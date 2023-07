Эксперты призвали актуализировать учебники по истории Политологи рассказали, каким должен быть хороший школьный учебник по истории

Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Текст: Олег Исайченко

Единые стандарты обучения – ключ к повышению качества образования. В первую очередь это касается единых учебников по истории и обществознанию. К такому выводу пришли политики и эксперты в рамках панельной дискуссии Экспертного института социальных исследований «Российское общество: ценности и нравственные ориентиры», состоявшейся на площадке форума «Дигория». Центральную роль в укреплении нравственных ориентиров играет система образования. Она является стратегическим приоритетом государства, и в целом российское образование всегда было одним из лучших, отметил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. «Сегодня мы, анализируя дореволюционный опыт, опыт советского периода, настоящий опыт, понимаем, что очень важна системность образования. Единое содержание, единые стандарты для каждого школьника, который обучается в любом регионе нашей страны – отсюда и качество образования», – подчеркнул министр. «Вторая наша задача – воспитание. Сегодня мы имеем комплексную систему воспитательной работы: исполнение гимна, уроки «Разговоры о важном», формирование Российского движения детей и молодежи. Третий момент – информационные технологии. Мы разработали систему «Моя школа», чтобы использовать возможности интернета. Мы исключаем деструктивное влияние, которое оказывают зарубежные мессенджеры. Четвертое направление – материально-техническая база: строительство и ремонт школ, детских садов, развитие системы дополнительного образования», – добавил министр. Для развития образовательной системы важно актуализировать школьные учебники. В частности, учебники по истории, отметил Юрий Никифоров, советник Департамента по координации вопросов государственной политики в исторической и гуманитарной сферах Управления президента Российской Федерации по общественным проектам. «Нужно вернуть интересную историю в школы, но при этом сохранить суверенный взгляд на историю. Мы подошли к стадии, когда в перечне учебников есть только три линейки, допущенных к изучению. Новый учебник истории для 10-11 классов должен попасть в школы уже к 1 сентября», – сказал он. «Единый учебник содержит тот перечень имен, событий, который должен знать каждый гражданин России. Противостоит этому наш идеологический противник под предлогом того, что государство якобы пытается навязать всем свои трактовки. Противник пытается внушить идею, что официальным историкам веры нет. Однако наше уважение к предкам, к истории должно автоматически быть уважением к правде, к точности. Если ты любишь своих предков, то не можешь допустить фальшивое, гнилое слово», – добавил спикер. С инициативой о необходимости разработки единого учебника по обществознанию выступила Елена Бродовская, доктор политических наук, профессор департамента политологии и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве Российской Федерации. «Когда школьник берет нынешние учебники по обществознанию в руки, он видит, что это совершенно не соотносится с жизнью, это не о России и не для России», – отметила она. «Работа над единым таким учебником – это наш системный ответ вызовам западноцентризма. Мы обязаны ответить, если хотим сохраниться как пространство нормальности, ведь в эпицентре информационных войн – дети и молодежь. Стране совершенно не важно, чтобы на выходе школьник знал 80 определений понятий общества», – подчеркнула политолог. Страна заинтересована в устремленных в будущее гражданах, патриотах, созидателях, тех, кто вместе с нами движется к России нашей мечты, считает Бродовская. «Наша задача – не быть пигмеями, у которых забрали что-то ресурсное и дали взамен разноцветные бусы. Ценность суверенитета непреложна, и доносить ее до школьника нужно так, чтобы это не было пустым звуком. У нас есть все возможности, чтобы сделать продукт стратегически важным, интересным, технологичным», – убеждена она. Выстраивать грамотную, соответствующую времени и вызовам образовательную работу нужно и в вузах. Для этого сегодня многими экспертами разработан курс «Основы российской государственности», поделился Андрей Полосин, проректор РАНХиГС при президенте Российской Федерации, научный руководитель проекта «ДНК России», доктор политических наук. «Сколько человечество себя знает, столько же оно пытается себя осознать. И мы живем в момент времени, когда нам предстоит хорошо сформулировать вопросы и найти ответы, сформулировать безопасность для себя, для своих детей. Нам нужно умудриться ответить на вопрос: что такое государство, власть, человек, общество, страна, единица общественного измерения», – рассказал он. «Есть курс для вузов, утвержденный президентом – «Основы российской государственности». Мы собрали нечто общее, среднее. Этот предмет – хаб, который дает представление о том, как устроен мир. Финал этого курса – на какие вызовы молодые граждане страны хотят ответить», – пояснил эксперт. История отечественной науки продолжается сотни лет и весь накопленный опыт и наработки должны войти в новые стандарты, заметил Игорь Кузнецов, политолог, исполнительный директор Российского общества политологов. «Возраст нашей политической науки – несколько сотен лет. Отделение нравственных и политических наук было основано еще при Александре I. На этом факультете учился Лермонтов, закончил это отделение Грибоедов. Также и в 19 веке огромное количество обществоведов внесли свой весомый вклад в российскую науку. Мы стоим на плечах гигантов, у нас огромная школа, которая продвигает российские национальные интересы. Мы не должны отбрасывать мировой опыт, но вернуть российским социальным наукам свою поступь крайне необходимо», – убежден он. Все эти действия, новые учебники, курс, направлены на борьбу с основной угрозой – угрозой утраты национальной идентичности, добавила Антонина Селезнева, научный руководитель Форума, доктор политических наук, доцент кафедры социологии и психологии политики МГУ имени М.В. Ломоносова. «Помимо геополитических, экономических угроз, существует угроза утраты нашей национальной идентичности, разрушение нас как сообщества, потому что это тот главный фактор, который нас скрепляет», – считает она. «Основу сообщества составляет система ценностей, в первую очередь, духовно-нравственных. Важно выстроить систему работы, которая позволяла бы актуализировать эти ценности, поддерживать и формировать их у тех, кто только вступает в жизнь. Мы находимся на том этапе, когда выстраивается алгоритм действий по укреплению единой системы ценностей, нравственных ориентиров – фундамента, который скрепляет нашу государственность», – подчеркнула Селезнева. Завершая дискуссию, модератор обсуждения, член Общественной палаты России Александр Асафов отметил, что сегодня формируется единое образовательное пространство как основа выстраивания общества на принципах патриотизма, единства высшей и средней школы, единства понимания истории и всех общественных процессов. Турчак прокомментировал отстранение от службы командующего 58-й армией ЮВО Попова Турчак: Депутат Гурулев сделал из обращения генерала Попова политическое шоу

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Алина Власенко

Заявление генерал-майора Ивана Попова о его якобы отстранении от службы было опубликовано в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии, но депутат Госдумы Андрей Гурулев сделал из этого политическое шоу, сообщил секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак. «Обращение генерала Попова было непубличным и размещено в закрытых чатах командиров и бойцов 58-й армии. То, что «депутат» Гурулев его каким-то образом получил и сделал из этого политическое шоу, пусть остается на его совести», – написал Турчак в Telegram.

Он также добавил, что совесть самого Попова чиста. «Такими командирами Родина может гордиться», – отметил Турчак. Он также подчеркнул, что армия должна оставаться вне политики. Ранее командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО), генерал-майор Иван Попов с позывным Спартак заявил, что он был отстранен от службы после доклада о положении дел на передовой – «по боевой работе, по обеспечению». Эрдоган решил объяснить Путину выдачу Украине боевиков «Азова» Эрдоган заявил, что планирует обсудить с Путиным выдачу Украине боевиков «Азова»

Фото: Pavel Golovkin/AP/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что намеревается переговорить с российским коллегой Владимиром Путиным по поводу выдачи киевскому режиму боевиков нацбата «Азов» (запрещен и признан террористической организацией в России). Анкара получила запрос на освобождение шести командиров «Азова», она решила выдать их, после чего последовал ряд заявлений Москвы, заявил Эрдоган в Вильнюсе после саммита НАТО, передает ТАСС. После того, как российская сторона узнала детали выдачи боевиков Киеву, «ситуация стала более позитивной», добавил турецкий президент. В августе Турция ожидает визита российского лидера, и в ходе визита, вероятно, будет возможность обсудить эти вопросы тет-а-тет, заключил Эрдоган. В прошлую субботу президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что домой возвращаются пять командиров «Азова». Кремль назвал выдачу Турцией главарей «Азова» прямым нарушением Анкарой и Киевом прежних договоренностей. Новости СМИ2 Зеленский резко ответил заявившему о неблагодарности Украины британскому министру Президент Украины Зеленский предложил каждое утро благодарить министра обороны Британии Уоллеса за помощь

Фото: Paul Ellis/AP/ТАСС

Текст: Антон Никитин

Глава киевского режима Владимир Зеленский прокомментировал заявление министра обороны Британии Бена Уоллеса о недостаточной благодарности Украины за помощь, предложив благодарить британского чиновника каждое утро. После саммита НАТО в Вильнюсе Зеленский, отвечая на вопросы журналистов, заявил, что власти Украины всегда были очень благодарны Великобритании, передает РИА «Новости». «Как еще нам надо поблагодарить? Еще можем с утра просыпаться и благодарить министра. Пусть он напишет мне, как нужно благодарить, я так и поблагодарю», – сказал Зеленский. Ранее британское издание The Guardian сообщило, что Уоллес возмущен отсутствием благодарности со стороны Украины за поставки техники. По его мнению, офис Зеленского относится к западным странам как к магазину Amazon, забывая, что за помощь принято говорить спасибо. Бывший посол России в Бангладеш умер после избиения Прокуратура Тверской области: Бывший чрезвычайный и полномочный посол России в Бангладеш Николаев умер после избиения

Фото: mid.ru

Текст: Антон Никитин

Бывший чрезвычайный и полномочный посол России в Бангладеш 73-летний Александр Николаев, которого избили в Тверской области, скончался, прокуратура региона вынесла постановление о передаче уголовного дела в следственное управление СК РФ, сообщили в ведомстве. В прокуратуре в Тверской области заявили, что региональным надзорным ведомством вынесено постановление о передаче уголовного дела в следственное управление СК России по региону для организации дальнейшего предварительного следствия в связи со смертью потерпевшего, передает РИА «Новости». Уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью было возбуждено в Тверской области в июне после избиения бывшего чрезвычайного и полномочного посла в Бангладеш Александра Николаева. В УМВД по региону заявляли, что подозреваемый установлен. В следственном отделе УМВД по Конаковскому району возбудили уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, максимальная санкция – восемь лет лишения свободы.

Новости СМИ2 Командующий 58-й армией ЮВО заявил об отстранении от службы Командующий 58-й армией Южного военного округа Попов заявил об отстранении от службы

Фото: Министерство обороны РФ

Текст: Алина Власенко

Командующий 58-й армией Южного военного округа (ЮВО), генерал-майор Иван Попов с позывным Спартак заявил, что он якобы был отстранен от службы. Обращение Попова опубликовал депутат Госдумы и бывший заместитель командующего ЮВО Андрей Гурулев в своем Telegram. Попов связал кадровые изменения с его недавним докладом о положении дел на передовой – «по боевой работе, по обеспечению», пишет «Коммерсант». «Я жду дальнейшую свою судьбу военную, ее изменения, получения какого-то предложения по дальнейшему прохождению службы», – добавил Попов. Сальдо рассказал о «конвейере смерти» для ВСУ у Антоновского моста Сальдо рассказал о попытках вооруженных сил Украины высадиться на левый берег Днепра у Антоновского моста

Фото: кадр из видео telegram-канала «Судоплатов»

Текст: Антон Антонов

Вооруженные силы Украины пытаются перебрасывать мелкие группы военных в район Антоновского моста на левом берегу Днепра, их методично уничтожают, сообщил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо. По словам Сальдо, «сказать, что противник там закрепился, нельзя» – большую часть украинских лодок российская артиллерия уничтожает, а те солдаты ВСУ, «которые успевают высадиться, могут лишь прятаться на дачах», передает РИА «Новости». Как пояснил Сальдо, «дачи отрезаны от земли непроходимыми болотами», есть лишь одна дорога – «от Антоновского моста, и она плотно контролируется нашими военными». В результате ВСУ не могут покинуть район дач, где украинских военных «методично уничтожает наша артиллерия». Однако Киев продолжает посылать туда солдат – «человеческого ресурса ему не жалко», сказал Сальдо, назвав это «конвейером смерти», который нужен Украине лишь в информационном пространстве для «иллюзии присутствия на левом берегу». Сальдо отметил, что ВСУ хотели «выйти с Запорожского направления» к Крыму, но «этот план уже очевидно провалился». Напомним, ударом «Искандера» у Антоновского моста были уничтожены 30 украинских боевиков. После этого военнослужащие группировки войск «Днепр» зачистили территорию на левом берегу у Антоновского моста. Новости СМИ2 Взрывы прогремели на Украине Взрывы прогремели в Киевской, Кировоградской и Хмельницкой областях Украины

Фото: Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Взрывы произошли в Киеве и расположенном недалеко от него городе Борисполе, в Кировоградской и Хмельницкой областях Украины, сообщают украинские СМИ. Воздушная тревога объявлялась на всей территории Украины, за исключением Одесской и Харьковской областей. Позднее воздушная тревога была отменена, передает ТАСС. Киевская городская военная администрация сообщила о работе сил ПВО. Украинские СМИ сообщили о взрывах в Кропивницком (Кировограде). Кроме того, взрывы прогремели в городе Запорожье, который удерживают украинские войска. «Военкоры Русской весны» сообщили, что по Украине был нанесен комбинированный удар беспилотниками и ракетами «Калибр». Напомним, несколько взрывов прогремело 11 июля в Одессе. Беженцы с Украины повергли в шок европейцев выбором места для отпуска Hlavnе sprаvy: Беженцы с Украины выбрали родину в качестве места для отпуска

Фото: REUTERS/Christian Mang

Текст: Александра Юдина

В Европе возмутились решением беженцев с Украины отправиться в отпуск на родину, сообщает издание Hlavnе sprаvy. По словам автора статьи, билеты из Чехии на Украину распроданы до середины августа, при этом беженцы едут в родную страну только отдохнуть, передает РИА «Новости». «Может, это удивляет только меня, но я что-то никогда в жизни не слышал, чтобы кто-то ездил отдохнуть в зону боевых действий», – прокомментировал словацкий политик Марек Курта. В связи с этой ситуацией политик выразил сомнение, что находящиеся в Европе украинцы являются беженцами. «Как можно называть военными беженцами тех, кто едет «отдыхать» в страну, из которой бежал? Причем еще на пособия, которые получил в статусе беженца?» – отметил он. Кроме того, политик возмутился тем, что деньги европейцев раздают «чужим трутням». Газета ВЗГЛЯД ранее отмечала, что население Украины сократилось до 29 млн человек.

Новости СМИ2 Военкор Коц: Бойцы «Вагнера» снялись с полевых лагерей

Фото: кадр из видео

Текст: Алексей Дегтярев

Группа «Вагнер» якобы начала передислокацию из полевых лагерей, колонну с сотрудниками ЧВК заметили на дорогах России, сообщил военный корреспондент Александр Коц. Длинная колонна без тяжелой техники едет по трассе М4 в сторону Москвы в сопровождении полиции, сообщил Коц в своем Telegram-канале. Он предположил, что «Вагнер» начал передислокацию из полевых лагерей. В колонне замечены автобусы с белорусскими номерами, что «может косвенно говорить о пункте назначения», указал военкор. Ранее Минобороны перечислило количество переданных армии вооружений от ЧВК «Вагнер». Стало известно о форсировании российскими силами реки Жеребец в ДНР Марочко: Российские военные форсировали реку Жеребец в ДНР и закрепились на противоположном берегу 13 июля 2023, 09:55 Текст: Алина Власенко

Российские военные успешно форсировали реку Жеребец, по которой идет линия фронта в Лиманском районе ДНР, и закрепились на противоположном берегу, сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, российские штурмовые подразделения форсировали реку Жеребец в районе населенного пункта Торское и заняли небольшой опорный пункт ВСУ.

«Ранее наши войска выбили противника с важной высоты на правом берегу, что и позволило развить успех», – рассказал Марочко, передает РИА «Новости». Он уточнил, что в настоящее время ВСУ предпринимают попытки отбить позиции, вводя дополнительные резервы. Ранее сообщалось, что группа из 10 российских разведчиков ВДВ в зоне проведения спецоперации в ходе боя ликвидировала до 60 украинских военных и около 20 единиц техники противника. Новости СМИ2 ОНК опровергла нахождение Суровикина в «Матросской тишине» Мельников опроверг нахождение Суровикина в «Матросской тишине»

Фото: Михаил Климентьев/ТАСС

Текст: Алексей Дегтярев

Информация о том, что генерал Сергей Суровикин якобы находится в «Матросской тишине», не соответствует действительности, заявил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Алексей Мельников. Мельников заявил, что побывал на этой неделе в СИЗО-1/77 («Матросская тишина»), СИЗО-1/99 («Кремлевский централ») и СИЗО-4, ни в одном из этих учреждений нет Суровикина, заявил Мельников, передает РИА «Новости». Он удивился тому, что украинский публицист Анатолий Шарий и Telegram-канал «ВЧК-ОГПУ» утверждают обратное. Мельников не смог подтвердить или опровергнуть информацию о пребывании Суровикина в Одинцовском районе, поскольку это – зона ответственности ОНК Подмосковья. До этого Мельников опровергал сообщения о том, что Суровикин якобы находится в СИЗО «Лефортово». Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отмечал, что сообщения СМИ о том, что генерал якобы мог заранее знать о вооруженном мятеже, являются спекуляциями и пересудами. Медведев назвал сценарий исчезновения Совета Украина – НАТО

Фото: Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярев

Совет Украина – НАТО прекратит свое существование, поскольку пропадет одна из сторон, заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев в Twitter (соцсеть заблокирована в РФ). В 2002 году появился Совет Россия – НАТО, и «всем известно, чем это закончилось», напомнил Медведев, передает ТАСС. Теперь же совет завершится по-другому, он перестанет существовать, так как исчезнет одна из сторон, заключил он. Напомним, в среду генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг открыл первое заседание Совета Украина – НАТО. В нем принял участие украинский президент Владимир Зеленский. Новости СМИ2 Военкоры: Количество сданного «Вагнером» вооружения опровергает слова Пригожина о дефиците снарядов

Фото: Валентин Спринчак/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

После сообщений Минобороны России о количестве сданной ЧВК «Вагнер» бронетехники и вооружения, военкоры отмечают, что в зоне проведения СВО вагнеровцы сдали нашим военным более 2500 тонн боеприпасов разных калибров, включая крупные, для ствольной и реактивной артиллерии. «Кроме этого, ЧВК имела два склада в России (Ростов, Воронеж), они тоже перешли под контроль Минобороны. Только в Воронеже более 1100 тонн боеприпасов. Если перевести последнюю цифру в снаряды, 1100 тонн примерно равно 25 000 снарядов», – сообщил в своем Telegram-канале военкор ВГТРК Александр Сладков.



«Что ж стоят слова Евгения Пригожина, что боеприпасы не давали?» – написал военкор. В свою очередь военкор «Комсомольской правды» Александр Коц в Telegram-канале уточнил, что среди нескольких тысяч тонн боеприпасов, сданных ЧВК со своих тыловых складов: снаряды для различных типов и калибров реактивной (220 мм, 122 мм) и ствольной (152 мм, 122 мм, 100 мм) артиллерии; осколочно-фугасные, кумулятивные и подкалиберные снаряды для танков; выстрелы для гранатометов и реактивные огнеметы; более 500 тонн противотанковых и противопехотных мин разных типов; более 5 тонн боеприпасов к стрелковому оружию и почти 88 тыс. ручных гранат всех типов.



«Для кого хранились все эти боеприпасы в Воронеже, если они нужны были на передовой?» – задался Коц вопросом. Ранее Минобороны назвало количество переданных армии вооружений от ЧВК «Вагнер». Основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин в мае потребовал от Минобороны России предоставить больше снарядов. Тогда он заявлял, что ЧВК получает только 30% необходимых боеприпасов. Лавров подчеркнул невозможность возвращения к прежним отношениям с Западом Лавров заявил о невозможности возвращения к прежним отношениям с недружественными странами

Фото: МИД России/«ВКонтакте»

Текст: Антон Антонов

Глава российского МИДа Сергей Лавров рассказал, как в целом изменились внешнеполитические ориентиры России с начала специальной военной операции на Украине. Лавров сообщил, что после начала СВО страны Запада «резко активизировали гибридную войну против России», начатую ими еще в 2014 году. Их действия «создают экзистенциальную угрозу для России», которая должна «всеми имеющимися средствами» защищать «свое право на свободное и суверенное развитие», сказал он. Министр указал на то, что «возвращения к прежним отношениям с недружественными странами уже не будет». В случае отказа коллективного Запада от «антироссийского курса» Москва «посмотрит, о чем конкретно идет речь». По словам Лаврова, Россия намерена исходить из собственных интересов, пишет Lenta.ru. Он подчеркнул, что Глобальные Восток и Юг, где живет около 85% человечества, не поддержали санкции против России, «демонстрируют интерес к развитию практического взаимодействия». Лавров отметил, что «укрепление многополярного мира – это реальность, а не чья-то прихоть». Лавров заявил, что «в обновленной Концепции внешней политики провозглашена цивилизационная миссия России как мировой державы, играющей уравновешивающую роль в международных делах». Как пояснил министр, Россия не намерена участвовать в структурах, где лишена «возможности защитить свои интересы». При этом Россия будет способствовать «формированию более справедливого миропорядка с опорой на цели и принципы Устава ООН в их полноте и взаимосвязи, и прежде всего на принцип суверенного равенства государств», сказал он. Напомним, весной российский президент Владимир Путин подписал указ об утверждении Концепции внешней политики России, которая ляжет в основу практических действий страны в среднесрочной и более отдаленной перспективе. Новости СМИ2 Россия объявила угрозой в ядерной сфере получение Киевом F-16 Лавров назвал угрозой в ядерной сфере со стороны Запада появление у Киева истребителей F-16, способных нести ЯО

Фото: Mike Killian/U.S. Air Force/Global Look Press

Текст: Антон Антонов

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал разговоры на тему возможности применения ядерного оружия в украинском конфликте, а также планы Запада передать Украине истребители F-16. Комментируя возможность использования ядерного оружия Россией, Лавров заявил, что эта тема исчерпала бы себя, «если бы на Западе не предпринимали действия, которые вновь и вновь вынуждают нас указывать на риски стратегического характера». Он напомнил, что условия применения Россией ядерного оружия четко определены в военной доктрине страны, пишет Lenta.ru. Лавров подчеркнул угрозу «катастрофических последствий» из-за рисков прямого вооруженного столкновения, создаваемых НАТО. В частности, он указал на планы передать Украине истребители F-16, которые могут нести ядерное оружие. «Никакие заверения тут не помогут», – сказал Лавров, отметив, что Россия «не может игнорировать» возникающие риски. По его словам, российские военные «не будут разбираться, оборудован ли каждый конкретный самолет указанного типа под доставку ядерных вооружений или нет». «Сам факт появления подобных систем у вооруженных сил Украины будет рассматриваться нами как угроза со стороны Запада в ядерной сфере», – заявил он. Лавров отметил, что в вопросе российского видения урегулирования конфликта позиция Москвы «не претерпела кардинальных изменений». Должны быть обеспечены защита населения Донбасса и русскоязычных граждан и нацменьшинств на самой Украине, демилитаризация и денацификация Украины, устранение угроз безопасности, которые исходят с украинской территории; Украина должна сохранить внеблоковый и безъядерный статус; должны быть признаны новые территориальные реалии. Кроме того, как отметил министр, требуется «решить и вопрос о гарантиях безопасности России на западных рубежах». Россия «открыта для диалога, но будет руководствоваться своими законными интересами и соизмерять подходы к возможному урегулированию с ситуацией «на земле», сказал он. Лавров поблагодарил партнеров России за мирные инициативы по Украине, отметив, что не считает эти инициативы преждевременными. Он сказал, что для российской стороны «мир всегда находится в приоритете», но Запад и Украина отказываются «идти на любую форму деэскалации». Кроме того, министр заявил об уверенности России в ответственности Киева за подрыв Каховской ГЭС. При этом «киевский режим просит так называемый Международный уголовный суд расследовать преступление, которое он сам и совершил». Лавров полагает, что подобного «в истории этого псевдосуда еще не было». Глава МИД России отметил, что со стороны международных гуманитарных организаций «принципиальных оценок» на случившееся не последовало, как было и в ситуациях с диверсией на аммиакопроводе Тольятти – Одесса и терактом против «Северных потоков». «Агентства ООН ограничивают свою роль показными попытками доставить гумпомощь нуждающимся через линию боевого соприкосновения. Знают, что это нереалистично в условиях военной операции, но все равно стремятся выполнить политический заказ Запада и киевского режима», – сказал он. Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что подготовка украинских летчиков для истребителей F-16 может начаться до конца лета. Украина сообщила о договоренностях с Нидерландами по F-16. США также допустили возможность передачи Киеву истребителей F-16 до завершения конфликта на Украине. Президент России Владимир Путин заявил, что истребители F-16 будут гореть так же, как сейчас горят танки Leopard.