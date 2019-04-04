Путин заинтересовался проектом по поиску затонувших подлодок на Балтийском море

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4 апреля, четверг  |  Последнее обновление — 15:55  |  vz.ru
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Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию

Владимир Путин на отечественном лимузине Aurus заехал прямо на территорию немецкого завода Фото: Михаил Климентьев/
пресс-служба президента РФ/ТАСС
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время?  Подробности...
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Россия может укрепить позиции в мире с помощью Анголы

Сорок лет назад президент Анголы Жоау Лоуренсу получал военное образование в нашей стране - как и эти его соотечественники, сфотографированные в прошлом году в КрымуФото: Сергей Мальгавко/ТАСС
В Москву приехал президент Анголы Жоау Лоуренсу. В четверг пройдут его переговоры с Владимиром Путиным. Два президента почти ровесники, оба увлекаются японскими единоборствами и закончили советские вузы. Так что при желании смогут общаться по-русски. Ангольцы вообще хотят укреплять отношения с нашей страной. Ведь во многом благодаря российской помощи они смогли отстоять свою независимость. Подробности...
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Из устаревшего Ил-76 сделали самолет нового поколения

Фото: Сергей Субботин/РИА «Новости»
ВВС России получили таки первый серийный Ил-76МД-90А – машину нового поколения, которую очень давно ждали. И хотя самолет приходит в войска со значительным опозданием, он должен в полной мере оправдать все возложенные на него надежды. Что нового заложили конструкторы в этот военно-транспортный самолет и в каком количестве он необходим ВВС? Подробности...
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Главный соперник Трампа попал под каток феминисток

Тяжеловес американской политики стремительно теряет свое влияние и перспективыФото: Joshua Roberts/Reuters
Казавшаяся безупречной карьера бывшего вице-президента США Джо Байдена вступила в полосу настоящего кошмара. Похоже, он стал очередной жертвой обвинений в сексуальных домогательствах. Почему именно сейчас «самый влиятельный собеседник в мире» (как его называла американская пресса) подвергся таким нападкам и что это значит для выборов президента США? Подробности...
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Самый богатый экс-министр России оказался за решеткой

Журнал «Форбс» оценивал состояние Абызова в 1,2 млрд долларовФото: Александр Рюмин/ТАСС
Ушедший в тень после отставки бывший глава бывшего министерства по делам Открытого правительства Михаил Абызов оказался в центре внимания. По возвращении из Италии, где он жил в последнее время, Абызов, заподозренный в афере на 4 млрд рублей, был заключен под стражу. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляет ФСБ. Подробности...
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Русским нужна стабильная и вменяемая империя

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
На фоне сегодняшнего мира крайностей самое ценное – это умение оставаться спокойным, то есть трезво действовать посреди тех, кто движим чувством. Ведь трезвость – это про умение пользоваться своим разумом. Трезвость – норма жизни. Подробности...
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Америка превращается в бессмысленного говоруна

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Что общего между марш-броском ВДВ на Приштину, двадцатилетие которого будет отмечаться совсем скоро, и заявлением НАТО о планах принять меры по обеспечению прохода украинских судов через Керченский пролив? Ответ прост. Это отчаяние Вашингтона. Подробности...
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Есть ли шанс у лесбиянки в России стать мэром

Анна Федорова, вице-президент Фонда открытой новой демократии
Женщин в политике меньше, сильно меньше, чем мужчин. Но если женщины пробираются в списки и доходят до голосования – они избираемы не хуже, чем мужчины. Так что миф о том, что российский народ не голосует за женщин – тоже миф. Подробности...
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            Путин заинтересовался проектом по поиску затонувших подлодок на Балтийском море

            4 апреля 2019, 15:05

            Текст: Сергей Гурьянов

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            Российский лидер Владимир Путин заявил, что постарается найти время для участия в церемонии увековечивания воинской доблести экипажей советских подлодок, которые воевали в Балтийском море в годы Великой Отечественной войны.

            В четверг Путин посетил Музей Победы на Поклонной горе. Там он познакомился с проектами «Вахты памяти», которая начнется в апреле. Президенту рассказали о различных проектах, в том числе о поиске подводных лодок в Финском заливе, которые затонули в годы войны. За семь лет удалось найти 14 субмарин, еще несколько до сих пор разыскивают, передает РИА «Новости».

            После завершения всех поисковых мероприятий планируется организовать церемонию увековечивания воинской доблести экипажей подлодок. Авторы проекта предлагают главе государства спуститься под воду на аппарате, чтобы приблизиться к подлодке и принять участие в установке памятной таблички на судно.

            «Он фактически сможет завершить подводную войну на Балтике», – считают авторы проекта.

            Путин заявил, что постарается найти на это время.

            «Постараюсь. Мне очень интересно», – сказал он.

            Также в музее президенту представили шеститомник «Всемирной истории», который завершен в России в прошлом году. Глава государства кратко пообщался с главным редактором издания – научным руководителем Института всеобщей истории РАН Александром Чубарьяном.

            Труд состоит из частей: «Древний мир», «Средневековые цивилизации Запада и Востока», «Мир в раннее Новое время», «Мир в XVIII веке», «Мир в XIX веке: на пути к индустриальной цивилизации», «Мир в XX веке: эпоха глобальных трансформаций» в двух книгах. В шеститомнике, охватившем всю историю мировой цивилизации, представлены концепции истории человечества с древнейших времен до наших дней. На основе академического труда могут проводиться научные исследования и издаваться пособия для российских вузов и школ. В 2018 году опубликованы две последние части шестого тома «Всемирной истории», посвященные XX веку.

            Работа над шеститомником началась в 2009 году при участии ведущих ученых страны. Над последним томом работал коллектив из 50 авторов. Сборник не имеет аналогов в мире. Особое место в книгах заняли материалы, характеризующие роль и место России в мировой истории. Также представлены основные сферы жизни обществ – развитие экономики, политики, демографии, духовной сферы.

            Путин проявлял интерес к этому проекту с самого начала и оказал финансовую поддержку при подготовке первых томов.

            Ранее Путин в ходе выступления перед участниками всероссийской акции «Вахта памяти – 2019» объявил о начале подготовки государственной программы по увековечению памяти павших защитников Отечества.


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