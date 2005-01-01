Российские историки переосмыслили времена СССР

Взгляд
9 апреля, вторник  |  Последнее обновление — 17:08  |  vz.ru
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Россия готова разрушить стратегическую дуополию США и Германии

Россию хочет вернуть утраченные в 90-е годы технологии производства турбин большой мощностиФото: Александр Крупнов/Интерпресс/ТАСС
История с немецкими газовыми турбинами для ТЭС в Крыму заставила задуматься о возвращении собственных компетенций. В период СССР наше лидерство в этой высокотехнологичной области машиностроения было очевидно точно так же, как авторитет в сфере авиастроения. Пришло время вклиниться не только в господство Boeing и Airbus в небе, но и в господство машиностроительных гигантов Siemens и General Electric на земле. Подробности...
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Выборы на Украине идут по идеальному для России сценарию

Победа Порошенко без масштабных фальсификаций не представляется возможнойФото: Sergii Kharchenko/ZUMA/ТАСС
У Порошенко «уходит почва из-под ног» – руководство сразу двух особо значимых областей отказалось ему подчиняться, пускай и по разным причинам. Это говорит в пользу версии о том, что администрация президента Украины готовит масштабные фальсификации для победы во втором туре выборов. Переизбрание Порошенко в таких условиях стало бы идеальным сценарием для России. Подробности...
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Почему армия отказывается от призывников с татуировками на лице

Препятствием для службы в армии может стать не только плохое зрение, но и татуировкиФото: Игорь Зарембо/РИА Новости
Проходящий сейчас весенний призыв внезапно выявил малоизвестный способ избежать армии. Призывнику достаточно сделать татуировку на лице и, явившись в военкомат, он увидит однозначную реакцию призывной комиссии. Почему в Вооруженных силах не любят татуировки и как подобные украшения могут в целом навредить карьере? Подробности...
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Европа оправдывается за причастность к страшному преступлению в Африке

Кровавая резня в Руанде стала одним из самых страшных преступлений современной историиФото: Corinne Dufka/Reuters
Европейские политики отметили скорбную годовщину одного из самых кровавых преступлений современной истории. 25 лет назад сотни тысяч человек погибли в Руанде в результате массовых убийств, совершенных холодным оружием. Что это было, откуда возникло – и почему Международный трибунал по Руанде так сильно испортил репутацию Европы в Африке? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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У России есть единственный выбор между Индией и Пакистаном

Алексей Куприянов, к.и.н., научный сотрудник ИМЭМО РАН
В связи с начинающейся в Москве российско-индийской конференцией клуба «Валдай» эксперты снова спорят: с кем России дружить в регионе – с Индией или Пакистаном? Очевидный ответ – с обоими. Но давайте разберемся. Подробности...
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Ювенальная юстиция мостит дорогу в ад

Сергей Худиев, публицист, богослов
Успевшие скомпрометировать себя скандинавские формы опеки буквально и старательно копируются у нас, в России. Соседей активно побуждают докладывать о «проблемных» семьях. Конечно, те, кто разворачивают эту кампанию, хотят, как лучше. Подробности...
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Почему Мексика никогда не станет Украиной

Никита Коваленко, политический обозреватель
Если мы начинаем говорить, что ситуации с Мексикой и Украиной идентичны, то мы просто-напросто противоречим сами себе. Ведь это фактически можно расценивать как признание украинских фантазий реальностью. Подробности...
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      Ушел из жизни актер Алексей Булдаков

      Актер Алексей Булдаков умер на 69-м году жизни. У него оторвался тромб, когда он ночевал в одном из отелей Улан-Батора. Булдаков стал всенародно любимым артистом в образе генерала Иволгина – после выхода фильмов «Особенности национальной охоты» и «Особенности национальной рыбалки»
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      Во время «Яхт-шоу-2019» в Дубае представили проект будущей суперъяхты

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            Шеститомник «Всемирной истории» был представлен президенту в Музее Победы   9 апреля 2019, 16:45
            Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
            Текст: Дарья Рыночнова,
            Оксана Борисова

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            «Прежние исторические работы страдали европоцентризмом. Проблемам истории Востока, не говоря уже про Азию и Африку, всегда уделялось мало внимания. А у нас есть про всё», – рассказал газете ВЗГЛЯД академик Александр Чубарьян, руководитель группы ученых, подготовивших фундаментальный труд «Всемирная история» – первый, после аналогичной работы 60-х годов прошлого века.

            Ведущие российские историки завершили многолетнюю работу, результат которой на днях представили президенту. В конце прошлой недели Владимир Путин посетил Музей Победы на Поклонной горе, где ему был представлен фундаментальный труд – шеститомник «Всемирная история». Путин проявлял интерес к этому проекту с самого начала и оказал финансовую поддержку при подготовке первых томов.

            По мнению коллег-историков, работа,  которую провела группа ученых во главе с руководителем Института всеобщей истории (ИВИ) РАН Александра Чубарьяна, не имеет аналогов в мире. Только над последним томом работал коллектив из полусотни авторов, а всего к работе привлекли более двухсот профессиональных историков – специалистов не только по европейской истории, но и знатоков Востока, истории Африки и Латинской Америки.

            Безусловно, особое место в книгах заняли материалы, которые характеризуют роль и место России в мировой истории. Также представлены основные сферы жизни обществ – развитие экономики, политики, демографии, духовной сферы. Отметим, что в последний раз столь фундаментальная работа, была предпринята отечественными учеными, выпустившими многотомную «Всемирную историю» в 1960-х годах. Но тогда работа была ограничена идеологическими рамками марксистко-ленинской историографии.

            Об особенностях современного подхода газете ВЗГЛЯД рассказал руководитель группы историков, подготовивших многотомный труд, научный руководитель ИВИ РАН, председатель всероссийской Ассоциации учителей истории и обществознания, академик Александр Чубарьян. 

            Александр Чубарьян
            Александр Чубарьян

            ВЗГЛЯД: Александр Оганович, в публикациях, которые посвящены выходу шеститомника, отмечается, что в нем преодолен европоцентристский подход. Значит ли это, что больше внимания уделяется изучению истории Китая и российско-китайских отношений?

            Александр Чубарьян: Нет, не больше. Речь шла о том, что многие старые обобщающие работы страдали европоцентризмом – то есть подавляющий материал шел по Европе. Причем это было и в научных трудах, и даже в учебниках.

            Проблемам истории Востока, не говоря уже про Африку, всегда уделялось мало внимания. А у нас есть про все. Есть главы и про Австралию, и про Океанию, и о проблемах китайской и японской цивилизаций, и о Ближнем Востоке. Это именно мировая история.

            ВЗГЛЯД: В какой пропорции будет изложена теперь история Африки, Латинской Америки? Примерно столько же, сколько и история Европы и Восточной Азии?

            А.Ч.: При прежнем подходе в исторических трудах об Африке вообще ничего не было. Сейчас у нас есть отдельная глава, посвященная африканскому континенту. Она небольшого объема, но желающие смогут увидеть роль и вклад Африки в мировой процесс. Конечно, Европа будет занимать больше места, потому что Европа есть Европа. Но мы действительно постарались охватить всю мировую историю.

            ВЗГЛЯД: Вы не рассматривали принятую в советские времена формационную схему (первобытнообщинный строй – рабовладение – феодализм – капитализм)?

            А.Ч.: Да, мы отошли от этого. Хотя теоретически понимаем, что формационный метод имеет право на существование, например, для объяснения социально-экономического влияния. Но в целом, у нас периодизация, которая принята во всей науке: Древний Мир, Средние века, Новая история, Новейшая история. Все идет по хронологии.

            ВЗГЛЯД: Получается, что просто изучается история каждой отдельной цивилизации?

            А.Ч.: Когда у нас критиковали традиционный подход, то была некая гиперболизация цивилизационного критерия. Считалось, что по цивилизации можно понять всю историю. Мы придерживаемся многофакторного подхода. Теперь наша наука может использовать теории Макса Вебера, Арнольда Тойнби и других. У нас нет какого-то одного критерия понимания мировой истории.

            ВЗГЛЯД: Какая часть уделена истории России? Россию вы рассматриваете как часть христианской цивилизации или как отдельную особую цивилизацию?

            А.Ч: Россия занимает довольно большое место. Она находится в страноведческом разделе. Много внимания уделено русской культуре, особенно XIX века. Религиозного критерия у нас нет. Мы рассматриваем  роль христианства и роль православия, но это не преувеличивает значения этого фактора.

            ВЗГЛЯД: В чем подход вашей группы отличается от того, что было принято ранее – в частности интересует подход к истории XX века, советского периода?

            А.Ч.: Раньше советский период рассматривался как вершина и главное достижение в истории развития человечества. У нас очень хорошая глава написана по советскому периоду. Она показывает все pro и contra, показывает, чем был советский проект и как он возник. Мы

            подробно рассказываем о противоречиях между идеалами, заложенными в теоретических началах марксизма – и реальной практикой;

            рассказываем о советском варианте модернизации. Мне кажется, здесь есть тоже такой новый очевидный подход.

            Вообще, проблема сущности советского периода актуальна для всех стран, которые исповедовали социалистический вариант развития. Я думаю, что мы совместно с ассоциацией директоров институтов стран постсоветского пространства стоим перед необходимостью посмотреть, чем был для нас советский период.

            ВЗГЛЯД: Таким образом, основное отличие – в том, что в вышедшем труде уже никто не восхваляет этот период, а объективно к нему подходит?

            А.Ч.: Недавно была международная конференция, посвященная столетию революции. В это время было очень много иностранцев, а Росархив подготовил выставку «Ленин». Крупный французский специалист по нашей стране, постоянный секретарь Французской академии Элен Каррер д'Анкосс потом написала, что мы вернули Ленина в свою историю.


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