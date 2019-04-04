Путин заинтересовался проектом по поиску затонувших подлодок на Балтийском море

Российский лидер Владимир Путин заявил, что постарается найти время для участия в церемонии увековечивания воинской доблести экипажей советских подлодок, которые воевали в Балтийском море в годы Великой Отечественной войны.

В четверг Путин посетил Музей Победы на Поклонной горе. Там он познакомился с проектами «Вахты памяти», которая начнется в апреле. Президенту рассказали о различных проектах, в том числе о поиске подводных лодок в Финском заливе, которые затонули в годы войны. За семь лет удалось найти 14 субмарин, еще несколько до сих пор разыскивают, передает РИА «Новости».

После завершения всех поисковых мероприятий планируется организовать церемонию увековечивания воинской доблести экипажей подлодок. Авторы проекта предлагают главе государства спуститься под воду на аппарате, чтобы приблизиться к подлодке и принять участие в установке памятной таблички на судно.

«Он фактически сможет завершить подводную войну на Балтике», – считают авторы проекта.

Путин заявил, что постарается найти на это время.

«Постараюсь. Мне очень интересно», – сказал он.

Также в музее президенту представили шеститомник «Всемирной истории», который завершен в России в прошлом году. Глава государства кратко пообщался с главным редактором издания – научным руководителем Института всеобщей истории РАН Александром Чубарьяном.

Труд состоит из частей: «Древний мир», «Средневековые цивилизации Запада и Востока», «Мир в раннее Новое время», «Мир в XVIII веке», «Мир в XIX веке: на пути к индустриальной цивилизации», «Мир в XX веке: эпоха глобальных трансформаций» в двух книгах. В шеститомнике, охватившем всю историю мировой цивилизации, представлены концепции истории человечества с древнейших времен до наших дней. На основе академического труда могут проводиться научные исследования и издаваться пособия для российских вузов и школ. В 2018 году опубликованы две последние части шестого тома «Всемирной истории», посвященные XX веку.

Работа над шеститомником началась в 2009 году при участии ведущих ученых страны. Над последним томом работал коллектив из 50 авторов. Сборник не имеет аналогов в мире. Особое место в книгах заняли материалы, характеризующие роль и место России в мировой истории. Также представлены основные сферы жизни обществ – развитие экономики, политики, демографии, духовной сферы.

Путин проявлял интерес к этому проекту с самого начала и оказал финансовую поддержку при подготовке первых томов.

Ранее Путин в ходе выступления перед участниками всероссийской акции «Вахта памяти – 2019» объявил о начале подготовки государственной программы по увековечению памяти павших защитников Отечества.