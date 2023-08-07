Мединский рассказал о включении СВО в учебник истории

Мединский: В новых учебниках по истории России переписали разделы с 1970-х по нулевые годы

Tекст: Валентина Григоренко

Как указал Мединский на презентации нового единого учебника по всеобщей истории и истории России для 10-х и 11-х классов, полностью переработаны, переписаны разделы «1970-е», «1980-е», «1990-е» и «нулевые» годы. По его словам, добавлен раздел с 2014-го по сегодняшний день, включая спецоперацию (СВО), авторы писали буквально своей рукой многое из последнего перечисленного, передает ТАСС.

Он добавил, что по состоянию на этот год Минпросвещения отобрало три лучшие линейки учебников по истории, в итоге новый единый учебник вобрал в себя переработку из них. Однако до сих пор 16 линеек учебников присутствуют в средней школе, что «вызывает путаницу».

Мединский подчеркнул, что новое издание для 10-11-х классов было разработано в течение четырех месяцев, учебники в твердой обложке, а корешок сшит, что позволит добиться того, чтобы учебник служил пять лет, как в советские годы. Также он уточнил, что в учебнике много микроисторий и любопытных фактов. По его словам, это первый учебник, который прошел системное рецензирование многими институтами.

Ранее эксперты призвали актуализировать учебники по истории и отметили, что единые стандарты обучения – ключ к повышению качества образования.