянию на 1772 год является фетишем не одного поколения поляков.

    15 комментариев
    Новости
    20:42Экс-футболист сборной России Соломатин вступил в ряды батальона «Эспаньола»

    Экс-футболист сборной России Андрей Соломатин стал членом батальона «Эспаньола», который находится на позициях под Артемовском.

    20:33В Москве начался Всероссийский форум волонтеров-медиков

    В торжественном открытии VII Всероссийского форума волонтеров-медиков в Москве приняли участие 300 неравнодушных и инициативных молодых россиян. На форуме обсудят развитие региональных и местных отделений Движения.

    20:24Суд в Москве вынес приговор напавшим на журналистов черным риелторам

    Гагаринский суд Москвы приговорил к 4,5 года колонии двух мужчин, которые насильно склоняли свою соседку к уступке доли в квартире, также они напали на журналистов группы ВГТРК, приехавших осветить произошедшее.

    20:22Киевский политолог оценил данные о «чемоданном настроении» на Украине

    Попытки украинских политиков списать демографический кризис на СВО безосновательны, поскольку высокие темпы оттока населения и падения рождаемости в стране фиксируются с начала 2010-х годов. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал киевский политолог Алексей Нечаев. Ранее на Украине предложили запретить выезд из страны на три года после завершения боевых действий для «сохранения нации».

    20:15В Эстонии у россиянина изъяли более 20 пиявок

    Эстонские таможенники на пункте пограничного пропуска в Нарве конфисковали у россиянина более 20 медицинских пиявок исчезающего вида, сообщили местные СМИ.

    20:07В Москве спустя год после смерти обнаружили тело режиссера Джимбиновой

    В Москве в собственной квартире мертвой была обнаружена режиссер и театральный постановщик Светлана Джимбинова, выяснилось, что она умерла более года назад.

    20:02Политолог: Неудачи губернатора Коновалова в Хакасии сказались на рейтинге КПРФ в регионе

    Разочарование жителей Хакасии в деятельности губернатора Валентина Коновалова сказывается и на уровне доверия к КПРФ. Изменить ситуацию в регионе у коммунистов не получится, однако это даст преимущество другим партиям. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Алексей Мартынов. Ранее ВЦИОМ опубликовал данные о поддержке политических партий в Республике Хакасия. Возглавляет рейтинг «Единая Россия» с результатом в 43%.

    19:55Эксперт объяснил резкий рост утечек персональных данных россиян

    За последние пару лет количество утечек стало беспрецедентным. Это объясняется тем, что против России ведется кибервойна, сказал газете ВЗГЛЯД ИТ-эксперт Владимир Зыков. Ранее сообщалось, что в России за два года почти в 40 раз выросло количество случаев утечек личных данных граждан РФ.

    19:55Минздрав поддержал увеличение акцизов на сигареты дороже 200 рублей

    Министерство здравоохранения России поддержало предложение увеличить акцизы на сигареты и папиросы стоимостью более 200 рублей за пачку, сообщил помощник министра Алексей Кузнецов.

    19:46Дети из ЛНР посетили Москву и Санкт-Петербург

    Школьники из прифронтовых территорий ЛНР посетили Москву и Санкт-Петербург в рамках программы Минкультуры «Культурная карта 4+85».

    19:38Мединский рассказал о включении СВО в учебник истории

    В новых учебниках по истории России полностью переписаны разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах, сообщил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), один из авторов учебников Владимир Мединский.

    19:29Фонд «Защитники Отечества» в Забайкалье помог пострадавшему ветерану СВО

    Сотрудники филиала фонда «Защитники Отечества» в Забайкальском крае встретились в Чите с пострадавшим ветераном СВО из Нерчинско-Заводского района Михаилом.

    19:20Зеленский пообещал оставить Россию без кораблей в Черном море

    Президент Украины Владимир Зеленский в интервью аргентинскому изданию Nacion пригрозил, что Россия останется без кораблей, если продолжит блокировать зерновой коридор в Черном море.

    19:11Пентагон перебросил на Ближний Восток подкрепление из морских пехотинцев

    США перебросили на Ближний Восток дополнительный воинский контингент в составе более 3 тыс. военнослужащих, а также самолеты, вертолеты, конвертопланы и амфибии, сообщила пресс-служба 5-го флота ВМС США.

    19:02Анонсировано участие ЛНР на Международной выставке-форуме «Россия»

    Луганская народная республика готовится представить свою экспозицию на Международной выставке-форуме «Россия». Мероприятие будет проходить в Москве на территории Выставки достижений народного хозяйства (ВДНХ) с 4 ноября 2023 года по 12 апреля 2024 года.

    7 августа 2023, 19:38

    Мединский рассказал о включении СВО в учебник истории

    Мединский: В новых учебниках по истории России переписали разделы с 1970-х по нулевые годы

    Tекст: Валентина Григоренко

    В новых учебниках по истории России полностью переписаны разделы о 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годах, сообщил помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества (РВИО), один из авторов учебников Владимир Мединский.

    Как указал Мединский на презентации нового единого учебника по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов, полностью переработаны, переписаны разделы «1970-е», «1980-е», «1990-е» и «нулевые» годы. По его словам, добавлен раздел с 2014-го по сегодняшний день, включая спецоперацию (СВО), авторы писали буквально своей рукой многое из последнего перечисленного, передает ТАСС.

    Он добавил, что по состоянию на этот год Минпросвещения отобрало три лучшие линейки учебников по истории, в итоге новый единый учебник вобрал в себя переработку из них. Однако до сих пор 16 линеек учебников присутствуют в средней школе, что «вызывает путаницу».

    Мединский подчеркнул, что новое издание для 10-11-х классов было разработано в течение четырех месяцев, учебники в твердой обложке, а корешок сшит, что позволит добиться того, чтобы учебник служил пять лет, как в советские годы. Также он уточнил, что в учебнике много микроисторий и любопытных фактов. По его словам, это первый учебник, который прошел системное рецензирование многими институтами.

    Ранее эксперты призвали актуализировать учебники по истории и отметили, что единые стандарты обучения – ключ к повышению качества образования.

    7 августа 2023, 07:56
    На Западе назвали «самое впечатляющее» в российской спецоперации

    Бывший экономист МВФ Ву: Контрнаступление ВСУ завершится в ближайшие недели

    На Западе назвали «самое впечатляющее» в российской спецоперации
    @ t.me/mod_russia

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинское наступление исчерпает себя уже в ближайшие недели, российская армия воюет «впечатляюще», заявил бывший экономист МВФ и экс-стратег Bank of America Дэвид Ву.

    Ву в подкасте RT Going Underground заявил, что Россия воюет оружием, которым еще не обладала 18 месяцев назад, поскольку в то время его еще не существовало. «И это для меня самое впечатляющее», – приводит его слова РИА «Новости».

    Аналитик, которого в 2013 году издание Business Insider признало одним из 12 «самых умных людей на Уолл-стрит», признался, что на него «русские снова произвели действительно сильное впечатление».

    Российские военные постоянно учатся, анализируют прошлые ошибки, а технологическое развитие, которое они демонстрируют, буквально похоже на «революцию», происходящую каждые несколько месяцев, добавил Ву.

    Ранее американские СМИ писали, что неудача украинского наступления показала уязвимость Североатлантического альянса, который прежде не сталкивался с равным соперником, обладающим авиацией и высокотехнологичным вооружением.

    Коментарии (41)
    7 августа 2023, 16:24
    Взрыв в порту в Турции произошел во время перегрузки зерна

    Инцидент в порту Турции произошел из-за «взрыва зерновой пыли»

    Взрыв в порту в Турции произошел во время перегрузки зерна
    @ Скриншот из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Взрыв в порту Дериндже города Коджаэли мог произойти из-за детонации зерновой взвеси, специалисты продолжают изучать детали происшествия, сообщил губернатор провинции Седдар Явуз в эфире телеканала ТРТ.

    По словам Явуза, взрыв произошел из-за образования пыли во время перегрузки пшеницы с судов в элеваторы, технически это возможно, но специалисты изучают также другие версии, передает ТАСС.

    Между тем губернатор заявил, что порт открыт, и доступ туда из-за взрыва не затруднен и не блокирован, суда в акватории и на рейде не пострадали.

    Ранее сообщалось, что в результате взрыва в турецком порту пострадали десять человек. До этого сообщалось, что у турецкого порта в Коджаэли прогремел взрыв, предположительно во время загрузки судна зерном.

    Коментарии (28)
    7 августа 2023, 09:59
    Обучавшиеся в Британии украинские солдаты отказались воевать

    Пленный: Обучавшиеся в Британии украинские солдаты отказываются воевать

    Обучавшиеся в Британии украинские солдаты отказались воевать
    @ Louis Wood/AP/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Прошедшие обучение в Британии украинские солдаты оказываются плохо подготовленными и отказываются принимать активное участие в так называемом контрнаступлении, рассказал пленный украинский солдат Юрий Романюк.

    Он рассказал, что перед наступлением на Старомайорское рядом с их частью находились «британцы», которые на самом деле были призванные из Одесской области и прошедшие обучение в Британии военные, передает РИА «Новости».

    Романюк рассказал, «британцы» были обучены лучше, лучше экипированы, но несмотря на это показали слабую подготовку и еще более слабый моральный дух. По его словам, в один момент «британцы» вообще отказались выходить на передовую, хотя их заставляли и требовали, чтобы они шли.

    Ранее Daily Express сообщала, что Британия готовит спецназ ВСУ к вторжению в Крым до Рождества.

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    7 августа 2023, 15:21
    Путин удивился названию российской системы авиабронирования

    Путин удивился названию «Леонардо» для системы авиабронирования в России

    Путин удивился названию российской системы авиабронирования
    @ Гавриил Григоров/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым заинтересовался названием новой отечественной системы бронирования авиабилетов.

    «Система отечественная, а называется «Леонардо», – заметил Путин, передает ТАСС.

    Чемезов рассказал, что название «придумал изобретатель этой системы». «Ну ладно, это часть мировой культуры», – с улыбкой прокомментировал президент. Глава Ростеха добавил, что система была запущена в прошлом году, к ней подключены более 60 авиакомпаний.

    Напомним, российские системы бронирования воздушных перевозок теперь используются всеми отечественными авиакомпаниями, сообщили в Минтрансе.

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    6 августа 2023, 23:41
    Американский полковник заявил о создании Западом коалиции вторжения на Украину

    Полковник Макгрегор: Запад создает коалицию вторжения на Украину

    Американский полковник заявил о создании Западом коалиции вторжения на Украину
    @ Artur Widak/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Запад создает коалицию вторжения на Украину, ключевая роль в которой отводится восточноевропейским республикам, заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

    Макгрегор в своем блоге на YouTube отметил, что это будет «коалиция добровольцев». Ситуацию американский полковник считает опасной, поскольку «Россия сильна как никогда», а Запад – нет, передает РИА «Новости».

    Соединенные Штаты, по словам Макгрегора, «перестали быть государством образца 1991 года», американская армия находится не в лучшем состоянии.

    Ключевую роль в военном союзе, который осуществит вторжение на Украину, будут играть Литва и Польша, рассказал полковник. В случае, если им удастся оккупировать западную часть страны, им на помощь, вероятно, придут и Соединенные Штаты, добавил Макгрегор.

    Ранее президент России Владимир Путин заявлял, что введение польских сил на территорию Украины станет началом отторжения западноукраинских земель к Польше.

    Газета ВЗГЛЯД писала о возможных сценариях вторжения Польши на Украину.

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    6 августа 2023, 20:55
    Грузинский курорт полностью исчез после оползня

    Tекст: Ольга Иванова

    После оползня курорт Шови в высокогорном крае Рача полностью исчез, сообщил мэр Тбилиси Каха Каладзе.

    Каладзе подчеркнул, что курорт полностью уничтожен, а также выразил соболезнования семьям погибших в результате ЧП, а также поблагодарил спасателей, сотрудников МВД и волонтеров, передает РИА «Новости».

    Напомним, оползень сошел в четверг днем рядом с гостиницей «Сансет Шови» в селе Шови. Погибли 11 человек.

    Коментарии (5)
    7 августа 2023, 09:45
    МВД России объявило в розыск украинскую телеведущую Соколову
    МВД России объявило в розыск украинскую телеведущую Соколову
    @ Dmytro Stakhovskyi/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    МВД объявило в розыск украинскую телеведущую Янину Соколову (входит в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга), которая заинтересовала правоохранителей русофобскими высказываниями, следует из ведомственной базы разыскиваемых.

    Как сообщал СК в августе прошлого года, в эфире одного из телеканалов Соколова высказалась «о необходимости убийства русских людей по национальному признаку», выступив за их «беспощадное уничтожение», передает РИА «Новости».

    Как говорится в карточке Соколовой, основание для розыска: разыскивается по статье УК.

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    6 августа 2023, 23:51
    На Украине раскрыли детали переговоров в Джидде

    Ермак: Делегация Украины провела в Джидде переговоры с представителями более чем 30 стран

    Tекст: Ольга Никитина

    Украинская делегация в ходе консультаций в саудовском городе Джидда, состоявшихся 5- агуста, провела двусторонние переговоры с эмиссарами более чем трех десятков государств, заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

    Ермак сообщил в своем Telegram-канале, что встречи, посвященные реализации украинской «формулы мира», проходили на уровне советников по национальной безопасности и внешней политике. Обсуждались вопросы обороны, предоставления киевскому режиму так называемых гарантий безопасность, а также зерновое соглашение, рассказал глава офиса президента Украины.

    Он уточнил, что украинская сторона провела переговоры с делегациями Бахрейна, Германии, Дании, Испании, Италии, Канады, Катара, Норвегии, Польши, Республики Корея, Саудовской Аравии, Словакии, США, Турции, Финляндии, Франции, Швеции, ЮАР и Японии, а также с «крупным чиновником» Европейской комиссии.

    В консультациях в Джидде приняли участие представители более чем 40 стран и международных организаций, передает ТАСС сообщение Саудовского агентства печати.

    Ранее сообщалось, что власти Саудовской Аравии во время переговоров в Джидде представили план по урегулированию конфликта на Украине.

    Коментарии (23)
    6 августа 2023, 22:59
    Newsweek: Разгром ВСУ показал уязвимость НАТО перед сильным соперником
    Newsweek: Разгром ВСУ показал уязвимость НАТО перед сильным соперником
    @ Wiktor Dabkowski/DPA/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Неудача украинского наступления показала уязвимость Североатлантического альянса, который прежде не сталкивался с равным соперником, обладающим авиацией и высокотехнологичным вооружением, пишут американские СМИ.

    В статье журнала Newsweek говорится, что ни одна армия стран НАТО не участвовала в боях, сравнимых с тем, которые происходят на Украине последние 18 месяцев. Стратегию альянса ни разу не испытывали в конфликте с сильным противником, передает РИА «Новости» содержание публикации.

    Эксперт Пол ван Хофт, слова которого приводятся в статье, отметил, что в ходе операции в Персидском заливе в 1990–1991 годах и войны в Ираке американцы быстро установили превосходство в небе, что и стало ключом к их победе.

    НАТО, по словам автора статьи, всегда полагалось на эту стратегию: превосходство альянса в воздухе было практически безраздельным в ходе всех конфликтов в горячих точках в последние годы.

    По данным Минобороны России, вооруженные силы Украины с начала контрнаступления потеряли более 43 тыс. военных

    Коментарии (26)
    7 августа 2023, 15:44
    Мобильные операторы пообещали отключать абонентов за некорректные персональные данные

    Российские операторы связи призвали абонентов обновить персональные данные

    Мобильные операторы пообещали отключать абонентов за некорректные персональные данные
    @ Владимир Вяткин/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Сотовые операторы призвали своих абонентов провести актуализацию своих персональных данных во избежание отключения услуг связи, сообщают в пресс-службах «Мегафона», «Билайна» и Tele2.

    Как отметили в пресс-службе «Билайна», с течением времени персональные данные абонентов по объективным причинам, например, по достижению возраста смены паспорта или после заключения брака, могут меняться, однако согласно нормам законодательства, абонент должен уведомлять об изменении данных для возможного заключения договора на услуги связи, передает ТАСС.

    Также в «Билайне» добавили, что у абонента с момента получения уведомления от оператора есть 15 дней, чтобы подтвердить или обновить свои данные – это можно сделать при посещении офиса и в мобильном приложении, а также в личном кабинете на сайте с использованием аккаунта «Госуслуг».

    Сотовый оператор подчеркнул, что в случае не подтверждения данных услуги связи блокируются, рассказали в пресс-службе оператора, а договор может быть расторгнут.

    Как рассказали в «Мегафоне», оператор информирует клиентов о необходимости актуализировать свои данные – информирование ведется постоянно с 1 июня 2018 года, а подтвердить данные можно с паспортом в салоне или другими способами, указанными в информировании.

    «Мы максимально широко информируем клиентов о необходимости пройти сверку данных: с помощью смс, оповещения в личном кабинете или push-уведомление. Мы постарались сделать эту процедуру максимально простой, предусмотрев в том числе способ дистанционной верификации», – заключили в Tele2.

    Коментарии (10)
    7 августа 2023, 04:22
    Истребитель Су-57 получил новейший комплекс цифровой связи

    «Росэлектроника»: Истребитель пятого поколения Су-57 получил новейший комплекс цифровой связи

    Истребитель Су-57 получил новейший комплекс цифровой связи
    @ vk.com/mil

    Tекст: Ольга Никитина

    На истребитель пятого поколения Су-57 внедрили новейший комплекс бортовых средств цифровой связи, сообщили в пресс-службе холдинга «Росэлектроника» (входит в Ростех).

    В холдинге сообщили ТАСС, что комплекс разработан НПП «Полет». Отмечается, что его можно будет использовать на любых летательных аппаратах, включая предыдущие поколения.

    Комплекс работает в диапазонах высоких и очень высоких частот, обладает повышенной помехоустойчивостью и разведзащищенностью. Кроме того, увеличена дальность устойчивой связи.

    Ранее сообщалось, что для российских истребителей Су-57 создали ракеты малой дальности пятого поколения РВВ-МД2, которые опережают аналогичные разработки в США на пять–десять лет.

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    7 августа 2023, 07:19
    Подразделения группировки «Запад» разгромили роту ВСУ в районе Ольшан

    Минобороны: Подразделения группировки «Запад» захватили семь опорных пунктов ВСУ в районе Ольшан

    Подразделения группировки «Запад» разгромили роту ВСУ в районе Ольшан
    @ Tsitsagi Nikita/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Группировка войск «Запад» в ходе наступления на Купянском направлении захватила семь опорных пунктов ВСУ в районе Ольшан, сообщил начальник пресс-центра группировки полковник Сергей Зыбинский.

    Зыбинский сообщил, что штурмовые группы действовали при поддержке огня танков, артиллерии и ударов армейской авиации. Российские силы продвинулись в глубину обороны противника в районе Ольшан и овладели семью опорными пунктами, а также девятью наблюдательными постами и разгромили до роты пехоты из состава 14-й отдельной мехбригады ВСУ, передает РИА «Новости».

    Украинские националисты четырежды пытались контратаковать, однако российские силы отбили их атаки. Потери противника составили до взвода живой силы, один БТР британского производства «Спартан», сообщил Зыбинский, добавив, что еще двое боевиков захвачены в плен.

    Кроме того, расчет барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожил самоходную артиллерийскую установку «Акация» в районе населенного пункта Дорошевка, сообщил начальник пресс-центра Западной группировки.

    Ранее сообщалось, что авиация группировки войск «Юг» нанесла удары управляемыми боеприпасами УМПК-500 и УМПК-250 по пунктам дислокации 5-й отдельной штурмовой бригады ВСУ и району сосредоточения 24-й отдельной мехбригады украинских войск в ДНР.

    Коментарии (3)
    7 августа 2023, 16:47
    Гидрометцентр изменил прогноз о похолодании в Москве

    Метеоролог Макарова: Москвичей ждет лишь небольшой спад жары

    Гидрометцентр изменил прогноз о похолодании в Москве
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Перемещение циклона с юга нашей страны в сторону Москвы принесет немного прохлады, однако общий температурный фон все равно останется выше нормы, сказала газете ВЗГЛЯД главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова.

    Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предупредил москвичей о резком изменении погоды к концу недели. По его словам, уже со вторника в столичном регионе начнутся дожди, к пятнице похолодает до 19–24 градусов, а к субботе столбики термометров опустятся до 17–22 градусов тепла.

    «На этой неделе в Москве действительно ожидается небольшой спад жары. Связано это с влиянием фронтальных разделов – следующий циклон будет перемещаться с юга, но на температуру повлияет мало. В понедельник в столице все еще будет держаться жара, а в последующие дни до конца недели она будет порядка 23–28 градусов», – говорит Макарова.

    Ночи, по словам синоптика, тоже будут теплыми. Однако небо на неделе частично затянет облаками, из-за чего в некоторые дни может показаться, что станет прохладнее. Среднесуточная температура на неделе, согласно прогнозу, превысит норму на 3–4 градуса. Но не обойдется и без дождей, местами ожидается гроза с порывистым ветром, погода станет более влажной, в городе будет ощущаться духота, возможен туман.

    «Температурный фон выше нормы на неделе окажется и на юге России, где сейчас наблюдается экстремальная жара – среднесуточная температура превышает норму на шесть градусов. Но из-за влияния все того же циклона произойдет понижение температурного фона, ожидаются дожди, грозы, усиление ветра и местами град. Температура приблизится к норме, но все равно будет достаточно жарко – 29–33 градуса», – рассказывает эксперт.

    Она уточняет, что данный прогноз касается жителей Крыма, Луганской и Донецкой республик, Запорожской, Ростовской областей, а также Краснодарского края, всего Черноморского побережья и республик Северного Кавказа.

    В связи с продолжением жары как в Москве, так и в южных российских регионах, специалист рекомендует гражданам пить больше жидкости (зеленый чай, морсы, воду), а при выходе на улицу не забывать головной убор, даже если кажется, что облачно, и солнце не напечет. Также она посоветовала выбирать для прогулок светлую легкую одежду из натуральных дышащих тканей. Метеочувствительным следует избавить себя в эти дни от тяжелых физических нагрузок.



    Коментарии (0)
    7 августа 2023, 14:25
    Российские силы в ходе наступления на Купянском направлении продвинулись на три километра
    Российские силы в ходе наступления на Купянском направлении продвинулись на три километра
    @ t.me/mod_russia

    На Купянском направлении штурмовыми отрядами Западной группировки в ходе наступления на широком фронте улучшено положение по переднему краю возле Ольшан и Першотравневого Харьковской области, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    За последние трое суток продвижение российских войск на этом направлении составило 11 км по фронту и более трех километров в глубину обороны противника, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Около Синьковки Харьковской области, Новоселовского и Стельмаховки Луганской народной республики (ЛНР) отражены 12 контратак подразделений 14-й, 32-й и 67-й механизированных бригад ВСУ.

    Ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники ВСУ рядом с Купянском, Котляровкой и Берестовым Харьковской области.

    Потери противника составили до 110 военнослужащих, две бронемашины, американская артсистема М777, а также РЛС контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50, отчитались в Минобороны.

    В течение последних суток ВСУ продолжили безуспешные попытки наступления на Запорожском, Донецком, Южно-Донецком и Краснолиманском направлениях.

    На Запорожском направлении умелыми действиями подразделений российской группировки войск, ударами авиации отражены три атаки противника под Успеновкой и Работино Запорожской области.

    У Новоселовки Запорожской области пресечена деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ).

    Также нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах Яблоневого и Новоданиловки Запорожской области.

    За сутки ликвидированы около 80 военнослужащих, три бронемашины и гаубица Д-30, перечислили в Минобороны.

    На Донецком направлении подразделения Южной группировки во взаимодействии с авиацией и артиллерией отразили атаку штурмовых групп 81-й аэромобильной бригады ВСУ у Белогоровки Донецкой народной республики (ДНР).

    Нанесено поражение скоплениям живой силы и техники противника около Богдановки, Веселого, Клещеевки, Марьинки и Красногоровки ДНР.

    Потери противника составили до 135 военнослужащих, два танка, шесть машин пехоты, американская артсистема М777, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, сообщил Конашенков.

    На Южно-Донецком направлении ударами авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» отражена атака штурмовых групп противника под Урожайным ДНР.

    Армейской авиацией нанесены удары по пяти скоплениям живой силы и техники 31-й механизированной бригады ВСУ поблизости от Старомайорского ДНР.

    Потери противника на этом направлении составили более 225 военнослужащих, три танка, четыре бронемашины и гаубица Д-30.

    На Краснолиманском направлении слаженными действиями подразделений группировки «Центр», ударами авиации и тяжелых огнеметных систем отражена атака штурмовых групп 42-й механизированной бригады ВСУ недалеко от Серебрянского лесничества.

    Нанесено комплексное огневое поражение скоплениям живой силы и техники противника рядом с Райгородком, Петровским, Площанкой и Червоной Дибровой ЛНР. Ликвидированы более 65 военнослужащих, две бронемашины и гаубица Д-30, отчитались в Минобороны.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения за минувшие сутки уничтожены до 20 военнослужащих, две гаубицы Д-30.

    Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение 107 артподразделениям на огневых позициях, живой силе и технике в 126 районах.

    Уничтожены три склада боеприпасов 117-й бригады теробороны, 14-й и 43-й механизированных бригад ВСУ возле Середина-Буды Сумской области, Чернещины и Синьковки Харьковской области.

    В районе Ямполя ДНР поражен пункт управления 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, подытожили в оборонном ведомстве.

    Коментарии (8)
    7 августа 2023, 02:32
    Премьер Канады возмутил блогеров фотографией в стиле Барби

    В Сети раскритиковали премьера Канады Трюдо за фото в стиле Барби

    Премьер Канады возмутил блогеров фотографией в стиле Барби
    @ @JustinTrudeau

    Tекст: Ольга Никитина

    Премьер-министр Канады Джастин Трюдо опубликовал совместную с сыном фотографию в розовой одежде и подписью «Команда Барби» с отсылкой к популярному сейчас фильму. Интернет-пользователи раскритиковали политика, припомнив ему развод.

    Фотографию Трюдо опубликовал на своей странице в X (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ).

    «Неудивительно, что твоя жена тебя бросила», – написал один из пользователей.

    Другой заявил, что был уверен, что эта фотография опубликована в блоге, пародирующем Трюдо, и его шокировало, что снимок сделал настоящий премьер Канады.

    Многие опубликовали фотографии с двусторонних встреч Трюдо с президентом Франции Эммануэлем Макроном, на которых политики обнимаются и целуют друг друга в щеку.

    Еще один пользователь в шутку отметил, что наконец-то Канада получила то, о чем так давно мечтала, – свою собственную королеву.

    Ранее Трюдо сообщил, что расстается с женой после 18 лет брака. У них трое детей.

    Коментарии (9)
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